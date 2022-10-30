https://ria.ru/20221030/davka-1827863428.html

Число иностранцев, погибших в давке в Южной Корее, достигло 22

Число иностранцев, погибших в давке в Южной Корее, достигло 22 - РИА Новости, 30.10.2022

Число иностранцев, погибших в давке в Южной Корее, достигло 22

Число погибших в давке в Южной Корее иностранцев возросло до 22, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T10:04

2022-10-30T10:04

2022-10-30T10:20

в мире

южная корея

давка в сеуле

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СЕУЛ, 30 окт – РИА Новости. Число погибших в давке в Южной Корее иностранцев возросло до 22, передает агентство Рёнхап.В давке в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон погиб как минимум 151 человек, еще 82 пострадали. Среди погибших иностранцев - три россиянки. Погибли 97 женщин и 54 мужчины. Большинству жертв было 18-30 лет. По данным полиции, они установили личности 140 человек. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией.Министерство обороны Южной Кореи сообщило, что в числе погибших три военнослужащих. Еще четверо пострадали.Ранее сообщалось, что среди погибших иностранцев три гражданки РФ.

https://ria.ru/20221030/seul-1827853581.html

южная корея

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, южная корея, давка в сеуле