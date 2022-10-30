https://ria.ru/20221030/davka-1827863428.html
Число иностранцев, погибших в давке в Южной Корее, достигло 22
Число иностранцев, погибших в давке в Южной Корее, достигло 22 - РИА Новости, 30.10.2022
Число иностранцев, погибших в давке в Южной Корее, достигло 22
Число погибших в давке в Южной Корее иностранцев возросло до 22, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T10:04
2022-10-30T10:04
2022-10-30T10:20
в мире
южная корея
давка в сеуле
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СЕУЛ, 30 окт – РИА Новости. Число погибших в давке в Южной Корее иностранцев возросло до 22, передает агентство Рёнхап.В давке в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон погиб как минимум 151 человек, еще 82 пострадали. Среди погибших иностранцев - три россиянки. Погибли 97 женщин и 54 мужчины. Большинству жертв было 18-30 лет. По данным полиции, они установили личности 140 человек. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией.Министерство обороны Южной Кореи сообщило, что в числе погибших три военнослужащих. Еще четверо пострадали.Ранее сообщалось, что среди погибших иностранцев три гражданки РФ.
https://ria.ru/20221030/seul-1827853581.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, давка в сеуле
В мире, Южная Корея, Давка в Сеуле
10:04 30.10.2022 (обновлено: 10:20 30.10.2022)
Число иностранцев, погибших в давке в Южной Корее, достигло 22
Ренхап: число иностранцев, погибших в давке в Сеуле, возросло до 22