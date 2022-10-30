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Число погибших при давке в Сеуле россиянок выросло до двух

Число погибших при давке в Сеуле россиянок выросло до двух - РИА Новости, 30.10.2022

Число погибших при давке в Сеуле россиянок выросло до двух

Число россиянок, погибших при давке в Сеуле, выросло до двух, еще одна пострадавшая в больнице, сообщило РИА Новости посольство в Южной Корее. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T05:56

2022-10-30T05:56

2022-10-30T10:11

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СЕУЛ, 30 окт – РИА Новости. Число россиянок, погибших при давке в Сеуле, выросло до двух, еще одна пострадавшая в больнице, сообщило РИА Новости посольство в Южной Корее.Посольство находится в постоянном контакте с южнокорейскими правоохранительными органами и сестрой пострадавшей девушки.По последним данным, в результате инцидента погиб 151 человек, еще 82 пострадали. Среди жертв 19 иностранцев, в основном, граждане стран Юго-Восточной Азии. Местные власти получили 270 заявок о пропавших без вести.Давка началась в узком переулке в районе Итхэвон рядом с отелем Hamilton примерно с 22.22 субботы (16.22 мск). Переулок, который выходит на более широкую улицу, отличается тем, что дорога там спускается вниз, сужаясь, а покрытие неровное. Поэтому люди в давке могли легко споткнуться и упасть из-за напоры толпы.Как сообщает телеканал JTBC со ссылкой на анонимные источники, несмотря на давку, люди продолжали скапливаться в том узком переулке, так как не знали о случившемся либо игнорировали этот факт. Итхэвон известен тем, что там проводится большое количество вечеринок по случаю Хэллоуина.Место трагедии посетил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Перед этим он с обращением к гражданам страны, объявил национальный траур до полного разрешения ситуации, выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших, пообещал расследовать причины инцидента и принять меры на будущее.

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