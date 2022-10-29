https://ria.ru/20221029/seul-1827817413.html

Число погибших во время давки в Сеуле возросло до 146

Число погибших во время давки в Сеуле возросло до 146 - РИА Новости, 30.10.2022

Число погибших во время давки в Сеуле возросло до 146

Число погибших при давке в столице Южной Кореи Сеуле возросло до 146, пострадали 150 человек, сообщили местные пожарные службы. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-29T22:12

2022-10-29T22:12

2022-10-30T10:09

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туризм

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Число погибших при давке в столице Южной Кореи Сеуле возросло до 146, пострадали 150 человек, сообщили местные пожарные службы.Ранее СМИ заявляли о 120 погибших.Инцидент произошел в сеульском районе Итхэвон на вечеринках по случаю празднования Хеллоуина. Изначально было известно о том, что около 50 человек во время давки перенесли остановку сердца. Всего в экстренные службы поступил 81 звонок от граждан, которые сообщили, что испытывают трудности с дыханием.Сообщается, что давка начала образовываться примерно с 22:00 субботы в узком переулке в районе Итхэвон вблизи отеля Hamilton. По данным пожарных служб, большинство погибших — люди в возрасте от 20 до 30 лет. Отмечается, что утечки газа, пожара или других инцидентов в этом районе не произошло.Как сообщил телеканал JTBC со ссылкой на анонимный источник, несмотря на инцидент, люди продолжали скапливаться в переулке, где произошла давка, так как не знали о ситуации или игнорировали ее. Пожарным и работникам скорых пришлось оградить местность, чтобы не допустить притока народа.По сообщениям очевидцев, на улице звучала громкая музыка, многие люди пришли в костюмах, поэтому "было непонятно, действительно ли они падают в обморок или это просто игра". После образования давки люди в наиболее узкой части переулка просили тех, кто подходил сзади, отступить назад, но из-за шума эти просьбы не доходили до тех, кто присоединялся к толпе, пытаясь протолкнуться вперед.По данным агентства Рёнхап, есть неподтвержденные слухи, что толпа в переулке собралась, чтобы увидеть какую-то знаменитость, или что в клубах в округе раздавали конфеты с примесью наркотиков. Представитель полиции на брифинге эту информацию не подтвердил. Правоохранительные органы планируют в ближайшее время начать расследование того, соблюдали ли бары и клубы в этом районе правила безопасности.Около трех часов ночи в воскресенье (21:00 субботы мск) правительство Сеула разослало жителям экстренное сообщение, в котором попросило всех находящихся в районе происшествия разойтись по домам.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль распорядился оказать первую помощь пострадавшим. Мэр Сеула О Се Хун на фоне произошедшего прервал свой визит в Европу.

https://rsport.ria.ru/20221018/davka-1824883712.html

https://ria.ru/20220529/ssha-1791577659.html

сеул

южная корея

европа

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Толпы людей в Сеуле, где в давке погибли люди Число погибших при давке в столице Южной Кореи Сеуле возросло до 120, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на местные власти. Ранее СМИ заявляли о 59 погибших и 150 пострадавших. Инцидент произошел в сеульском районе Итхэвон на вечеринках по случаю празднования Хеллоуина. Изначально было известно о том, что около 50 человек во время давки перенесли остановку сердца. Всего в экстренные службы поступил 81 звонок от граждан, которые сообщили, что испытывают трудности с дыханием. 2022-10-29T22:12 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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сеул, происшествия, в мире, южная корея, юн сок ель, европа, давка в сеуле, новости - туризм