https://ria.ru/20221029/seul-1827817413.html
Число погибших во время давки в Сеуле возросло до 146
Число погибших во время давки в Сеуле возросло до 146 - РИА Новости, 30.10.2022
Число погибших во время давки в Сеуле возросло до 146
Число погибших при давке в столице Южной Кореи Сеуле возросло до 146, пострадали 150 человек, сообщили местные пожарные службы. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-29T22:12
2022-10-29T22:12
2022-10-30T10:09
сеул
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давка в сеуле
туризм
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Число погибших при давке в столице Южной Кореи Сеуле возросло до 146, пострадали 150 человек, сообщили местные пожарные службы.Ранее СМИ заявляли о 120 погибших.Инцидент произошел в сеульском районе Итхэвон на вечеринках по случаю празднования Хеллоуина. Изначально было известно о том, что около 50 человек во время давки перенесли остановку сердца. Всего в экстренные службы поступил 81 звонок от граждан, которые сообщили, что испытывают трудности с дыханием.Сообщается, что давка начала образовываться примерно с 22:00 субботы в узком переулке в районе Итхэвон вблизи отеля Hamilton. По данным пожарных служб, большинство погибших — люди в возрасте от 20 до 30 лет. Отмечается, что утечки газа, пожара или других инцидентов в этом районе не произошло.Как сообщил телеканал JTBC со ссылкой на анонимный источник, несмотря на инцидент, люди продолжали скапливаться в переулке, где произошла давка, так как не знали о ситуации или игнорировали ее. Пожарным и работникам скорых пришлось оградить местность, чтобы не допустить притока народа.По сообщениям очевидцев, на улице звучала громкая музыка, многие люди пришли в костюмах, поэтому "было непонятно, действительно ли они падают в обморок или это просто игра". После образования давки люди в наиболее узкой части переулка просили тех, кто подходил сзади, отступить назад, но из-за шума эти просьбы не доходили до тех, кто присоединялся к толпе, пытаясь протолкнуться вперед.По данным агентства Рёнхап, есть неподтвержденные слухи, что толпа в переулке собралась, чтобы увидеть какую-то знаменитость, или что в клубах в округе раздавали конфеты с примесью наркотиков. Представитель полиции на брифинге эту информацию не подтвердил. Правоохранительные органы планируют в ближайшее время начать расследование того, соблюдали ли бары и клубы в этом районе правила безопасности.Около трех часов ночи в воскресенье (21:00 субботы мск) правительство Сеула разослало жителям экстренное сообщение, в котором попросило всех находящихся в районе происшествия разойтись по домам.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль распорядился оказать первую помощь пострадавшим. Мэр Сеула О Се Хун на фоне произошедшего прервал свой визит в Европу.
https://rsport.ria.ru/20221018/davka-1824883712.html
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Толпы людей в Сеуле, где в давке погибли люди
Число погибших при давке в столице Южной Кореи Сеуле возросло до 120, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на местные власти. Ранее СМИ заявляли о 59 погибших и 150 пострадавших. Инцидент произошел в сеульском районе Итхэвон на вечеринках по случаю празднования Хеллоуина. Изначально было известно о том, что около 50 человек во время давки перенесли остановку сердца. Всего в экстренные службы поступил 81 звонок от граждан, которые сообщили, что испытывают трудности с дыханием.
2022-10-29T22:12
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PT0M45S
РИА Новости
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сеул, происшествия, в мире, южная корея, юн сок ель, европа, давка в сеуле, новости - туризм
Сеул, Происшествия, В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель, Европа, Давка в Сеуле, Туризм, Новости - Туризм
22:12 29.10.2022 (обновлено: 10:09 30.10.2022)
Число погибших во время давки в Сеуле возросло до 146
Число погибших при давке в районе Итхэвон в Сеуле возросло до 146
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Число погибших при давке в столице Южной Кореи Сеуле возросло до 146, пострадали 150 человек, сообщили местные пожарные службы.
Ранее СМИ заявляли о 120 погибших.
Инцидент произошел в сеульском районе Итхэвон на вечеринках по случаю празднования Хеллоуина. Изначально было известно о том, что около 50 человек во время давки перенесли остановку сердца. Всего в экстренные службы поступил 81 звонок от граждан, которые сообщили, что испытывают трудности с дыханием.
Сообщается, что давка начала образовываться примерно с 22:00 субботы в узком переулке в районе Итхэвон вблизи отеля Hamilton. По данным пожарных служб, большинство погибших — люди в возрасте от 20 до 30 лет. Отмечается, что утечки газа, пожара или других инцидентов в этом районе не произошло.
Как сообщил телеканал JTBC со ссылкой на анонимный источник, несмотря на инцидент, люди продолжали скапливаться в переулке, где произошла давка, так как не знали о ситуации или игнорировали ее. Пожарным и работникам скорых пришлось оградить местность, чтобы не допустить притока народа.
По сообщениям очевидцев, на улице звучала громкая музыка, многие люди пришли в костюмах, поэтому "было непонятно, действительно ли они падают в обморок или это просто игра". После образования давки люди в наиболее узкой части переулка просили тех, кто подходил сзади, отступить назад, но из-за шума эти просьбы не доходили до тех, кто присоединялся к толпе, пытаясь протолкнуться вперед.
По данным агентства Рёнхап, есть неподтвержденные слухи, что толпа в переулке собралась, чтобы увидеть какую-то знаменитость, или что в клубах в округе раздавали конфеты с примесью наркотиков. Представитель полиции на брифинге эту информацию не подтвердил. Правоохранительные органы планируют в ближайшее время начать расследование того, соблюдали ли бары и клубы в этом районе правила безопасности.
Около трех часов ночи в воскресенье (21:00 субботы мск) правительство Сеула разослало жителям экстренное сообщение, в котором попросило всех находящихся в районе происшествия разойтись по домам.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
распорядился оказать первую помощь пострадавшим. Мэр Сеула О Се Хун на фоне произошедшего прервал свой визит в Европу
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