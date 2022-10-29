https://ria.ru/20221029/nato-1827812738.html

Зеленский поручил обзавестись поддержкой для ускоренного вступления в НАТО

Зеленский поручил обзавестись поддержкой для ускоренного вступления в НАТО - РИА Новости, 29.10.2022

Зеленский поручил обзавестись поддержкой для ускоренного вступления в НАТО

Дипломаты Украины на всех уровнях по поручению Владимира Зеленского ведут переговоры с партнерами НАТО о вступлении в Североатлантический альянс без плана... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T21:25

2022-10-29T21:25

2022-10-29T21:32

в мире

владимир зеленский

украина

нато

верховная рада украины

ольга стефанишина

йенс столтенберг

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Дипломаты Украины на всех уровнях по поручению Владимира Зеленского ведут переговоры с партнерами НАТО о вступлении в Североатлантический альянс без плана действий по членству, сообщил глава делегации Верховной рады в парламентской ассамблее НАТО, зампредседателя комитета цифровой трансформации Егор Чернев.В августе вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украине уже недостаточно плана действий по получению членства (ПДЧ) в НАТО, Киев устроит только вступление в альянс.Ранее в пятницу Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.В 2008 году, в год проведения Бухарестского саммита НАТО, американцы хотели совершить следующий шаг для вступления Украины в альянс - согласовать так называемый План действий по членству в НАТО (ПДЧ).Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в заявил, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20221027/nato-1827382088.html

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в мире, владимир зеленский, украина, нато, верховная рада украины, ольга стефанишина, йенс столтенберг