21:25 29.10.2022 (обновлено: 21:32 29.10.2022)
Зеленский поручил обзавестись поддержкой для ускоренного вступления в НАТО
Зеленский поручил дипломатам обзавестись поддержкой для ускоренного вступления в НАТО
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Дипломаты Украины на всех уровнях по поручению Владимира Зеленского ведут переговоры с партнерами НАТО о вступлении в Североатлантический альянс без плана действий по членству, сообщил глава делегации Верховной рады в парламентской ассамблее НАТО, зампредседателя комитета цифровой трансформации Егор Чернев.
"На всех уровнях - на президентском уровне, на парламентском уровне, на правительственном уровне, мы ведем переговоры со всеми нашими странами-партнерами, членами НАТО для того, чтобы получить от них поддержку ускоренного вступления Украины в НАТО без ПДЧ (план действия по членству – ред.), о котором заявил Владимир Зеленский и направил заявку на такое ускоренное вступление в сентябре этого года", - сказал Чернев в эфире телеканала "Рада".
В августе вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украине уже недостаточно плана действий по получению членства (ПДЧ) в НАТО, Киев устроит только вступление в альянс.
Ранее в пятницу Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
В 2008 году, в год проведения Бухарестского саммита НАТО, американцы хотели совершить следующий шаг для вступления Украины в альянс - согласовать так называемый План действий по членству в НАТО (ПДЧ).
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в заявил, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.