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В Кремле ответили на вопрос о продлении мандата миротворцев в Карабахе - РИА Новости, 29.10.2022
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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20221029/mandat-1827737348.html
В Кремле ответили на вопрос о продлении мандата миротворцев в Карабахе
В Кремле ответили на вопрос о продлении мандата миротворцев в Карабахе - РИА Новости, 29.10.2022
В Кремле ответили на вопрос о продлении мандата миротворцев в Карабахе
В Кремле на вопрос о возможности подписания в Сочи на саммите РФ-Армения-Азербайджан документа о продлении мандата российских миротворцев предложили дождаться... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T11:59
2022-10-29T11:59
ситуация в нагорном карабахе
дмитрий песков
армения
азербайджан
россия
никол пашинян
нагорный карабах
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Кремле на вопрос о возможности подписания в Сочи на саммите РФ-Армения-Азербайджан документа о продлении мандата российских миротворцев предложили дождаться самой встречи.Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил о готовности продлить мандат российских миротворцев на 10-20 лет, отметив, что сроки должна определить Россия."Нужно дождаться самой встречи", - сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Саммит РФ-Армения-Азербайджан по Карабаху пройдет в Сочи в понедельник. У президента РФ Владимира Путина также запланированы отдельные двусторонние встречи с премьером Армении и президентом Азербайджана.Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220804/karabakh-1807165508.html
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дмитрий песков, армения, азербайджан, россия, никол пашинян, нагорный карабах
Ситуация в Нагорном Карабахе, Дмитрий Песков, Армения, Азербайджан, Россия, Никол Пашинян, Нагорный Карабах
11:59 29.10.2022
 
В Кремле ответили на вопрос о продлении мандата миротворцев в Карабахе

Песков призвал дождаться встречи в ответ на вопрос о мандате миротворцев в Карабахе

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкРабота российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе
Работа российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Работа российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Кремле на вопрос о возможности подписания в Сочи на саммите РФ-Армения-Азербайджан документа о продлении мандата российских миротворцев предложили дождаться самой встречи.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил о готовности продлить мандат российских миротворцев на 10-20 лет, отметив, что сроки должна определить Россия.
"Нужно дождаться самой встречи", - сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Саммит РФ-Армения-Азербайджан по Карабаху пройдет в Сочи в понедельник. У президента РФ Владимира Путина также запланированы отдельные двусторонние встречи с премьером Армении и президентом Азербайджана.
Город Степанакерт - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 11:18Ситуация в Нагорном Карабахе
ОДКБ призвала стороны карабахского конфликта не применять силу
Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в аэропорту - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
17 сентября, 17:17
Эрдоган объявил о планах посетить Карабах
 
Ситуация в Нагорном КарабахеДмитрий ПесковАрменияАзербайджанРоссияНикол ПашинянНагорный Карабах
 
 
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