https://ria.ru/20221029/mandat-1827737348.html

В Кремле ответили на вопрос о продлении мандата миротворцев в Карабахе

В Кремле ответили на вопрос о продлении мандата миротворцев в Карабахе - РИА Новости, 29.10.2022

В Кремле ответили на вопрос о продлении мандата миротворцев в Карабахе

В Кремле на вопрос о возможности подписания в Сочи на саммите РФ-Армения-Азербайджан документа о продлении мандата российских миротворцев предложили дождаться... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T11:59

2022-10-29T11:59

2022-10-29T11:59

ситуация в нагорном карабахе

дмитрий песков

армения

азербайджан

россия

никол пашинян

нагорный карабах

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Кремле на вопрос о возможности подписания в Сочи на саммите РФ-Армения-Азербайджан документа о продлении мандата российских миротворцев предложили дождаться самой встречи.Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил о готовности продлить мандат российских миротворцев на 10-20 лет, отметив, что сроки должна определить Россия."Нужно дождаться самой встречи", - сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Саммит РФ-Армения-Азербайджан по Карабаху пройдет в Сочи в понедельник. У президента РФ Владимира Путина также запланированы отдельные двусторонние встречи с премьером Армении и президентом Азербайджана.Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220804/karabakh-1807165508.html

https://ria.ru/20220917/karabakh-1817558904.html

армения

азербайджан

россия

нагорный карабах

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, армения, азербайджан, россия, никол пашинян, нагорный карабах