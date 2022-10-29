В Кремле ответили на вопрос о продлении мандата миротворцев в Карабахе
Песков призвал дождаться встречи в ответ на вопрос о мандате миротворцев в Карабахе
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкРабота российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе
Работа российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Кремле на вопрос о возможности подписания в Сочи на саммите РФ-Армения-Азербайджан документа о продлении мандата российских миротворцев предложили дождаться самой встречи.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил о готовности продлить мандат российских миротворцев на 10-20 лет, отметив, что сроки должна определить Россия.
"Нужно дождаться самой встречи", - сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Саммит РФ-Армения-Азербайджан по Карабаху пройдет в Сочи в понедельник. У президента РФ Владимира Путина также запланированы отдельные двусторонние встречи с премьером Армении и президентом Азербайджана.
Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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