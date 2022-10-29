https://ria.ru/20221029/grossi-1827702695.html

Гросси указал на потерю США лидерства в коммерческих ядерных технологиях

Гросси указал на потерю США лидерства в коммерческих ядерных технологиях - РИА Новости, 29.10.2022

Гросси указал на потерю США лидерства в коммерческих ядерных технологиях

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что Вашингтон утратил лидерские позиции в сфере коммерческих ядерных технологий, об этом он заявил, выступая в пятницу в... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T06:47

2022-10-29T06:47

2022-10-29T17:01

рафаэль гросси

дженнифер грэнхолм

сша

россия

магатэ

фонд карнеги

экономика

в мире

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что Вашингтон утратил лидерские позиции в сфере коммерческих ядерных технологий, об этом он заявил, выступая в пятницу в Фонде Карнеги в США.Модератор указал, что США не такой влиятельный экономический игрок в сфере коммерческих ядерных технологий, как Россия и Китай."Это проблема для Америки. Она традиционно была лидером, она потеряла эти лидерские позиции", — отметил Гросси. По его информации, за последние 20 лет только три процента добавленных гигаватт приходятся на США.По словам Гросси, основным поставщиком ядерных технологий является Россия, активно в этой сфере себя проявляет КНР. Им в этом помогает модель финансирования, которая позволяет быть более гибкими на международных рынках.По его мнению, Вашингтон принимает "интересные" решения, чтобы поддержать ядерную энергетику.

https://ria.ru/20221028/zona-1827651046.html

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рафаэль гросси, дженнифер грэнхолм, сша, россия, магатэ, фонд карнеги, экономика, в мире