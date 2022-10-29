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Гросси указал на потерю США лидерства в коммерческих ядерных технологиях - РИА Новости, 29.10.2022
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Гросси указал на потерю США лидерства в коммерческих ядерных технологиях
Гросси указал на потерю США лидерства в коммерческих ядерных технологиях - РИА Новости, 29.10.2022
Гросси указал на потерю США лидерства в коммерческих ядерных технологиях
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что Вашингтон утратил лидерские позиции в сфере коммерческих ядерных технологий, об этом он заявил, выступая в пятницу в... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T06:47
2022-10-29T17:01
рафаэль гросси
дженнифер грэнхолм
сша
россия
магатэ
фонд карнеги
экономика
в мире
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что Вашингтон утратил лидерские позиции в сфере коммерческих ядерных технологий, об этом он заявил, выступая в пятницу в Фонде Карнеги в США.Модератор указал, что США не такой влиятельный экономический игрок в сфере коммерческих ядерных технологий, как Россия и Китай."Это проблема для Америки. Она традиционно была лидером, она потеряла эти лидерские позиции", — отметил Гросси. По его информации, за последние 20 лет только три процента добавленных гигаватт приходятся на США.По словам Гросси, основным поставщиком ядерных технологий является Россия, активно в этой сфере себя проявляет КНР. Им в этом помогает модель финансирования, которая позволяет быть более гибкими на международных рынках.По его мнению, Вашингтон принимает "интересные" решения, чтобы поддержать ядерную энергетику.
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рафаэль гросси, дженнифер грэнхолм, сша, россия, магатэ, фонд карнеги, экономика, в мире
Рафаэль Гросси, Дженнифер Грэнхолм, США, Россия, МАГАТЭ, Фонд Карнеги, Экономика, В мире
06:47 29.10.2022 (обновлено: 17:01 29.10.2022)
 
Гросси указал на потерю США лидерства в коммерческих ядерных технологиях

Глава МАГАТЭ Гросси: США утратили лидерство в сфере коммерческих ядерных технологий

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что Вашингтон утратил лидерские позиции в сфере коммерческих ядерных технологий, об этом он заявил, выступая в пятницу в Фонде Карнеги в США.
Модератор указал, что США не такой влиятельный экономический игрок в сфере коммерческих ядерных технологий, как Россия и Китай.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
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"Это проблема для Америки. Она традиционно была лидером, она потеряла эти лидерские позиции", — отметил Гросси. По его информации, за последние 20 лет только три процента добавленных гигаватт приходятся на США.
По словам Гросси, основным поставщиком ядерных технологий является Россия, активно в этой сфере себя проявляет КНР. Им в этом помогает модель финансирования, которая позволяет быть более гибкими на международных рынках.

"Но я слышал, что глава Минэнерго (Дженнифер Грэнхолм) сказала, что они (США) хотят вернуть лидерские позиции", — добавил гендиректор МАГАТЭ.

По его мнению, Вашингтон принимает "интересные" решения, чтобы поддержать ядерную энергетику.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
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Рафаэль ГроссиДженнифер ГрэнхолмСШАРоссияМАГАТЭФонд КарнегиЭкономикаВ мире
 
 
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