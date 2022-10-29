https://ria.ru/20221029/davka-1827811433.html
Число погибших во время давки в столице Южной Кореи возросло до 120
Число погибших во время давки в столице Южной Кореи возросло до 120 - РИА Новости, 30.10.2022
Число погибших во время давки в столице Южной Кореи возросло до 120
Число погибших при давке в столице Южной Кореи Сеуле возросло до 120, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-29T21:11
2022-10-29T21:11
2022-10-30T10:09
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Число погибших при давке в столице Южной Кореи Сеуле возросло до 120, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на местные власти.Ранее СМИ заявляли о 59 погибших и 150 пострадавших.По данным пожарных, первый этап поиска завершен, новых погибших обнаружено не было, но сейчас проводится второй обыск района инцидента. Кроме того, около сотни пострадавших отправили в 17-20 близлежащих больниц, поэтому число погибших может вырасти.Инцидент произошел в сеульском районе Итхэвон на вечеринках по случаю празднования Хеллоуина. Изначально было известно о том, что около 50 человек во время давки перенесли остановку сердца. Всего в экстренные службы поступил 81 звонок от граждан, которые сообщили, что испытывают трудности с дыханием.Сообщается, что давка начала образовываться примерно с 22.00 субботы в узком переулке в районе Итхэвон вблизи отеля Hamilton. Переулок, который выходит на более широкую улицу, отличается тем, что дорога там спускается вниз, сужаясь, покрытие неровное с бордюрами, поэтому люди в давке могли легко споткнуться при давлении сзади.По данным пожарных служб, среди погибших больше всего людей в возрасте от 20 до 30 лет. Отмечается, что утечки газа, пожара или других инцидентов в районе не произошло. Все погибшие и пострадавшие — это люди, попавшие в давку. Как сообщил телеканал JTBC со ссылкой на анонимный источник, несмотря на инцидент, люди продолжали скапливаться в "узком переулке", где произошла давка, так как не знали о ситуации или игнорировали ее. Пожарным и работникам скорых пришлось оградить местность, чтобы не допустить притока народа.Район Итхэвон известен тем, что там проводится большое количество вечеринок по случаю Хеллоуина. По сообщениям очевидцев, на улице звучала громкая музыка, многие люди пришли в костюмах, поэтому "было непонятно, действительно ли они падают в обморок или это игра". Также после образования давки люди в наиболее узкой части переулка просили подходивших сзади "отступить", но из-за шума сообщения не доходили до тех, кто присоединялся к толпе. Люди продолжали прибывать с соседних улиц и оказывали давление на тех, кто скопился спереди, пытаясь протолкнуться вперед.Около трех часов ночи в воскресенье (21:00 субботы мск) правительство Сеула разослало жителям экстренное сообщение, в котором попросило всех находящихся в районе происшествия разойтись по домам.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль распорядился оказать первую помощь пострадавшим. Мэр Сеула О Се Хун на фоне произошедшего прервал свой визит в Европу.
https://rsport.ria.ru/20221007/futbol-1822114850.html
https://rsport.ria.ru/20221003/deti-1821126561.html
https://ria.ru/20220528/davka-1791454602.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1d/1827815433_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fe342492b4d443ea4f38505e764d32bc.jpg
Толпы людей в Сеуле, где в давке погибли люди
Число погибших при давке в столице Южной Кореи Сеуле возросло до 120, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на местные власти. Ранее СМИ заявляли о 59 погибших и 150 пострадавших. Инцидент произошел в сеульском районе Итхэвон на вечеринках по случаю празднования Хеллоуина. Изначально было известно о том, что около 50 человек во время давки перенесли остановку сердца. Всего в экстренные службы поступил 81 звонок от граждан, которые сообщили, что испытывают трудности с дыханием.
2022-10-29T21:11
true
PT0M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, южная корея, сеул, юн сок ель, европа, давка в сеуле, новости - туризм
В мире, Южная Корея, Сеул, Юн Сок Ель, Европа, Давка в Сеуле, Туризм, Новости - Туризм
21:11 29.10.2022 (обновлено: 10:09 30.10.2022)
Число погибших во время давки в столице Южной Кореи возросло до 120
Ренхап: число погибших во время давки в столице Южной Кореи возросло до 120
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Число погибших при давке в столице Южной Кореи Сеуле возросло до 120, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на местные власти.
Ранее СМИ заявляли о 59 погибших и 150 пострадавших.
По данным пожарных, первый этап поиска завершен, новых погибших обнаружено не было, но сейчас проводится второй обыск района инцидента. Кроме того, около сотни пострадавших отправили в 17-20 близлежащих больниц, поэтому число погибших может вырасти.
Инцидент произошел в сеульском районе Итхэвон на вечеринках по случаю празднования Хеллоуина. Изначально было известно о том, что около 50 человек во время давки перенесли остановку сердца. Всего в экстренные службы поступил 81 звонок от граждан, которые сообщили, что испытывают трудности с дыханием.
Сообщается, что давка начала образовываться примерно с 22.00 субботы в узком переулке в районе Итхэвон вблизи отеля Hamilton. Переулок, который выходит на более широкую улицу, отличается тем, что дорога там спускается вниз, сужаясь, покрытие неровное с бордюрами, поэтому люди в давке могли легко споткнуться при давлении сзади.
По данным пожарных служб, среди погибших больше всего людей в возрасте от 20 до 30 лет. Отмечается, что утечки газа, пожара или других инцидентов в районе не произошло. Все погибшие и пострадавшие — это люди, попавшие в давку. Как сообщил телеканал JTBC со ссылкой на анонимный источник, несмотря на инцидент, люди продолжали скапливаться в "узком переулке", где произошла давка, так как не знали о ситуации или игнорировали ее. Пожарным и работникам скорых пришлось оградить местность, чтобы не допустить притока народа.
Район Итхэвон известен тем, что там проводится большое количество вечеринок по случаю Хеллоуина. По сообщениям очевидцев, на улице звучала громкая музыка, многие люди пришли в костюмах, поэтому "было непонятно, действительно ли они падают в обморок или это игра". Также после образования давки люди в наиболее узкой части переулка просили подходивших сзади "отступить", но из-за шума сообщения не доходили до тех, кто присоединялся к толпе. Люди продолжали прибывать с соседних улиц и оказывали давление на тех, кто скопился спереди, пытаясь протолкнуться вперед.
Около трех часов ночи в воскресенье (21:00 субботы мск) правительство Сеула разослало жителям экстренное сообщение, в котором попросило всех находящихся в районе происшествия разойтись по домам.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
распорядился оказать первую помощь пострадавшим. Мэр Сеула О Се Хун на фоне произошедшего прервал свой визит в Европу
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