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В Сеуле 59 человек погибли в давке на праздновании Хеллоуина - РИА Новости, 29.10.2022
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В Сеуле 59 человек погибли в давке на праздновании Хеллоуина
В Сеуле 59 человек погибли в давке на праздновании Хеллоуина - РИА Новости, 29.10.2022
В Сеуле 59 человек погибли в давке на праздновании Хеллоуина
По меньшей мере 59 человек погибли и 150 пострадали в давке в столице Южной Кореи Сеуле на вечеринках по случаю Хеллоуина, сообщает агентство Ренхап. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T20:28
2022-10-29T20:51
в мире
сеул
происшествия
юн сок ель
южная корея
европа
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. По меньшей мере 59 человек погибли и 150 пострадали в давке в столице Южной Кореи Сеуле на вечеринках по случаю Хеллоуина, сообщает агентство Ренхап."Пятьдесят девять погибших, 150 раненых в давке на Хеллоуин в сеульском районе Итхэвон", — сообщило СМИ.Ранее сообщалось, что из-за давки в Сеуле около 50 человек перенесли остановку сердца. Им понадобилась сердечно-легочная реанимация. По данным агентства, сотрудники экстренных служб получили по меньшей мере 81 звонок от граждан, сообщивших, что они испытывают трудности с дыханием.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль распорядился оказать первую помощь пострадавшим. Мэр Сеула О Се Хун на фоне произошедшего прервал свой визит в Европу.
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в мире, сеул, происшествия, юн сок ель, южная корея, европа
В мире, Сеул, Происшествия, Юн Сок Ель, Южная Корея, Европа
20:28 29.10.2022 (обновлено: 20:51 29.10.2022)
 
В Сеуле 59 человек погибли в давке на праздновании Хеллоуина

В Сеуле 59 человек погибли, 150 пострадали в давке на праздновании Хеллоуина

© Jung Yeon-jeСпасатели на месте проишествия во время празднования Хеллоуина в Сеуле, Южная Корея
Спасатели на месте проишествия во время празднования Хеллоуина в Сеуле, Южная Корея
© Jung Yeon-je
Спасатели на месте проишествия во время празднования Хеллоуина в Сеуле, Южная Корея
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. По меньшей мере 59 человек погибли и 150 пострадали в давке в столице Южной Кореи Сеуле на вечеринках по случаю Хеллоуина, сообщает агентство Ренхап.
"Пятьдесят девять погибших, 150 раненых в давке на Хеллоуин в сеульском районе Итхэвон", — сообщило СМИ.
Ранее сообщалось, что из-за давки в Сеуле около 50 человек перенесли остановку сердца. Им понадобилась сердечно-легочная реанимация.
По данным агентства, сотрудники экстренных служб получили по меньшей мере 81 звонок от граждан, сообщивших, что они испытывают трудности с дыханием.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль распорядился оказать первую помощь пострадавшим. Мэр Сеула О Се Хун на фоне произошедшего прервал свой визит в Европу.
Давка после матча между футбольными клубами Arema FC и Persebaya Surabaya на стадионе Kanjuruhan в Маланге, Восточная Ява - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
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Из-за давки на футбольном матче в Индонезии погибли около 127 человек
 
В миреСеулПроисшествияЮн Сок ЕльЮжная КореяЕвропа
 
 
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