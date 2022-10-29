https://ria.ru/20221029/davka-1827805658.html

В Сеуле 59 человек погибли в давке на праздновании Хеллоуина

В Сеуле 59 человек погибли в давке на праздновании Хеллоуина - РИА Новости, 29.10.2022

В Сеуле 59 человек погибли в давке на праздновании Хеллоуина

По меньшей мере 59 человек погибли и 150 пострадали в давке в столице Южной Кореи Сеуле на вечеринках по случаю Хеллоуина, сообщает агентство Ренхап. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T20:28

2022-10-29T20:28

2022-10-29T20:51

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сеул

происшествия

юн сок ель

южная корея

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. По меньшей мере 59 человек погибли и 150 пострадали в давке в столице Южной Кореи Сеуле на вечеринках по случаю Хеллоуина, сообщает агентство Ренхап."Пятьдесят девять погибших, 150 раненых в давке на Хеллоуин в сеульском районе Итхэвон", — сообщило СМИ.Ранее сообщалось, что из-за давки в Сеуле около 50 человек перенесли остановку сердца. Им понадобилась сердечно-легочная реанимация. По данным агентства, сотрудники экстренных служб получили по меньшей мере 81 звонок от граждан, сообщивших, что они испытывают трудности с дыханием.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль распорядился оказать первую помощь пострадавшим. Мэр Сеула О Се Хун на фоне произошедшего прервал свой визит в Европу.

https://rsport.ria.ru/20221002/indoneziya-1820928403.html

сеул

южная корея

европа

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, сеул, происшествия, юн сок ель, южная корея, европа