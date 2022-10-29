https://ria.ru/20221029/davka-1827805658.html
В Сеуле 59 человек погибли в давке на праздновании Хеллоуина
В Сеуле 59 человек погибли в давке на праздновании Хеллоуина - РИА Новости, 29.10.2022
В Сеуле 59 человек погибли в давке на праздновании Хеллоуина
По меньшей мере 59 человек погибли и 150 пострадали в давке в столице Южной Кореи Сеуле на вечеринках по случаю Хеллоуина, сообщает агентство Ренхап. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T20:28
2022-10-29T20:28
2022-10-29T20:51
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южная корея
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. По меньшей мере 59 человек погибли и 150 пострадали в давке в столице Южной Кореи Сеуле на вечеринках по случаю Хеллоуина, сообщает агентство Ренхап."Пятьдесят девять погибших, 150 раненых в давке на Хеллоуин в сеульском районе Итхэвон", — сообщило СМИ.Ранее сообщалось, что из-за давки в Сеуле около 50 человек перенесли остановку сердца. Им понадобилась сердечно-легочная реанимация. По данным агентства, сотрудники экстренных служб получили по меньшей мере 81 звонок от граждан, сообщивших, что они испытывают трудности с дыханием.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль распорядился оказать первую помощь пострадавшим. Мэр Сеула О Се Хун на фоне произошедшего прервал свой визит в Европу.
https://rsport.ria.ru/20221002/indoneziya-1820928403.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сеул, происшествия, юн сок ель, южная корея, европа
В мире, Сеул, Происшествия, Юн Сок Ель, Южная Корея, Европа
20:28 29.10.2022 (обновлено: 20:51 29.10.2022)
В Сеуле 59 человек погибли в давке на праздновании Хеллоуина
В Сеуле 59 человек погибли, 150 пострадали в давке на праздновании Хеллоуина