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Казахстан заинтересован в укреплении потенциала СНГ, заявил премьер - РИА Новости, 28.10.2022
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Казахстан заинтересован в укреплении потенциала СНГ, заявил премьер
Казахстан заинтересован в укреплении потенциала СНГ, заявил премьер - РИА Новости, 28.10.2022
Казахстан заинтересован в укреплении потенциала СНГ, заявил премьер
Казахстан заинтересован в расширении сотрудничества в рамках СНГ и укреплении потенциала содружества, заявил премьер-министр республики Алихан Смаилов. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T11:01
2022-10-28T11:01
алихан смаилов
казахстан
снг
астана
в мире
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АСТАНА, 28 окт - РИА Новости. Казахстан заинтересован в расширении сотрудничества в рамках СНГ и укреплении потенциала содружества, заявил премьер-министр республики Алихан Смаилов."Казахстан, как один из активных участников СНГ, заинтересован в расширении сотрудничества, укреплении потенциала и раскрытии его возможностей", - сказал он, выступая в пятницу в Астане на заседании совета глав правительств СНГ.По словам Смаилова, благодаря принятым в рамках организации мерам успешно решены многие вопросы образовательного, медико-социального и гражданско-правового характера."Наши граждане имеют возможность безвизового передвижения между государствами содружества", - добавил он.
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алихан смаилов, казахстан, снг, астана, в мире
Алихан Смаилов, Казахстан, СНГ, Астана, В мире
11:01 28.10.2022
 
Казахстан заинтересован в укреплении потенциала СНГ, заявил премьер

Премьер Смаилов: Казахстан заинтересован в укреплении потенциала и сотрудничества СНГ

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПремьер-министр Казахстана Алихан Смаилов
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 28 окт - РИА Новости. Казахстан заинтересован в расширении сотрудничества в рамках СНГ и укреплении потенциала содружества, заявил премьер-министр республики Алихан Смаилов.
"Казахстан, как один из активных участников СНГ, заинтересован в расширении сотрудничества, укреплении потенциала и раскрытии его возможностей", - сказал он, выступая в пятницу в Астане на заседании совета глав правительств СНГ.
По словам Смаилова, благодаря принятым в рамках организации мерам успешно решены многие вопросы образовательного, медико-социального и гражданско-правового характера.
"Наши граждане имеют возможность безвизового передвижения между государствами содружества", - добавил он.
Дом правительства на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 10:59
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Алихан СмаиловКазахстанСНГАстанаВ мире
 
 
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