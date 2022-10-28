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Казахстан заинтересован в укреплении потенциала СНГ, заявил премьер
Казахстан заинтересован в укреплении потенциала СНГ, заявил премьер - РИА Новости, 28.10.2022
Казахстан заинтересован в укреплении потенциала СНГ, заявил премьер
Казахстан заинтересован в расширении сотрудничества в рамках СНГ и укреплении потенциала содружества, заявил премьер-министр республики Алихан Смаилов. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T11:01
2022-10-28T11:01
2022-10-28T11:01
алихан смаилов
казахстан
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АСТАНА, 28 окт - РИА Новости. Казахстан заинтересован в расширении сотрудничества в рамках СНГ и укреплении потенциала содружества, заявил премьер-министр республики Алихан Смаилов."Казахстан, как один из активных участников СНГ, заинтересован в расширении сотрудничества, укреплении потенциала и раскрытии его возможностей", - сказал он, выступая в пятницу в Астане на заседании совета глав правительств СНГ.По словам Смаилова, благодаря принятым в рамках организации мерам успешно решены многие вопросы образовательного, медико-социального и гражданско-правового характера."Наши граждане имеют возможность безвизового передвижения между государствами содружества", - добавил он.
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алихан смаилов, казахстан, снг, астана, в мире
Алихан Смаилов, Казахстан, СНГ, Астана, В мире
Казахстан заинтересован в укреплении потенциала СНГ, заявил премьер
Премьер Смаилов: Казахстан заинтересован в укреплении потенциала и сотрудничества СНГ