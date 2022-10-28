https://ria.ru/20221028/sistema-1827463666.html

Совфед предложил расширить список системообразующих предприятий

Совфед предложил расширить список системообразующих предприятий - РИА Новости, 28.10.2022

Совфед предложил расширить список системообразующих предприятий

Сенаторы рекомендуют Минсельхозу рассмотреть вопрос о включении отечественных рыбоперерабатывающих предприятий в перечень системообразующих, говорится в... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T12:37

2022-10-28T12:37

2022-10-28T12:37

экономика

россия

совет федерации рф

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Сенаторы рекомендуют Минсельхозу рассмотреть вопрос о включении отечественных рыбоперерабатывающих предприятий в перечень системообразующих, говорится в постановлении палаты, посвященном реализации доктрины продовольственной безопасности."Рекомендовать министерству сельского хозяйства проработать вопросы: о введении отдельных критериев для включения отечественных рыбоперерабатывающих предприятий, предприятий - производителей лекарственных средств для ветеринарного применения в перечень системообразующих организаций", - говорится в документе.Также министерству предлагается рассмотреть вопрос о включении рыбоперерабатывающих предприятий, не связанных с добычей (выловом) водных биологических ресурсов, в число получателей льготных кредитов.При этом правительству рекомендуется рассмотреть возможность предоставления дополнительных мер по развитию транспортнологистической инфраструктуры рыбохозяйственного комплекса РФ, в том числе о строительстве новых и модернизации существующих холодильных мощностей, об обновлении судоремонтных мощностей, а также о субсидировании тарифов на перевозку железнодорожным транспортом рыбной продукции из субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в субъекты, входящие в состав Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов.Кабмину предлагается также рассмотреть вопрос о возможности субсидирования затрат на строительство рефрижераторных контейнеров и локализации их производства на территории Российской Федерации.

https://ria.ru/20221027/klimov-1827192712.html

https://ria.ru/20221024/kofe-1826151381.html

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экономика, россия, совет федерации рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)