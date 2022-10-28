https://ria.ru/20221028/sistema-1827463666.html
Совфед предложил расширить список системообразующих предприятий
Совфед предложил расширить список системообразующих предприятий - РИА Новости, 28.10.2022
Совфед предложил расширить список системообразующих предприятий
Сенаторы рекомендуют Минсельхозу рассмотреть вопрос о включении отечественных рыбоперерабатывающих предприятий в перечень системообразующих, говорится в... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T12:37
2022-10-28T12:37
2022-10-28T12:37
экономика
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совет федерации рф
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Сенаторы рекомендуют Минсельхозу рассмотреть вопрос о включении отечественных рыбоперерабатывающих предприятий в перечень системообразующих, говорится в постановлении палаты, посвященном реализации доктрины продовольственной безопасности."Рекомендовать министерству сельского хозяйства проработать вопросы: о введении отдельных критериев для включения отечественных рыбоперерабатывающих предприятий, предприятий - производителей лекарственных средств для ветеринарного применения в перечень системообразующих организаций", - говорится в документе.Также министерству предлагается рассмотреть вопрос о включении рыбоперерабатывающих предприятий, не связанных с добычей (выловом) водных биологических ресурсов, в число получателей льготных кредитов.При этом правительству рекомендуется рассмотреть возможность предоставления дополнительных мер по развитию транспортнологистической инфраструктуры рыбохозяйственного комплекса РФ, в том числе о строительстве новых и модернизации существующих холодильных мощностей, об обновлении судоремонтных мощностей, а также о субсидировании тарифов на перевозку железнодорожным транспортом рыбной продукции из субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в субъекты, входящие в состав Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов.Кабмину предлагается также рассмотреть вопрос о возможности субсидирования затрат на строительство рефрижераторных контейнеров и локализации их производства на территории Российской Федерации.
https://ria.ru/20221027/klimov-1827192712.html
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экономика, россия, совет федерации рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Совет Федерации РФ, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Совфед предложил расширить список системообразующих предприятий
Совфед предложил включить рыбоперерабатывающие предприятия в перечень системообразующих
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Сенаторы рекомендуют Минсельхозу рассмотреть вопрос о включении отечественных рыбоперерабатывающих предприятий в перечень системообразующих, говорится в постановлении палаты, посвященном реализации доктрины продовольственной безопасности.
"Рекомендовать министерству сельского хозяйства проработать вопросы: о введении отдельных критериев для включения отечественных рыбоперерабатывающих предприятий, предприятий - производителей лекарственных средств для ветеринарного применения в перечень системообразующих организаций", - говорится в документе.
Также министерству предлагается рассмотреть вопрос о включении рыбоперерабатывающих предприятий, не связанных с добычей (выловом) водных биологических ресурсов, в число получателей льготных кредитов.
При этом правительству рекомендуется рассмотреть возможность предоставления дополнительных мер по развитию транспортнологистической инфраструктуры рыбохозяйственного комплекса РФ
, в том числе о строительстве новых и модернизации существующих холодильных мощностей, об обновлении судоремонтных мощностей, а также о субсидировании тарифов на перевозку железнодорожным транспортом рыбной продукции из субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в субъекты, входящие в состав Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов.
Кабмину предлагается также рассмотреть вопрос о возможности субсидирования затрат на строительство рефрижераторных контейнеров и локализации их производства на территории Российской Федерации.