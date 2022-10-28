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Совфед предложил расширить список системообразующих предприятий - РИА Новости, 28.10.2022
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Совфед предложил расширить список системообразующих предприятий
Совфед предложил расширить список системообразующих предприятий - РИА Новости, 28.10.2022
Совфед предложил расширить список системообразующих предприятий
Сенаторы рекомендуют Минсельхозу рассмотреть вопрос о включении отечественных рыбоперерабатывающих предприятий в перечень системообразующих, говорится в... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T12:37
2022-10-28T12:37
экономика
россия
совет федерации рф
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Сенаторы рекомендуют Минсельхозу рассмотреть вопрос о включении отечественных рыбоперерабатывающих предприятий в перечень системообразующих, говорится в постановлении палаты, посвященном реализации доктрины продовольственной безопасности."Рекомендовать министерству сельского хозяйства проработать вопросы: о введении отдельных критериев для включения отечественных рыбоперерабатывающих предприятий, предприятий - производителей лекарственных средств для ветеринарного применения в перечень системообразующих организаций", - говорится в документе.Также министерству предлагается рассмотреть вопрос о включении рыбоперерабатывающих предприятий, не связанных с добычей (выловом) водных биологических ресурсов, в число получателей льготных кредитов.При этом правительству рекомендуется рассмотреть возможность предоставления дополнительных мер по развитию транспортнологистической инфраструктуры рыбохозяйственного комплекса РФ, в том числе о строительстве новых и модернизации существующих холодильных мощностей, об обновлении судоремонтных мощностей, а также о субсидировании тарифов на перевозку железнодорожным транспортом рыбной продукции из субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в субъекты, входящие в состав Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов.Кабмину предлагается также рассмотреть вопрос о возможности субсидирования затрат на строительство рефрижераторных контейнеров и локализации их производства на территории Российской Федерации.
https://ria.ru/20221027/klimov-1827192712.html
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экономика, россия, совет федерации рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Совет Федерации РФ, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
12:37 28.10.2022
 
Совфед предложил расширить список системообразующих предприятий

Совфед предложил включить рыбоперерабатывающие предприятия в перечень системообразующих

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкСотрудник в цехе рыбоперерабатывающего завода "Русская треска" в Мурманске
Сотрудник в цехе рыбоперерабатывающего завода Русская треска в Мурманске - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Сотрудник в цехе рыбоперерабатывающего завода "Русская треска" в Мурманске. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Сенаторы рекомендуют Минсельхозу рассмотреть вопрос о включении отечественных рыбоперерабатывающих предприятий в перечень системообразующих, говорится в постановлении палаты, посвященном реализации доктрины продовольственной безопасности.
"Рекомендовать министерству сельского хозяйства проработать вопросы: о введении отдельных критериев для включения отечественных рыбоперерабатывающих предприятий, предприятий - производителей лекарственных средств для ветеринарного применения в перечень системообразующих организаций", - говорится в документе.
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Также министерству предлагается рассмотреть вопрос о включении рыбоперерабатывающих предприятий, не связанных с добычей (выловом) водных биологических ресурсов, в число получателей льготных кредитов.
При этом правительству рекомендуется рассмотреть возможность предоставления дополнительных мер по развитию транспортнологистической инфраструктуры рыбохозяйственного комплекса РФ, в том числе о строительстве новых и модернизации существующих холодильных мощностей, об обновлении судоремонтных мощностей, а также о субсидировании тарифов на перевозку железнодорожным транспортом рыбной продукции из субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в субъекты, входящие в состав Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов.
Кабмину предлагается также рассмотреть вопрос о возможности субсидирования затрат на строительство рефрижераторных контейнеров и локализации их производства на территории Российской Федерации.
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ЭкономикаРоссияСовет Федерации РФМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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