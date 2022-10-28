Ирина Шейк и Бредли Купер спровоцировали слухи о воссоединении
Ирина Шейк и Бредли Купер спровоцировали слухи о воссоединении после прогулки с дочерью
© AP Photo / Charles Sykes/InvisionИрина Шейк и Брэдли Купер
© AP Photo / Charles Sykes/Invision
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Ирина Шейк и Бредли Купер спровоцировали слухи о воссоединении после прогулки с дочерью в Нью-Йорке. Знаменитости гуляли с малышкой в костюме чертенка в преддверии Хэллоуина. Об этом сообщил источник DailyMail.
В ноябре прошлого года пару также заметили во время совместного времяпрепровождения. Обычно они прогуливались с ребенком, но на этот раз были вдвоем.
Летом знаменитости поделились фотографией отдыха на Багамах. В кадре Шейк обнимала Купера и прижималась к нему.
В августе модель рассказала о желании стать матерью во второй раз, и что артист поддержал ее идею.
Актер и модель встречались с 2016 по 2019 год и до сих пор проводят время вместе. В 2017 году у пары родилась дочь Лео. Расставание пары связывают с романом Купера с Леди Гагой.
В июле СМИ сообщили, что актер встречается с помощницей Хилари Клинтон Хумой Абедин. Однако он не подтвердил эту информацию.
Ранее Шейк прокомментировала свой роман с Канье Уэстом. Знаменитость рассказала, что в ее личной жизни "постоянно что-то происходит" , но она "оставляет это при себе".
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