https://ria.ru/20221028/sheyk-1827597471.html

Ирина Шейк и Бредли Купер спровоцировали слухи о воссоединении

Ирина Шейк и Бредли Купер спровоцировали слухи о воссоединении - РИА Новости, 28.10.2022

Ирина Шейк и Бредли Купер спровоцировали слухи о воссоединении

Ирина Шейк и Бредли Купер спровоцировали слухи о воссоединении после прогулки с дочерью в Нью-Йорке. Знаменитости гуляли с малышкой в костюме чертенка в... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T17:46

2022-10-28T17:46

2022-10-28T17:46

шоубиз

ирина шейк

брэдли купер

нью-йорк (город)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Ирина Шейк и Бредли Купер спровоцировали слухи о воссоединении после прогулки с дочерью в Нью-Йорке. Знаменитости гуляли с малышкой в костюме чертенка в преддверии Хэллоуина. Об этом сообщил источник DailyMail.В ноябре прошлого года пару также заметили во время совместного времяпрепровождения. Обычно они прогуливались с ребенком, но на этот раз были вдвоем. Летом знаменитости поделились фотографией отдыха на Багамах. В кадре Шейк обнимала Купера и прижималась к нему. В августе модель рассказала о желании стать матерью во второй раз, и что артист поддержал ее идею. Актер и модель встречались с 2016 по 2019 год и до сих пор проводят время вместе. В 2017 году у пары родилась дочь Лео. Расставание пары связывают с романом Купера с Леди Гагой. В июле СМИ сообщили, что актер встречается с помощницей Хилари Клинтон Хумой Абедин. Однако он не подтвердил эту информацию. Ранее Шейк прокомментировала свой роман с Канье Уэстом. Знаменитость рассказала, что в ее личной жизни "постоянно что-то происходит" , но она "оставляет это при себе".

https://ria.ru/20221020/aylish-1825433377.html

нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ирина шейк, брэдли купер, нью-йорк (город)