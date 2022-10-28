Рейтинг@Mail.ru
Ирина Шейк и Бредли Купер спровоцировали слухи о воссоединении - РИА Новости, 28.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221028/sheyk-1827597471.html
Ирина Шейк и Бредли Купер спровоцировали слухи о воссоединении
Ирина Шейк и Бредли Купер спровоцировали слухи о воссоединении - РИА Новости, 28.10.2022
Ирина Шейк и Бредли Купер спровоцировали слухи о воссоединении
Ирина Шейк и Бредли Купер спровоцировали слухи о воссоединении после прогулки с дочерью в Нью-Йорке. Знаменитости гуляли с малышкой в костюме чертенка в... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T17:46
2022-10-28T17:46
шоубиз
ирина шейк
брэдли купер
нью-йорк (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746568081_270:136:2048:1136_1920x0_80_0_0_d522570736b78e5503a130788b957105.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Ирина Шейк и Бредли Купер спровоцировали слухи о воссоединении после прогулки с дочерью в Нью-Йорке. Знаменитости гуляли с малышкой в костюме чертенка в преддверии Хэллоуина. Об этом сообщил источник DailyMail.В ноябре прошлого года пару также заметили во время совместного времяпрепровождения. Обычно они прогуливались с ребенком, но на этот раз были вдвоем. Летом знаменитости поделились фотографией отдыха на Багамах. В кадре Шейк обнимала Купера и прижималась к нему. В августе модель рассказала о желании стать матерью во второй раз, и что артист поддержал ее идею. Актер и модель встречались с 2016 по 2019 год и до сих пор проводят время вместе. В 2017 году у пары родилась дочь Лео. Расставание пары связывают с романом Купера с Леди Гагой. В июле СМИ сообщили, что актер встречается с помощницей Хилари Клинтон Хумой Абедин. Однако он не подтвердил эту информацию. Ранее Шейк прокомментировала свой роман с Канье Уэстом. Знаменитость рассказала, что в ее личной жизни "постоянно что-то происходит" , но она "оставляет это при себе".
https://ria.ru/20221020/aylish-1825433377.html
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746568081_0:79:2048:1615_1920x0_80_0_0_98397524c67e50375bd2909ea19121c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ирина шейк, брэдли купер, нью-йорк (город)
Шоубиз, Ирина Шейк, Брэдли Купер, Нью-Йорк (город)
17:46 28.10.2022
 
Ирина Шейк и Бредли Купер спровоцировали слухи о воссоединении

Ирина Шейк и Бредли Купер спровоцировали слухи о воссоединении после прогулки с дочерью

© AP Photo / Charles Sykes/InvisionИрина Шейк и Брэдли Купер
Ирина Шейк и Брэдли Купер - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Charles Sykes/Invision
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Ирина Шейк и Бредли Купер спровоцировали слухи о воссоединении после прогулки с дочерью в Нью-Йорке. Знаменитости гуляли с малышкой в костюме чертенка в преддверии Хэллоуина. Об этом сообщил источник DailyMail.
В ноябре прошлого года пару также заметили во время совместного времяпрепровождения. Обычно они прогуливались с ребенком, но на этот раз были вдвоем.
Летом знаменитости поделились фотографией отдыха на Багамах. В кадре Шейк обнимала Купера и прижималась к нему.
В августе модель рассказала о желании стать матерью во второй раз, и что артист поддержал ее идею.
Актер и модель встречались с 2016 по 2019 год и до сих пор проводят время вместе. В 2017 году у пары родилась дочь Лео. Расставание пары связывают с романом Купера с Леди Гагой.
В июле СМИ сообщили, что актер встречается с помощницей Хилари Клинтон Хумой Абедин. Однако он не подтвердил эту информацию.
Ранее Шейк прокомментировала свой роман с Канье Уэстом. Знаменитость рассказала, что в ее личной жизни "постоянно что-то происходит" , но она "оставляет это при себе".
Билли Айлиш на ее награда Оскар, полученная за песню к последнему фильму о Джеймсе Бонде Не время умирать - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 17:39Шоубиз
Билли Айлиш подтвердила роман с вокалистом The Neighbourhood
 
ШоубизИрина ШейкБрэдли КуперНью-Йорк (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала