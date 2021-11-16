https://ria.ru/20211116/sheyk-1759254721.html

Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили во время совместной прогулки

Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили во время совместной прогулки - РИА Новости, 16.11.2021

Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили во время совместной прогулки

Бывших супругов Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили во время прогулки по Нью-Йорку, сообщает Daily Mail. Пара шла под руку и улыбалась, что спровоцировало слухи РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T11:47

2021-11-16T11:47

2021-11-16T11:47

шоубиз

знаменитости

брэдли купер

канье уэст

ирина шейк

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155745/54/1557455426_0:62:2026:1202_1920x0_80_0_0_6823156ef6b0dc33e743d1b1555d00d2.jpg

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Бывших супругов Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили во время прогулки по Нью-Йорку, сообщает Daily Mail. Пара шла под руку и улыбалась, что спровоцировало слухи о возможном воссоединении экс-возлюбленных у поклонников.Для совместного выхода модель выбрала лаконичный черно-белый образ: оверсайз-пальто дополнили сумка и черная маска, а белоснежную блузку оттенили такого же цвета кроссовки.Пара рассталась в 2019 году. Экс-супруги воспитывают четырехлетнюю дочь Лею, которая часто становится причиной их совместных прогулок. Однако в этот раз девочка их не сопровождала.Ранее в Сети появились слухи о романе между Шейк и рэпером Канье Уэстом после его развода с Ким Кардашьян. Поклонники и папарацци заметили пару во время совместного отдыха во Франции, а затем в Нью-Джерси. Однако официальных подтверждений романа так и не было. Звезды давно знакомы: в 2010 году модель снялась в клипе рэпера на его песню Power.Сама Шейк иронично прокомментировала слухи о романе с рэпером, отметив, что в ее личной жизни "всегда что-то происходит".

https://ria.ru/20210912/kino-1747076510.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, брэдли купер, канье уэст, ирина шейк, шоу-бизнес