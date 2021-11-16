Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211116/sheyk-1759254721.html
Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили во время совместной прогулки
Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили во время совместной прогулки - РИА Новости, 16.11.2021
Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили во время совместной прогулки
Бывших супругов Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили во время прогулки по Нью-Йорку, сообщает Daily Mail. Пара шла под руку и улыбалась, что спровоцировало слухи РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T11:47
2021-11-16T11:47
шоубиз
знаменитости
брэдли купер
канье уэст
ирина шейк
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155745/54/1557455426_0:62:2026:1202_1920x0_80_0_0_6823156ef6b0dc33e743d1b1555d00d2.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Бывших супругов Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили во время прогулки по Нью-Йорку, сообщает Daily Mail. Пара шла под руку и улыбалась, что спровоцировало слухи о возможном воссоединении экс-возлюбленных у поклонников.Для совместного выхода модель выбрала лаконичный черно-белый образ: оверсайз-пальто дополнили сумка и черная маска, а белоснежную блузку оттенили такого же цвета кроссовки.Пара рассталась в 2019 году. Экс-супруги воспитывают четырехлетнюю дочь Лею, которая часто становится причиной их совместных прогулок. Однако в этот раз девочка их не сопровождала.Ранее в Сети появились слухи о романе между Шейк и рэпером Канье Уэстом после его развода с Ким Кардашьян. Поклонники и папарацци заметили пару во время совместного отдыха во Франции, а затем в Нью-Джерси. Однако официальных подтверждений романа так и не было. Звезды давно знакомы: в 2010 году модель снялась в клипе рэпера на его песню Power.Сама Шейк иронично прокомментировала слухи о романе с рэпером, отметив, что в ее личной жизни "всегда что-то происходит".
https://ria.ru/20210912/kino-1747076510.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155745/54/1557455426_0:0:2026:1521_1920x0_80_0_0_78ccece466ccc1401a1d2cb235e94353.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
знаменитости, брэдли купер, канье уэст, ирина шейк, шоу-бизнес
11:47 16.11.2021
 
Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили во время совместной прогулки

Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили во время совместной прогулки по Нью-Йорку

© AP Photo / Invision /Jordan StraussБрэдли Купер и Ирина Шейк на ежегодной премии премии "Оскар" в Голливуде. 24 февраля 2019
Брэдли Купер и Ирина Шейк на ежегодной премии премии Оскар в Голливуде. 24 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© AP Photo / Invision /Jordan Strauss
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Бывших супругов Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили во время прогулки по Нью-Йорку, сообщает Daily Mail. Пара шла под руку и улыбалась, что спровоцировало слухи о возможном воссоединении экс-возлюбленных у поклонников.
Для совместного выхода модель выбрала лаконичный черно-белый образ: оверсайз-пальто дополнили сумка и черная маска, а белоснежную блузку оттенили такого же цвета кроссовки.
Пара рассталась в 2019 году. Экс-супруги воспитывают четырехлетнюю дочь Лею, которая часто становится причиной их совместных прогулок. Однако в этот раз девочка их не сопровождала.
Ранее в Сети появились слухи о романе между Шейк и рэпером Канье Уэстом после его развода с Ким Кардашьян. Поклонники и папарацци заметили пару во время совместного отдыха во Франции, а затем в Нью-Джерси. Однако официальных подтверждений романа так и не было. Звезды давно знакомы: в 2010 году модель снялась в клипе рэпера на его песню Power.
Сама Шейк иронично прокомментировала слухи о романе с рэпером, отметив, что в ее личной жизни "всегда что-то происходит".
Ирина Шейк и Брэдли Купер - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
12 сентября, 08:00Культура
Лучшие бывшие. Звездные пары, которые расстались, а мы переживаем
 
ШоубизЗнаменитостиБрэдли КуперКанье УэстИрина ШейкШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:54Байден поставил журналистов в тупик ответом на вопрос об Олимпиаде в Пекине
03:45Россиян предупредили об опасности оливок
03:40Источник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ"
03:35Гинцбург назвал препарат для вакцинации переболевших COVID-19 моложе 60 лет
03:22В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска
03:19Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродаж
03:15Специалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянах
03:15Названа неожиданная причина гипертонии
03:11В СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинации
03:06Врач рассказала о последствиях COVID-19 у беременных
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть мандарины
02:30Bloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕС
02:15Финансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчас
02:15Россиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19
02:14На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕС
01:28Умерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина Асмаловская
01:25В бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"
01:15Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением прав
00:52Врачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больнице
00:26Посольство в Сербии заявило о решении проблемы с задержанными туристами
Лента новостейМолния
Байден поставил журналистов в тупик ответом на вопрос об Олимпиаде в ПекинеРоссиян предупредили об опасности оливокИсточник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ"Гинцбург назвал препарат для вакцинации переболевших COVID-19 моложе 60 летВ Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду ДамаскаЭксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродажСпециалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянахНазвана неожиданная причина гипертонииВ СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинацииВрач рассказала о последствиях COVID-19 у беременныхНутрициолог рассказала, кому нельзя есть мандариныBloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕСФинансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчасРоссиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕСУмерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина АсмаловскаяВ бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением правВрачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больницеПосольство в Сербии заявило о решении проблемы с задержанными туристами