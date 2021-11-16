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Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили во время совместной прогулки
Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили во время совместной прогулки - РИА Новости, 16.11.2021
Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили во время совместной прогулки
Бывших супругов Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили во время прогулки по Нью-Йорку, сообщает Daily Mail. Пара шла под руку и улыбалась, что спровоцировало слухи РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T11:47
2021-11-16T11:47
2021-11-16T11:47
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Бывших супругов Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили во время прогулки по Нью-Йорку, сообщает Daily Mail. Пара шла под руку и улыбалась, что спровоцировало слухи о возможном воссоединении экс-возлюбленных у поклонников.Для совместного выхода модель выбрала лаконичный черно-белый образ: оверсайз-пальто дополнили сумка и черная маска, а белоснежную блузку оттенили такого же цвета кроссовки.Пара рассталась в 2019 году. Экс-супруги воспитывают четырехлетнюю дочь Лею, которая часто становится причиной их совместных прогулок. Однако в этот раз девочка их не сопровождала.Ранее в Сети появились слухи о романе между Шейк и рэпером Канье Уэстом после его развода с Ким Кардашьян. Поклонники и папарацци заметили пару во время совместного отдыха во Франции, а затем в Нью-Джерси. Однако официальных подтверждений романа так и не было. Звезды давно знакомы: в 2010 году модель снялась в клипе рэпера на его песню Power.Сама Шейк иронично прокомментировала слухи о романе с рэпером, отметив, что в ее личной жизни "всегда что-то происходит".
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знаменитости, брэдли купер, канье уэст, ирина шейк, шоу-бизнес
Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили во время совместной прогулки
Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили во время совместной прогулки по Нью-Йорку