https://ria.ru/20220713/kuper-1802224160.html

СМИ: Брэдли Купер встречается с помощницей Хилари Клинтон

СМИ: Брэдли Купер встречается с помощницей Хилари Клинтон - РИА Новости, 13.07.2022

СМИ: Брэдли Купер встречается с помощницей Хилари Клинтон

Брэдли Купер начал встречаться с помощницей Хилари Клинтон Хумой Абедин, сообщило издание Page Six со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T16:21

2022-07-13T16:21

2022-07-13T16:21

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Брэдли Купер начал встречаться с помощницей Хилари Клинтон Хумой Абедин, сообщило издание Page Six со ссылкой на свои источники. Пара познакомилась благодаря общей подруге, главному редактору Vogue Анне Винтур.Возлюбленные встречаются уже несколько месяцев, но тщательно скрывают отношения. Они даже вместе приехали на бал Met Gala, но перед красной дорожкой разделились, чтобы не делать совместных фотографий, передает издание.Брэдли ранее встречался с русской моделью Ириной Шейк. У них есть общая дочь Лея. Поклонники считают, что в их расколе виновата Леди Гага, с которой Купер снялся в фильме "Звезда родилась". Сейчас, по мнению источников, актер и модель "прекрасно ладят".

https://ria.ru/20220713/loboda-1802199916.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, брэдли купер