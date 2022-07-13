https://ria.ru/20220713/kuper-1802224160.html
СМИ: Брэдли Купер встречается с помощницей Хилари Клинтон
СМИ: Брэдли Купер встречается с помощницей Хилари Клинтон - РИА Новости, 13.07.2022
СМИ: Брэдли Купер встречается с помощницей Хилари Клинтон
Брэдли Купер начал встречаться с помощницей Хилари Клинтон Хумой Абедин, сообщило издание Page Six со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T16:21
2022-07-13T16:21
2022-07-13T16:21
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Брэдли Купер начал встречаться с помощницей Хилари Клинтон Хумой Абедин, сообщило издание Page Six со ссылкой на свои источники. Пара познакомилась благодаря общей подруге, главному редактору Vogue Анне Винтур.Возлюбленные встречаются уже несколько месяцев, но тщательно скрывают отношения. Они даже вместе приехали на бал Met Gala, но перед красной дорожкой разделились, чтобы не делать совместных фотографий, передает издание.Брэдли ранее встречался с русской моделью Ириной Шейк. У них есть общая дочь Лея. Поклонники считают, что в их расколе виновата Леди Гага, с которой Купер снялся в фильме "Звезда родилась". Сейчас, по мнению источников, актер и модель "прекрасно ладят".
https://ria.ru/20220713/loboda-1802199916.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, брэдли купер
СМИ: Брэдли Купер встречается с помощницей Хилари Клинтон
СМИ: Брэдли Купер встречается с помощницей Хилари Клинтон Хумой Абедин