Ирина Шейк пришла на премьеру фильма Брэдли Купера "Аллея кошмаров"
Ирина Шейк пришла на премьеру фильма "Аллея кошмаров", в котором снялся Брэдли Купер
© AP Photo / Evan AgostiniИрина Шейк на премьере фильма "Аллея кошмаров"
© AP Photo / Evan Agostini
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Супермодель Ирина Шейк появилась на мировой премьере фильма Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров" в Нью-Йорке, в котором снялся ее экс-возлюбленный Брэдли Купер, сообщает ET.
Шейк выглядела безупречно в костюме в тонкую полоску и кожаном боди с экстремально глубоким вырезом. Увы, вместе с Купером она не сфотографировалась. Актер был занят общением с журналистами и коллегами, обсуждая свой новый фильм.
© REUTERS / Eduardo MunozАктеры Брэдли Купер и Руни Мара на премьере фильма "Аллея кошмаров" в Нью-Йорке
Актеры Брэдли Купер и Руни Мара на премьере фильма "Аллея кошмаров" в Нью-Йорке
Однако в беседе с изданием он отметил, что присутствие Ирины Шейк на премьере было для него важно. "Мне это дорого", — кратко прокомментировал Купер.
В издании отмечают, что появление российской супермодели на премьере не стало сюрпризом. Папарацци еще в прошлом месяце заметили бывших партнеров на прогулке в Нью-Йорке. И если раньше они проводили время со своей четырехлетней дочерью Леей, то в этот раз были вдвоем. Это заставило многих задаться вопросом: "Они снова вместе?".
Пара пока не прокомментировала слухи, но источник ET сообщили, что Шейк и Купер "прекрасно ладят".
Ирина Шейк и Брэдли Купер встречались с 2015 года и расстались в 2019-м. Причину разрыва никто не сообщил. Тем не менее, многие фанаты и некоторые СМИ были уверены, что в расколе виновата Леди Гага, которая сыграла вместе с актером в драме "Звезда родилась". Однако эта информация не подтвердилась.
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