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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211202/shayk-1761819674.html
Ирина Шейк пришла на премьеру фильма Брэдли Купера "Аллея кошмаров"
Ирина Шейк пришла на премьеру фильма Брэдли Купера "Аллея кошмаров" - РИА Новости, 02.12.2021
Ирина Шейк пришла на премьеру фильма Брэдли Купера "Аллея кошмаров"
Супермодель Ирина Шейк появилась на мировой премьере фильма Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров" в Нью-Йорке, в котором снялся ее экс-возлюбленный Брэдли Купер,... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T15:44
2021-12-02T15:44
культура
нью-йорк (город)
брэдли купер
руни мара
ирина шейк
шоу-бизнес
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Супермодель Ирина Шейк появилась на мировой премьере фильма Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров" в Нью-Йорке, в котором снялся ее экс-возлюбленный Брэдли Купер, сообщает ET. Шейк выглядела безупречно в костюме в тонкую полоску и кожаном боди с экстремально глубоким вырезом. Увы, вместе с Купером она не сфотографировалась. Актер был занят общением с журналистами и коллегами, обсуждая свой новый фильм. Однако в беседе с изданием он отметил, что присутствие Ирины Шейк на премьере было для него важно. "Мне это дорого", — кратко прокомментировал Купер. В издании отмечают, что появление российской супермодели на премьере не стало сюрпризом. Папарацци еще в прошлом месяце заметили бывших партнеров на прогулке в Нью-Йорке. И если раньше они проводили время со своей четырехлетней дочерью Леей, то в этот раз были вдвоем. Это заставило многих задаться вопросом: "Они снова вместе?".Пара пока не прокомментировала слухи, но источник ET сообщили, что Шейк и Купер "прекрасно ладят". Ирина Шейк и Брэдли Купер встречались с 2015 года и расстались в 2019-м. Причину разрыва никто не сообщил. Тем не менее, многие фанаты и некоторые СМИ были уверены, что в расколе виновата Леди Гага, которая сыграла вместе с актером в драме "Звезда родилась". Однако эта информация не подтвердилась.
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нью-йорк (город), брэдли купер, руни мара, ирина шейк, шоу-бизнес, новости культуры, кино и сериалы, звезды, знаменитости
15:44 02.12.2021
 
Ирина Шейк пришла на премьеру фильма Брэдли Купера "Аллея кошмаров"

Ирина Шейк пришла на премьеру фильма "Аллея кошмаров", в котором снялся Брэдли Купер

© AP Photo / Evan AgostiniИрина Шейк на премьере фильма "Аллея кошмаров"
Ирина Шейк на премьере фильма Аллея кошмаров - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© AP Photo / Evan Agostini
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Супермодель Ирина Шейк появилась на мировой премьере фильма Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров" в Нью-Йорке, в котором снялся ее экс-возлюбленный Брэдли Купер, сообщает ET.
Шейк выглядела безупречно в костюме в тонкую полоску и кожаном боди с экстремально глубоким вырезом. Увы, вместе с Купером она не сфотографировалась. Актер был занят общением с журналистами и коллегами, обсуждая свой новый фильм.
© REUTERS / Eduardo MunozАктеры Брэдли Купер и Руни Мара на премьере фильма "Аллея кошмаров" в Нью-Йорке
Актеры Брэдли Купер и Руни Мара на премьере фильма Аллея кошмаров в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / Eduardo Munoz
Актеры Брэдли Купер и Руни Мара на премьере фильма "Аллея кошмаров" в Нью-Йорке
Однако в беседе с изданием он отметил, что присутствие Ирины Шейк на премьере было для него важно. "Мне это дорого", — кратко прокомментировал Купер.
В издании отмечают, что появление российской супермодели на премьере не стало сюрпризом. Папарацци еще в прошлом месяце заметили бывших партнеров на прогулке в Нью-Йорке. И если раньше они проводили время со своей четырехлетней дочерью Леей, то в этот раз были вдвоем. Это заставило многих задаться вопросом: "Они снова вместе?".
Пара пока не прокомментировала слухи, но источник ET сообщили, что Шейк и Купер "прекрасно ладят".
Ирина Шейк и Брэдли Купер встречались с 2015 года и расстались в 2019-м. Причину разрыва никто не сообщил. Тем не менее, многие фанаты и некоторые СМИ были уверены, что в расколе виновата Леди Гага, которая сыграла вместе с актером в драме "Звезда родилась". Однако эта информация не подтвердилась.
Ирина Шейк и Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 13:34Шоубиз
Ирина Шейк прокомментировала свой роман с Канье Уэстом
 
КультураНью-Йорк (город)Брэдли КуперРуни МараИрина ШейкШоу-бизнесНовости культурыКино и сериалызвездыЗнаменитости
 
 
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