https://ria.ru/20211202/shayk-1761819674.html

Ирина Шейк пришла на премьеру фильма Брэдли Купера "Аллея кошмаров"

Ирина Шейк пришла на премьеру фильма Брэдли Купера "Аллея кошмаров" - РИА Новости, 02.12.2021

Ирина Шейк пришла на премьеру фильма Брэдли Купера "Аллея кошмаров"

Супермодель Ирина Шейк появилась на мировой премьере фильма Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров" в Нью-Йорке, в котором снялся ее экс-возлюбленный Брэдли Купер,... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T15:44

2021-12-02T15:44

2021-12-02T15:44

культура

нью-йорк (город)

брэдли купер

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Супермодель Ирина Шейк появилась на мировой премьере фильма Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров" в Нью-Йорке, в котором снялся ее экс-возлюбленный Брэдли Купер, сообщает ET. Шейк выглядела безупречно в костюме в тонкую полоску и кожаном боди с экстремально глубоким вырезом. Увы, вместе с Купером она не сфотографировалась. Актер был занят общением с журналистами и коллегами, обсуждая свой новый фильм. Однако в беседе с изданием он отметил, что присутствие Ирины Шейк на премьере было для него важно. "Мне это дорого", — кратко прокомментировал Купер. В издании отмечают, что появление российской супермодели на премьере не стало сюрпризом. Папарацци еще в прошлом месяце заметили бывших партнеров на прогулке в Нью-Йорке. И если раньше они проводили время со своей четырехлетней дочерью Леей, то в этот раз были вдвоем. Это заставило многих задаться вопросом: "Они снова вместе?".Пара пока не прокомментировала слухи, но источник ET сообщили, что Шейк и Купер "прекрасно ладят". Ирина Шейк и Брэдли Купер встречались с 2015 года и расстались в 2019-м. Причину разрыва никто не сообщил. Тем не менее, многие фанаты и некоторые СМИ были уверены, что в расколе виновата Леди Гага, которая сыграла вместе с актером в драме "Звезда родилась". Однако эта информация не подтвердилась.

https://ria.ru/20210917/sheyk-1750494560.html

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нью-йорк (город), брэдли купер, руни мара, ирина шейк, шоу-бизнес, новости культуры, кино и сериалы, звезды, знаменитости