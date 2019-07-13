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РИА Новости

"Верни Брэдлика Ире!" Россиянки набросились на Леди Гагу в Instagram

Вчера, 14:44
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Леди Гага на фотосессии фильма "Звезда родилась" (A Star Is Born) в рамках 75-го Венецианского кинофестиваля
Певица Леди Гага на фотосессии фильма Звезда родилась (A Star Is Born) в рамках 75-го Венецианского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Пользователи из России начали оставлять оскорбительные сообщения в аккаунтах певицы Леди Гаги в социальных сетях из-за слухов о ее романе с актером Брэдли Купером.
Ранее несколько зарубежных таблоидов написали о том, что певица переехала к Куперу домой, выбросила оставшиеся в особняке вещи его бывшей гражданской жены модели Ирины Шейк и заказывает новую мебель.
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Ирина Шейк впервые вышла на подиум после расставания с Брэдли Купером
Россиянки, обидевшиеся за соотечественницу Шейк, набросились на певицу в Instagram.
"Все! Я Bad Romance даже из плейлиста удалила, не люблю тебя больше, разлучница", — написала mylovedesigner.
"Гага, верни Брэдлика Ире", — поддержала ее dioslost.
"Угнала, как чужую машину девятку", — добавила svet_ka.
"Леди Развод", — резюмировала nadyuska.borisovna.
Некоторые русскоязычные пользователи Сети решили не упустить шанс выяснить нужную информацию, пока их читает максимальное число людей.
"Напишите кто-нить рецепт бисквита в скороварке. Очень надо. Честно", — попросил ivan.vtoroi. "Продам гараж", — добавил vryad_li_ya.
Кадр из фильма Звезда родилась
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Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова) и Брэдли Купер официально расстались в июне 2019 года. Пара встречалась около четырех лет, в 2017 году у них родилась дочь Лея.
Несмотря на то что причину расставания они не сообщали, многие фанаты были уверены, что их разлучила Леди Гага. Вместе с Купером они сыграли главные роли в фильме "Звезда родилась". Слухи об их романе ходили еще в 2018 году, однако актеры настаивали, что они просто друзья.
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