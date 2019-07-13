"Верни Брэдлика Ире!" Россиянки набросились на Леди Гагу в Instagram

Певица Леди Гага на фотосессии фильма "Звезда родилась" (A Star Is Born) в рамках 75-го Венецианского кинофестиваля

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Пользователи из России начали оставлять оскорбительные сообщения в аккаунтах певицы Леди Гаги в социальных сетях из-за слухов о ее романе с актером Брэдли Купером.

Ранее несколько зарубежных таблоидов написали о том, что певица переехала к Куперу домой, выбросила оставшиеся в особняке вещи его бывшей гражданской жены модели Ирины Шейк и заказывает новую мебель.

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"Все! Я Bad Romance даже из плейлиста удалила, не люблю тебя больше, разлучница", — написала mylovedesigner.

"Гага, верни Брэдлика Ире", — поддержала ее dioslost.

"Угнала, как чужую машину девятку", — добавила svet_ka.

"Леди Развод", — резюмировала nadyuska.borisovna.

Некоторые русскоязычные пользователи Сети решили не упустить шанс выяснить нужную информацию, пока их читает максимальное число людей.

"Напишите кто-нить рецепт бисквита в скороварке. Очень надо. Честно", — попросил ivan.vtoroi. "Продам гараж", — добавил vryad_li_ya.

Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова) и Брэдли Купер официально расстались в июне 2019 года. Пара встречалась около четырех лет, в 2017 году у них родилась дочь Лея.