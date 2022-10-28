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Названы самые популярные города для поездок на Новый год - РИА Новости, 28.10.2022
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Туризм
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Названы самые популярные города для поездок на Новый год
Названы самые популярные города для поездок на Новый год - РИА Новости, 28.10.2022
Названы самые популярные города для поездок на Новый год
Санкт-Петербург возглавил рейтинг городов России и стран ближнего зарубежья по числу бронирований жилья на Новый год, сообщает Суточно.ру. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T04:26
2022-10-28T04:26
туризм
туризм
новости - туризм
минск
сочи
санкт-петербург
новый год
казань
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Санкт-Петербург возглавил рейтинг городов России и стран ближнего зарубежья по числу бронирований жилья на Новый год, сообщает Суточно.ру.Далее идут Москва, Казань, Минск и Сочи. Также, как уточняют аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха, в десятку популярных городов вошли Нижний Новгород, Калининград, Кисловодск, Эсто-Садок (Красная Поляна) и Кировск."В этом году из списка исчезли все города Крыма, но вернулся Минск, с которым открылась автомобильная граница. По нему наблюдается самый высокий прирост спроса", – уточняет владелец и генеральный директор сервиса Юрий Кузнецов.Он добавляет, что в целом, по сравнению с прошлым годом, спрос этой осенью на внутренние направления и страны ближнего зарубежья на новогодние праздники вырос в несколько раз. Но, по словам эксперта, это связано не только с увеличением интереса к поездкам, но и с уходом западных сервисов.Дороже всего аренда жилья из популярных направлений этой зимой стоит в Эсто-Садке – 8 895 рублей за сутки. Далее идет Минск со средней ставкой 5 344 рублей, а замыкает тройку Сочи (5303 рублей). В последнем городе аренда подорожала за год сильнее всего из популярных городов – на 65 процентов. Значительно выросла средняя стоимость аренды и в Кисловодске – на 53 процента (до 4 166 рублей за сутки) и в Казани – на 34 процентов (до 4947 рублей). В Санкт-Петербурге средняя цена аренды увеличилась за год на 19 процентов – до 4500 рублей за сутки, в Москве – на 12 процентов (до 4 951 рубля), в Калининграде – на семь (до 3 758 рублей). "К Новому году прироста средних цен не ожидается, потому что арендодатели уже выставили актуальные цены", – добавляет Юрий Кузнецов. В целом, по его словам, мест еще много, сейчас процент забронированного жилья на сервисе составляет около 15 процентов.
https://ria.ru/20221026/rostaviatsiya-1826864611.html
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туризм, новости - туризм, минск, сочи, санкт-петербург, новый год, казань, нижний новгород, кисловодск, кировск, калининград, куда можно лететь, куда поехать, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Минск, Сочи, Санкт-Петербург, Новый год, Казань, Нижний Новгород, Кисловодск, Кировск, Калининград, куда можно лететь, куда поехать, отдых в России
04:26 28.10.2022
 
Названы самые популярные города для поездок на Новый год

Эксперты рассказали, сколько стоит аренда жилья на Новый год в самых популярных городах

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкПосетители в развлекательном парке аттракционов "Сочи Парк" в Сочи
Посетители в развлекательном парке аттракционов Сочи Парк в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Санкт-Петербург возглавил рейтинг городов России и стран ближнего зарубежья по числу бронирований жилья на Новый год, сообщает Суточно.ру.
Далее идут Москва, Казань, Минск и Сочи. Также, как уточняют аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха, в десятку популярных городов вошли Нижний Новгород, Калининград, Кисловодск, Эсто-Садок (Красная Поляна) и Кировск.
"В этом году из списка исчезли все города Крыма, но вернулся Минск, с которым открылась автомобильная граница. По нему наблюдается самый высокий прирост спроса", – уточняет владелец и генеральный директор сервиса Юрий Кузнецов.
Он добавляет, что в целом, по сравнению с прошлым годом, спрос этой осенью на внутренние направления и страны ближнего зарубежья на новогодние праздники вырос в несколько раз. Но, по словам эксперта, это связано не только с увеличением интереса к поездкам, но и с уходом западных сервисов.
Дороже всего аренда жилья из популярных направлений этой зимой стоит в Эсто-Садке – 8 895 рублей за сутки. Далее идет Минск со средней ставкой 5 344 рублей, а замыкает тройку Сочи (5303 рублей). В последнем городе аренда подорожала за год сильнее всего из популярных городов – на 65 процентов.
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Значительно выросла средняя стоимость аренды и в Кисловодске – на 53 процента (до 4 166 рублей за сутки) и в Казани – на 34 процентов (до 4947 рублей). В Санкт-Петербурге средняя цена аренды увеличилась за год на 19 процентов – до 4500 рублей за сутки, в Москве – на 12 процентов (до 4 951 рубля), в Калининграде – на семь (до 3 758 рублей).
"К Новому году прироста средних цен не ожидается, потому что арендодатели уже выставили актуальные цены", – добавляет Юрий Кузнецов. В целом, по его словам, мест еще много, сейчас процент забронированного жилья на сервисе составляет около 15 процентов.
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