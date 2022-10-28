https://ria.ru/20221028/prazdniki-1827115217.html

Названы самые популярные города для поездок на Новый год

Названы самые популярные города для поездок на Новый год - РИА Новости, 28.10.2022

Названы самые популярные города для поездок на Новый год

Санкт-Петербург возглавил рейтинг городов России и стран ближнего зарубежья по числу бронирований жилья на Новый год, сообщает Суточно.ру. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T04:26

2022-10-28T04:26

2022-10-28T04:26

туризм

туризм

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Санкт-Петербург возглавил рейтинг городов России и стран ближнего зарубежья по числу бронирований жилья на Новый год, сообщает Суточно.ру.Далее идут Москва, Казань, Минск и Сочи. Также, как уточняют аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха, в десятку популярных городов вошли Нижний Новгород, Калининград, Кисловодск, Эсто-Садок (Красная Поляна) и Кировск."В этом году из списка исчезли все города Крыма, но вернулся Минск, с которым открылась автомобильная граница. По нему наблюдается самый высокий прирост спроса", – уточняет владелец и генеральный директор сервиса Юрий Кузнецов.Он добавляет, что в целом, по сравнению с прошлым годом, спрос этой осенью на внутренние направления и страны ближнего зарубежья на новогодние праздники вырос в несколько раз. Но, по словам эксперта, это связано не только с увеличением интереса к поездкам, но и с уходом западных сервисов.Дороже всего аренда жилья из популярных направлений этой зимой стоит в Эсто-Садке – 8 895 рублей за сутки. Далее идет Минск со средней ставкой 5 344 рублей, а замыкает тройку Сочи (5303 рублей). В последнем городе аренда подорожала за год сильнее всего из популярных городов – на 65 процентов. Значительно выросла средняя стоимость аренды и в Кисловодске – на 53 процента (до 4 166 рублей за сутки) и в Казани – на 34 процентов (до 4947 рублей). В Санкт-Петербурге средняя цена аренды увеличилась за год на 19 процентов – до 4500 рублей за сутки, в Москве – на 12 процентов (до 4 951 рубля), в Калининграде – на семь (до 3 758 рублей). "К Новому году прироста средних цен не ожидается, потому что арендодатели уже выставили актуальные цены", – добавляет Юрий Кузнецов. В целом, по его словам, мест еще много, сейчас процент забронированного жилья на сервисе составляет около 15 процентов.

https://ria.ru/20221026/rostaviatsiya-1826864611.html

https://ria.ru/20221027/puteshestviya-1826971431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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