https://ria.ru/20221028/mir-1827425489.html

В Киргизии треть банков приостановили обслуживание российских карт "Мир"

В Киргизии треть банков приостановили обслуживание российских карт "Мир" - РИА Новости, 28.10.2022

В Киргизии треть банков приостановили обслуживание российских карт "Мир"

"Кыргызский инвестиционный кредитный банк" (KICB) стал седьмым из 23 банков Киргизии, приостановившим обслуживание российских карт "Мир", соответствующее... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T10:42

2022-10-28T10:42

2022-10-28T10:57

экономика

киргизия

узбекистан

турция

министерство финансов сша

технологии

карта "мир"

платежная система "мир"

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БИШКЕК, 28 окт - РИА Новости. "Кыргызский инвестиционный кредитный банк" (KICB) стал седьмым из 23 банков Киргизии, приостановившим обслуживание российских карт "Мир", соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте финансового учреждения."Уведомляем, что с 27 октября 2022 года банк временно приостанавливает обслуживание карт платежной системы "Мир", - говорится в сообщении. Причины приостановки в банке не уточнили.Ранее в Киргизии о приостановке обслуживания российских карт "Мир" заявили пять коммерческих банков - "Кыргызстан", "Бакай-банк", "Доскредобанк", "Компаньон", "Банк Азии" - и один госбанк "Айыл-банк". Всего в республике 23 банка.Национальный банк (центробанк) Киргизии ранее заявил, что не вмешивается в работу банков республики в вопросе обслуживания платежных карт "Мир".Единый общереспубликанский процессинговый центр Uzcard с 23 сентября приостановил прием карт российской платежной системы "Мир" в Узбекистане, в том числе кобейджинговых за рубежом, по техническим причинам. При этом кобейджинговые карты Uzcard – "Мир" работают на территории страны в штатном режиме.После заявления минфина США о готовности вводить санкции за работу с платежной системой "Мир" проблемы с использованием российских карт возникли во многих странах, в том числе в Турции, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане.

https://ria.ru/20221028/mir-1827387646.html

https://ria.ru/20221020/kirgiziya-1825346140.html

киргизия

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экономика, киргизия, узбекистан, турция, министерство финансов сша, технологии, карта "мир", платежная система "мир", новости - туризм