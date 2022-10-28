https://ria.ru/20221028/koreya-1827566903.html

Эксперт допустил скорые косвенные поставки на Украину оружия из Южной Кореи

Эксперт допустил скорые косвенные поставки на Украину оружия из Южной Кореи - РИА Новости, 28.10.2022

Эксперт допустил скорые косвенные поставки на Украину оружия из Южной Кореи

Слова президента РФ Владимира Путина о поставках южнокорейского оружия на Украину через третьи страны, скорее всего верны, и уже в ближайшем будущем... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T16:12

2022-10-28T16:12

2022-10-28T16:12

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СЕУЛ, 28 окт – РИА Новости. Слова президента РФ Владимира Путина о поставках южнокорейского оружия на Украину через третьи страны, скорее всего верны, и уже в ближайшем будущем южнокорейские танки и гаубицы могут появиться в Украине, Сеул же будет замалчивать тот факт, что конечным пользователем оружия является украинская армия, считает директор южнокорейского Института евразийских стратегических исследований, бывший советник-посланник в посольстве Южной Кореи в Москве Пак Пён Хван.Ранее, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", президент РФ Владимир Путин заявил, что России известно о планах Республики Корея поставлять оружие и боеприпасы на Украину, и это будет разрушать отношения Южной Кореи с РФ. Президент отметил, что имеются в виду косвенные поставки через Польшу. Путин спросил, понравилось бы Сеулу, если бы РФ "возобновила бы сотрудничество с Северной Кореей по этому направлению".По мнению Пак Пён Хвана, Путин, скорее всего, располагает проверенной информацией о том, что ожидаются поставки южнокорейского летального оружия на Украину, иначе он вряд ли заявил бы об этом "публично и в официальной обстановке" и в формулировке "нам известно, что Республика Корея приняла решение"."Южная Корея придерживается позиции о необходимости гуманитарной помощи Украине и поставок не летальных вооружений, отрицая при этом возможность поставок летального оружия. Вместе с тем, если посмотреть на заявления, сделанные сегодня утром президентом Юн Сок Ёлем – о том, что "фактов поставки (Украине) летальных вооружений нет", - можно отметить, что он говорит о прошлом, а не о том, что таких поставок не будет. Что довольно тревожно, так как открывает пространство для трактовок в пользу скрытных поставок, о которых просто не будут рассказывать публично", - отметил эксперт.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в пятницу прокомментировал, что страна никогда не предоставляла Украине летальное оружие, а какая-либо помощь "в любом случае" является вопросом "южнокорейского суверенитета", но Южная Корея старается поддерживать мирные и хорошие отношения со всеми странами по всему миру, включая Россию. МИД Южной Кореи заявил РИА Новости, что страна оказывает гуманитарную помощь гражданам Украины в рамках сотрудничества с международным сообществом, и позиция правительства касательно поддержки Украины неизменна. Под базовой позицией Сеула касательно помощи Украине понимается непредоставление ей летального оружия, о чем официальные лица в Сеуле не раз заявляли с начала украинского кризиса.Но, по мнению Пак Пён Хвана, то, что Путин "знает о решении Сеула" поставлять вооружения через Польшу, "не может не посеять сомнений" в том, что Южная Корея и дальше не будет поставлять Киеву оружие. Несколько месяцев назад руководитель Управления национальной безопасности в администрации президента Республики Корея Ким Сон Хан заявлял журналистам, что таких планов нет, но с тех пор могли произойти определённые перемены."Учитывая позицию Юн Сок Ёля в бытность ещё кандидатом в президенты, и после избрания, можно сказать, что такая вероятность таких решений (о поставках оружия – ред) есть. Как известно, президент Юн решил в мае посетить саммит НАТО, хотя у многих были сомнения, насколько это было уместно. К тому же это ставило Южную Корею в ряд стран, активно поддерживающих антироссийские санкции, и могло иметь негативные последствия. Сделки с оружием, как известно, отличаются от продажи других товаров. В договоре о поставках должно быть указано, кто конечный пользователь, кому из третьих лиц можно переуступать, передавать, арендовать это оружие, и продавец должен на это согласиться. Чтобы в случае поставок, скажем, на Украину, южнокорейская сторона могла заявить свой протест. Поэтому прямых указаний со стороны Сеула направлять туда вооружения может и не быть. Если, например, Польша решит поставлять что-то третьей стране, и из Сеула не будет возражений – это будет по факту означать разрешение на поставку", - пояснил эксперт.Как отметил Пак Пён Хван, ранее в СМИ уже была информация о том, что Чехия якобы собиралась закупать вооружение в Южной Корее номинально для себя, а по факту для последующей отправки на Украину. Пражское сетевое издание Idnes ранее сообщало со ссылкой на хорошо информированные источники, что зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Chiron и артснаряды из Южной Кореи стоимостью на почти 3 миллиарда долларов будут поставлены для Украины через Чехию. Причём оплачивалось это всё якобы американской стороной."Проверить это всё, конечно, нет возможности, но если это действительно так, то можно предположить, что такая схема реализовывалась под определённым давлением США. И в этом случае нельзя не подозревать, что Южная Корея могла бы продавать оружие Польше и затем просто замалчивать его передачу Украине… Суммируя, вышесказанное, можно отметить, что информация, представленная президентом Путиным, с довольно высокой вероятностью верна. И если это так, то вскоре мы увидим подтверждение в виде южнокорейских вооружений на Украине", - подытожил Пак Пён Хван.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221028/oruzhie-1827514665.html

https://ria.ru/20221028/kitay-1827534768.html

https://ria.ru/20221028/praga-1827557237.html

https://ria.ru/20221028/ukraina-1827532319.html

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в мире, владимир путин, юн сок ель, сергей лавров, украина, южная корея, сеул, нато