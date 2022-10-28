https://ria.ru/20221028/konflikt-1827672659.html

Лукашенко назвал цель конфликтов на постсоветском пространстве

Лукашенко назвал цель конфликтов на постсоветском пространстве - РИА Новости, 28.10.2022

Лукашенко назвал цель конфликтов на постсоветском пространстве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что любой конфликт на постсоветском пространстве следует рассматривать в контексте желания Запада "поджечь... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T21:11

2022-10-28T21:11

2022-10-28T21:11

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МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что любой конфликт на постсоветском пространстве следует рассматривать в контексте желания Запада "поджечь Россию по периметру"."Все наши решения сегодня должны приниматься с учетом региональной и глобальной ситуации. Мы должны учитывать, что творится вокруг нас. Цитата: "Нужно поджечь Россию по периметру. Она увязла в Украине, а теперь ее нужно поджечь по периметру: на Кавказе, в Центральной Азии - в этом контексте надо рассматривать конфликт Таджикистана и Кыргызстана… - и экономически нужно надавить на Казахстан и Узбекистан", - сказал Лукашенко на саммите ОДКБ, прошедшем в пятницу в формате видеоконференции.Отрывок выступления белорусского президента опубликовал близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул первого". При этом из отрывка непонятно, кого именно цитирует Лукашенко."То есть по всему периметру России нас начинают колошматить. Прибалтику раньше отстегнули, вы это знаете, в 2020 году Беларусь пытались на колени поставить, затем пришла очередь Украины. Идем по периметру - Кавказ, далее Центральная Азия. Кому это сегодня непонятно? Всем нам понятно", - продолжил Лукашенко.По его словам, "любой конфликт и любые сейчас телодвижения наши мы должны рассматривать в этом глобальном контексте".

https://ria.ru/20221027/ukraina-1827163807.html

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