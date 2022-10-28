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В Петербурге открылся третий Фестиваль языков народов Севера - РИА Новости, 28.10.2022
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В Петербурге открылся третий Фестиваль языков народов Севера
В Петербурге открылся третий Фестиваль языков народов Севера - РИА Новости, 28.10.2022
В Петербурге открылся третий Фестиваль языков народов Севера
Третий Фестиваль языков народов Севера открылся в Санкт-Петербурге, на конференции обсудят современные способы и методы сохранения языков малых народов России. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T15:14
2022-10-28T15:14
общество
президентский фонд культурных инициатив
российская академия наук
санкт-петербург
дальний восток
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Третий Фестиваль языков народов Севера открылся в Санкт-Петербурге, на конференции обсудят современные способы и методы сохранения языков малых народов России.Как сообщают организаторы, в фестивале примут участие ученые, языковые активисты и общественные деятели. "Мы стараемся собрать на одной площадке не только профессиональных лингвистов, но и языковых активистов-практиков, всех людей, неравнодушных к национальным культурам, чтобы они могли поделиться своими достижениями и экспериментами, обменяться положительным опытом в деле сохранения языков", - приводят организаторы слова руководителя представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Петербурге Александра Палагина.Мероприятия организуется правительством ЯНАО, участники фестиваля говорят на более чем 25 разных языках малых народов России.В программе фестиваля также предусмотрены мастер-классы по северным языкам. Социолингвист, сотрудник Центра по сохранению, возрождению и документации языков России Института языкознания РАН Ольга Павлова расскажет о российском опыте применения методики передачи языка "мастер-ученик", позволяющему обучать без уроков и учебников. Руководитель проекта "Зов Земли - культура кочевых народов" Алина Бакирова расскажет об интерактивном межнациональном фотопроекте "Народная краса. Россия - глубокий образ", который создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В фестивале принимает участие вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Нина Вейсалова."В режиме онлайн также подключится финская художница Санна Кукконен с выступлением о возможностях сохранения родных языков при помощи комиксов", - говорится в сообщении.
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общество, президентский фонд культурных инициатив, российская академия наук, санкт-петербург, дальний восток
Общество, Президентский фонд культурных инициатив, Российская академия наук, Санкт-Петербург, Дальний Восток
15:14 28.10.2022
 
В Петербурге открылся третий Фестиваль языков народов Севера

Третий Фестиваль языков народов Севера открылся в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Санкт-Петербург. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Третий Фестиваль языков народов Севера открылся в Санкт-Петербурге, на конференции обсудят современные способы и методы сохранения языков малых народов России.
Как сообщают организаторы, в фестивале примут участие ученые, языковые активисты и общественные деятели. "Мы стараемся собрать на одной площадке не только профессиональных лингвистов, но и языковых активистов-практиков, всех людей, неравнодушных к национальным культурам, чтобы они могли поделиться своими достижениями и экспериментами, обменяться положительным опытом в деле сохранения языков", - приводят организаторы слова руководителя представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Петербурге Александра Палагина.
Мероприятия организуется правительством ЯНАО, участники фестиваля говорят на более чем 25 разных языках малых народов России.
В программе фестиваля также предусмотрены мастер-классы по северным языкам. Социолингвист, сотрудник Центра по сохранению, возрождению и документации языков России Института языкознания РАН Ольга Павлова расскажет о российском опыте применения методики передачи языка "мастер-ученик", позволяющему обучать без уроков и учебников. Руководитель проекта "Зов Земли - культура кочевых народов" Алина Бакирова расскажет об интерактивном межнациональном фотопроекте "Народная краса. Россия - глубокий образ", который создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В фестивале принимает участие вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Нина Вейсалова.
"В режиме онлайн также подключится финская художница Санна Кукконен с выступлением о возможностях сохранения родных языков при помощи комиксов", - говорится в сообщении.
Развитие коренных народов Севера обсудят на крупнейших форумах 2023 года - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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