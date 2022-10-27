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Белый дом назвал ложными сообщения о нарушенной сделке с Саудовской Аравией

Белый дом назвал ложными сообщения о нарушенной сделке с Саудовской Аравией - РИА Новости, 27.10.2022

Белый дом назвал ложными сообщения о нарушенной сделке с Саудовской Аравией

Сообщения СМИ, что США думали, будто договорились с Саудовской Аравией об увеличении добычи нефти с сентября по декабрь, а Эр-Рияд нарушил достигнутую... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T02:20

2022-10-27T02:20

2022-10-27T02:20

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Сообщения СМИ, что США думали, будто договорились с Саудовской Аравией об увеличении добычи нефти с сентября по декабрь, а Эр-Рияд нарушил достигнутую договоренность, являются сфальсифицированными, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Мы считаем, что эта публикация была частично сфальсифицирована и в нее были внесены некоторые изменения", - заявила она в интервью телеканалу CNN.В среду New York Times сообщила, что Белый дом думал, будто договорился с Саудовской Аравией об увеличении добычи нефти с сентября по декабрь и в администрации президента США Джо Байдена очень удивились, когда ОПЕК+ приняла прямо противоположное решение.По данным издания, Байден в июле посетил королевство и провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. "Ведущие помощники Байдена думали, что достигли секретной сделки по увеличению добычи нефти до конца года. Эта договоренность могла бы помочь оправдать нарушение предвыборного обещания избегать королевства и кронпринца. Вышло совсем не так", - писало издание.По словам Жан-Пьер, в Белом доме ясно давали понять, что поездка Байдена на Ближний Восток "не была посвящена нефти". Она уточнила, что своим визитом американский президент хотел подтвердить, насколько "критическое значение" имеет регион.По данным собеседников New York Times из числа американских официальных лиц и чиновников из стран Персидского залива, а также экспертов, знакомых с дискуссиями, в ходе подготовки визита Байдена чиновники администрации встречались с наследным принцем и его советниками и вынесли из этих контактов ощущение о заключенной сделке, в рамках которой ожидалось увеличение добычи нефти ОПЕК+ на 400 тысяч баррелей в сутки в июле и августе, и на 200 тысяч баррелей - с сентября по декабрь, сообщает издание.В начале октября страны-участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении нефтедобычи на два миллиона баррелей в сутки, начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Президент США Джо Байден, а также ряд других видных членов Демпартии выразили разочарование по этому поводу, отметив, что Вашингтон рассматривает различные варианты дальнейших действий. В Белом доме выступили с обвинением, что члены группы ОПЕК+ встали на сторону России, принимая такое решение.

https://ria.ru/20221027/neft-1827066165.html

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в мире, цены на нефть, джо байден, карин жан-пьер, саудовская аравия, сша, россия, опек