Рейтинг@Mail.ru
Белый дом назвал ложными сообщения о нарушенной сделке с Саудовской Аравией - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221027/ssha-1827071495.html
Белый дом назвал ложными сообщения о нарушенной сделке с Саудовской Аравией
Белый дом назвал ложными сообщения о нарушенной сделке с Саудовской Аравией - РИА Новости, 27.10.2022
Белый дом назвал ложными сообщения о нарушенной сделке с Саудовской Аравией
Сообщения СМИ, что США думали, будто договорились с Саудовской Аравией об увеличении добычи нефти с сентября по декабрь, а Эр-Рияд нарушил достигнутую... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T02:20
2022-10-27T02:20
в мире
цены на нефть
джо байден
карин жан-пьер
саудовская аравия
сша
россия
опек
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787133057_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5fae7cb93cefaad6e807e1ebd22e217f.jpg
ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Сообщения СМИ, что США думали, будто договорились с Саудовской Аравией об увеличении добычи нефти с сентября по декабрь, а Эр-Рияд нарушил достигнутую договоренность, являются сфальсифицированными, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Мы считаем, что эта публикация была частично сфальсифицирована и в нее были внесены некоторые изменения", - заявила она в интервью телеканалу CNN.В среду New York Times сообщила, что Белый дом думал, будто договорился с Саудовской Аравией об увеличении добычи нефти с сентября по декабрь и в администрации президента США Джо Байдена очень удивились, когда ОПЕК+ приняла прямо противоположное решение.По данным издания, Байден в июле посетил королевство и провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. "Ведущие помощники Байдена думали, что достигли секретной сделки по увеличению добычи нефти до конца года. Эта договоренность могла бы помочь оправдать нарушение предвыборного обещания избегать королевства и кронпринца. Вышло совсем не так", - писало издание.По словам Жан-Пьер, в Белом доме ясно давали понять, что поездка Байдена на Ближний Восток "не была посвящена нефти". Она уточнила, что своим визитом американский президент хотел подтвердить, насколько "критическое значение" имеет регион.По данным собеседников New York Times из числа американских официальных лиц и чиновников из стран Персидского залива, а также экспертов, знакомых с дискуссиями, в ходе подготовки визита Байдена чиновники администрации встречались с наследным принцем и его советниками и вынесли из этих контактов ощущение о заключенной сделке, в рамках которой ожидалось увеличение добычи нефти ОПЕК+ на 400 тысяч баррелей в сутки в июле и августе, и на 200 тысяч баррелей - с сентября по декабрь, сообщает издание.В начале октября страны-участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении нефтедобычи на два миллиона баррелей в сутки, начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Президент США Джо Байден, а также ряд других видных членов Демпартии выразили разочарование по этому поводу, отметив, что Вашингтон рассматривает различные варианты дальнейших действий. В Белом доме выступили с обвинением, что члены группы ОПЕК+ встали на сторону России, принимая такое решение.
https://ria.ru/20221027/neft-1827066165.html
https://ria.ru/20221025/ssha-1826782235.html
саудовская аравия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787133057_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2a5b17ba7224f67d9753bff6f4243e79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, джо байден, карин жан-пьер, саудовская аравия, сша, россия, опек
В мире, Цены на нефть, Джо Байден, Карин Жан-Пьер, Саудовская Аравия, США, Россия, ОПЕК
02:20 27.10.2022
 
Белый дом назвал ложными сообщения о нарушенной сделке с Саудовской Аравией

Жан-Пьер назвала ложными сообщения о нарушенной сделке США и Саудовской Аравии по нефти

© AP Photo / Patrick SemanskyКарин Жан-Пьер
Карин Жан-Пьер - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Карин Жан-Пьер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Сообщения СМИ, что США думали, будто договорились с Саудовской Аравией об увеличении добычи нефти с сентября по декабрь, а Эр-Рияд нарушил достигнутую договоренность, являются сфальсифицированными, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Мы считаем, что эта публикация была частично сфальсифицирована и в нее были внесены некоторые изменения", - заявила она в интервью телеканалу CNN.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
00:13
США хотят пересмотреть условия потолка цен на российскую нефть, пишет CМИ
В среду New York Times сообщила, что Белый дом думал, будто договорился с Саудовской Аравией об увеличении добычи нефти с сентября по декабрь и в администрации президента США Джо Байдена очень удивились, когда ОПЕК+ приняла прямо противоположное решение.
По данным издания, Байден в июле посетил королевство и провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. "Ведущие помощники Байдена думали, что достигли секретной сделки по увеличению добычи нефти до конца года. Эта договоренность могла бы помочь оправдать нарушение предвыборного обещания избегать королевства и кронпринца. Вышло совсем не так", - писало издание.
По словам Жан-Пьер, в Белом доме ясно давали понять, что поездка Байдена на Ближний Восток "не была посвящена нефти". Она уточнила, что своим визитом американский президент хотел подтвердить, насколько "критическое значение" имеет регион.
По данным собеседников New York Times из числа американских официальных лиц и чиновников из стран Персидского залива, а также экспертов, знакомых с дискуссиями, в ходе подготовки визита Байдена чиновники администрации встречались с наследным принцем и его советниками и вынесли из этих контактов ощущение о заключенной сделке, в рамках которой ожидалось увеличение добычи нефти ОПЕК+ на 400 тысяч баррелей в сутки в июле и августе, и на 200 тысяч баррелей - с сентября по декабрь, сообщает издание.
В начале октября страны-участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении нефтедобычи на два миллиона баррелей в сутки, начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Президент США Джо Байден, а также ряд других видных членов Демпартии выразили разочарование по этому поводу, отметив, что Вашингтон рассматривает различные варианты дальнейших действий. В Белом доме выступили с обвинением, что члены группы ОПЕК+ встали на сторону России, принимая такое решение.
Люди идут мимо флага США в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 22:41
FP: Саудовская Аравия и Иран хотят "поставить США синяк под глазом"
 
В миреЦены на нефтьДжо БайденКарин Жан-ПьерСаудовская АравияСШАРоссияОПЕК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала