https://ria.ru/20221027/saransk-1827258352.html

В Саранске обсудили развитие сферы интеллектуальной собственности

В Саранске обсудили развитие сферы интеллектуальной собственности - РИА Новости, 27.10.2022

В Саранске обсудили развитие сферы интеллектуальной собственности

Саранск стал всероссийской площадкой для обсуждения вопросов развития изобретательства, сообщает пресс-служба главы Мордовии. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:08

2022-10-27T17:08

2022-10-27T17:08

республика мордовия

республика мордовия

саранск

россия

общество

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

лилия гумерова

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 окт — РИА Новости. Саранск стал всероссийской площадкой для обсуждения вопросов развития изобретательства, сообщает пресс-служба главы Мордовии.Съезд центров поддержки технологий и инноваций со всей страны, организованный Федеральной службой интеллектуальной собственности, состоялся в четверг на базе Технопарка Мордовии."Саранск в этом году был выбран столицей изобретательства России. Мордовия входит в число лидеров по вкладу в развитие сферы интеллектуальной собственности. В республике сформированы все три уровня центров поддержки технологий и инноваций. И главное - накоплен научно-технологический потенциал для развития этой сферы. Сейчас в Мордовии созданы и работают 10 центров поддержки технологий и инноваций, 6 из них – в учебных заведениях региона. До конца года также планируется открыть еще два центра второго уровня на базе промышленных предприятий. Это усилит компетенции в части патентования разработок и даст толчок к технологическому развитию региона", - приводятся в сообщении слова руководителя Роспатента Юрия Зубова.Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова выразила благодарность главе Мордовии Артему Здунову за внимание к сфере, от которой во многом зависит укрепление технологического суверенитета государства. Глава Мордовии входит в состав Совета по вопросам развития интеллектуальной собственности при председателе Совета Федерации, в апреле в Саранске состоялось его выездное заседание. "Артём Алексеевич - активный участник этого Совета, именно благодаря ему Мордовия является одним из регионов, где на системной основе ведется работа по развитию интеллектуальной собственности", - отметила Гумерова.Глава Мордовии заявил о своей уверенности в том, что с учётом активной позиции институтов развития сферы интеллектуальной собственности, трехстороннего соглашения, подписанного между Минэкономразвития России, Роспатентом и правительством Республики Мордовия, эта работа будет активно продолжаться. "Особенно это важно в условиях санкционного давления. Развитие сферы интеллектуальной собственности - одна из ключевых задач, чтобы работать в сфере импортозамещения, технологического суверенитета, чтобы повышать конкурентоспособность региональных производителей", - цитирует пресс-служба слова Здунова.В Мордовии сформирована целая сеть центров поддержки технологий и инноваций - в Мордовском госуниверситете имени Огарева, Технопарке Мордовии, на базе предприятий "ВКМ-Сталь" и "Ростр", а также 6 центров поддержки технологий и инноваций в образовательных организациях. Планируется открыть такие центры во всех учебных учреждениях республики, чтобы стимулировать изобретательскую активность и дальнейшее продвижение проектов вплоть до коммерциализации. МГУ имени Огарева стал второй в России аккредитованной Роспатентом организацией для проведения предварительной оценки патентоспособности изобретений или полезных моделей. В университете уже создан полноценный специализированный учебный центр по интеллектуальной собственности.

https://ria.ru/20221025/mordoviya-1826640896.html

https://ria.ru/20221021/mordoviya-1825625457.html

https://ria.ru/20221006/mordoviya-1822075372.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

республика мордовия, саранск, россия, общество, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), лилия гумерова, юрий зубов, совет федерации рф