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В Саранске обсудили развитие сферы интеллектуальной собственности - РИА Новости, 27.10.2022
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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20221027/saransk-1827258352.html
В Саранске обсудили развитие сферы интеллектуальной собственности
В Саранске обсудили развитие сферы интеллектуальной собственности - РИА Новости, 27.10.2022
В Саранске обсудили развитие сферы интеллектуальной собственности
Саранск стал всероссийской площадкой для обсуждения вопросов развития изобретательства, сообщает пресс-служба главы Мордовии. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:08
2022-10-27T17:08
республика мордовия
республика мордовия
саранск
россия
общество
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
лилия гумерова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 окт — РИА Новости. Саранск стал всероссийской площадкой для обсуждения вопросов развития изобретательства, сообщает пресс-служба главы Мордовии.Съезд центров поддержки технологий и инноваций со всей страны, организованный Федеральной службой интеллектуальной собственности, состоялся в четверг на базе Технопарка Мордовии."Саранск в этом году был выбран столицей изобретательства России. Мордовия входит в число лидеров по вкладу в развитие сферы интеллектуальной собственности. В республике сформированы все три уровня центров поддержки технологий и инноваций. И главное - накоплен научно-технологический потенциал для развития этой сферы. Сейчас в Мордовии созданы и работают 10 центров поддержки технологий и инноваций, 6 из них – в учебных заведениях региона. До конца года также планируется открыть еще два центра второго уровня на базе промышленных предприятий. Это усилит компетенции в части патентования разработок и даст толчок к технологическому развитию региона", - приводятся в сообщении слова руководителя Роспатента Юрия Зубова.Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова выразила благодарность главе Мордовии Артему Здунову за внимание к сфере, от которой во многом зависит укрепление технологического суверенитета государства. Глава Мордовии входит в состав Совета по вопросам развития интеллектуальной собственности при председателе Совета Федерации, в апреле в Саранске состоялось его выездное заседание. "Артём Алексеевич - активный участник этого Совета, именно благодаря ему Мордовия является одним из регионов, где на системной основе ведется работа по развитию интеллектуальной собственности", - отметила Гумерова.Глава Мордовии заявил о своей уверенности в том, что с учётом активной позиции институтов развития сферы интеллектуальной собственности, трехстороннего соглашения, подписанного между Минэкономразвития России, Роспатентом и правительством Республики Мордовия, эта работа будет активно продолжаться. "Особенно это важно в условиях санкционного давления. Развитие сферы интеллектуальной собственности - одна из ключевых задач, чтобы работать в сфере импортозамещения, технологического суверенитета, чтобы повышать конкурентоспособность региональных производителей", - цитирует пресс-служба слова Здунова.В Мордовии сформирована целая сеть центров поддержки технологий и инноваций - в Мордовском госуниверситете имени Огарева, Технопарке Мордовии, на базе предприятий "ВКМ-Сталь" и "Ростр", а также 6 центров поддержки технологий и инноваций в образовательных организациях. Планируется открыть такие центры во всех учебных учреждениях республики, чтобы стимулировать изобретательскую активность и дальнейшее продвижение проектов вплоть до коммерциализации. МГУ имени Огарева стал второй в России аккредитованной Роспатентом организацией для проведения предварительной оценки патентоспособности изобретений или полезных моделей. В университете уже создан полноценный специализированный учебный центр по интеллектуальной собственности.
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республика мордовия, саранск, россия, общество, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), лилия гумерова, юрий зубов, совет федерации рф
Республика Мордовия, Республика Мордовия, Саранск, Россия, Общество, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Лилия Гумерова, Юрий Зубов, Совет Федерации РФ
17:08 27.10.2022
 
В Саранске обсудили развитие сферы интеллектуальной собственности

Саранск стал всероссийской площадкой для обсуждения вопросов развития изобретательства

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкОбновленный фасад театр оперы и балета имени Яушева в Саранске. Вид со смотровой площадки МГУ
Обновленный фасад театр оперы и балета имени Яушева в Саранске. Вид со смотровой площадки МГУ - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Обновленный фасад театр оперы и балета имени Яушева в Саранске. Вид со смотровой площадки МГУ. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 окт — РИА Новости. Саранск стал всероссийской площадкой для обсуждения вопросов развития изобретательства, сообщает пресс-служба главы Мордовии.
Съезд центров поддержки технологий и инноваций со всей страны, организованный Федеральной службой интеллектуальной собственности, состоялся в четверг на базе Технопарка Мордовии.
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"Саранск в этом году был выбран столицей изобретательства России. Мордовия входит в число лидеров по вкладу в развитие сферы интеллектуальной собственности. В республике сформированы все три уровня центров поддержки технологий и инноваций. И главное - накоплен научно-технологический потенциал для развития этой сферы. Сейчас в Мордовии созданы и работают 10 центров поддержки технологий и инноваций, 6 из них – в учебных заведениях региона. До конца года также планируется открыть еще два центра второго уровня на базе промышленных предприятий. Это усилит компетенции в части патентования разработок и даст толчок к технологическому развитию региона", - приводятся в сообщении слова руководителя Роспатента Юрия Зубова.
Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова выразила благодарность главе Мордовии Артему Здунову за внимание к сфере, от которой во многом зависит укрепление технологического суверенитета государства. Глава Мордовии входит в состав Совета по вопросам развития интеллектуальной собственности при председателе Совета Федерации, в апреле в Саранске состоялось его выездное заседание. "Артём Алексеевич - активный участник этого Совета, именно благодаря ему Мордовия является одним из регионов, где на системной основе ведется работа по развитию интеллектуальной собственности", - отметила Гумерова.
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Глава Мордовии заявил о своей уверенности в том, что с учётом активной позиции институтов развития сферы интеллектуальной собственности, трехстороннего соглашения, подписанного между Минэкономразвития России, Роспатентом и правительством Республики Мордовия, эта работа будет активно продолжаться. "Особенно это важно в условиях санкционного давления. Развитие сферы интеллектуальной собственности - одна из ключевых задач, чтобы работать в сфере импортозамещения, технологического суверенитета, чтобы повышать конкурентоспособность региональных производителей", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
В Мордовии сформирована целая сеть центров поддержки технологий и инноваций - в Мордовском госуниверситете имени Огарева, Технопарке Мордовии, на базе предприятий "ВКМ-Сталь" и "Ростр", а также 6 центров поддержки технологий и инноваций в образовательных организациях. Планируется открыть такие центры во всех учебных учреждениях республики, чтобы стимулировать изобретательскую активность и дальнейшее продвижение проектов вплоть до коммерциализации. МГУ имени Огарева стал второй в России аккредитованной Роспатентом организацией для проведения предварительной оценки патентоспособности изобретений или полезных моделей. В университете уже создан полноценный специализированный учебный центр по интеллектуальной собственности.
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Республика МордовияРеспублика МордовияСаранскРоссияОбществоФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Лилия ГумероваЮрий ЗубовСовет Федерации РФ
 
 
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