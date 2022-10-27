В Саранске обсудили развитие сферы интеллектуальной собственности
Саранск стал всероссийской площадкой для обсуждения вопросов развития изобретательства
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкОбновленный фасад театр оперы и балета имени Яушева в Саранске. Вид со смотровой площадки МГУ
Обновленный фасад театр оперы и балета имени Яушева в Саранске. Вид со смотровой площадки МГУ. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 окт — РИА Новости. Саранск стал всероссийской площадкой для обсуждения вопросов развития изобретательства, сообщает пресс-служба главы Мордовии.
Съезд центров поддержки технологий и инноваций со всей страны, организованный Федеральной службой интеллектуальной собственности, состоялся в четверг на базе Технопарка Мордовии.
"Саранск в этом году был выбран столицей изобретательства России. Мордовия входит в число лидеров по вкладу в развитие сферы интеллектуальной собственности. В республике сформированы все три уровня центров поддержки технологий и инноваций. И главное - накоплен научно-технологический потенциал для развития этой сферы. Сейчас в Мордовии созданы и работают 10 центров поддержки технологий и инноваций, 6 из них – в учебных заведениях региона. До конца года также планируется открыть еще два центра второго уровня на базе промышленных предприятий. Это усилит компетенции в части патентования разработок и даст толчок к технологическому развитию региона", - приводятся в сообщении слова руководителя Роспатента Юрия Зубова.
Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова выразила благодарность главе Мордовии Артему Здунову за внимание к сфере, от которой во многом зависит укрепление технологического суверенитета государства. Глава Мордовии входит в состав Совета по вопросам развития интеллектуальной собственности при председателе Совета Федерации, в апреле в Саранске состоялось его выездное заседание. "Артём Алексеевич - активный участник этого Совета, именно благодаря ему Мордовия является одним из регионов, где на системной основе ведется работа по развитию интеллектуальной собственности", - отметила Гумерова.
Глава Мордовии заявил о своей уверенности в том, что с учётом активной позиции институтов развития сферы интеллектуальной собственности, трехстороннего соглашения, подписанного между Минэкономразвития России, Роспатентом и правительством Республики Мордовия, эта работа будет активно продолжаться. "Особенно это важно в условиях санкционного давления. Развитие сферы интеллектуальной собственности - одна из ключевых задач, чтобы работать в сфере импортозамещения, технологического суверенитета, чтобы повышать конкурентоспособность региональных производителей", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
В Мордовии сформирована целая сеть центров поддержки технологий и инноваций - в Мордовском госуниверситете имени Огарева, Технопарке Мордовии, на базе предприятий "ВКМ-Сталь" и "Ростр", а также 6 центров поддержки технологий и инноваций в образовательных организациях. Планируется открыть такие центры во всех учебных учреждениях республики, чтобы стимулировать изобретательскую активность и дальнейшее продвижение проектов вплоть до коммерциализации. МГУ имени Огарева стал второй в России аккредитованной Роспатентом организацией для проведения предварительной оценки патентоспособности изобретений или полезных моделей. В университете уже создан полноценный специализированный учебный центр по интеллектуальной собственности.