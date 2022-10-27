https://ria.ru/20221027/puteshestviya-1826971431.html

Названы самые популярные у россиян страны для новогодних каникул

Названы самые популярные у россиян страны для новогодних каникул - РИА Новости, 27.10.2022

Названы самые популярные у россиян страны для новогодних каникул

Названы самые востребованные страны для новогодних каникул, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T06:29

2022-10-27T06:29

2022-10-27T06:32

туризм

новости - туризм

туризм

оаэ

сербия

турция

новый год

таиланд

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Названы самые востребованные страны для новогодних каникул, сообщает OneTwoTrip.Лидер списка — Таиланд, доля бронирований туда на зимние каникулы достигает 15 процентов. На втором месте — Вьетнам, куда планируют отправиться 11 процентов туристов. Замыкает тройку лидеров Казахстан, побывать в котором намерен каждый десятый путешественник.В пятерку самых востребованных маршрутов вошли также Турция и Узбекистан, куда полетят от шести до восьми процентов самостоятельных туристов. Интерес к Индонезии проявляют 5,5 процента пользователей, ОАЭ и Израиль — по четыре процента. В Сербию и Армению планируют отправиться по три процента клиентов сервиса, на Шри-Ланку и Сейшелы — по два процента.Годом ранее в аналогичный период в число самых популярных направлений на новогодние каникулы входили Турция, Армения, Молдавия, Венгрия, Грузия, Азербайджан, ОАЭ, Сербия, Чехия и Мальдивы.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей на период с 31 декабря текущего года по 8 января 2023-го.Оказалось, что за год доля приобретенных туров за границу выросла втрое, до 26 процентов. В последние месяцы многие страны упрощают правила въезда или вовсе снимают коронавирусные ограничения. Это дает возможность россиянам заблаговременно планировать поездки, и турпоток на новогодние праздники за границу постепенно увеличивается.

https://ria.ru/20221026/puteshestviya-1826183213.html

оаэ

сербия

турция

таиланд

казахстан

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, оаэ, сербия, турция, новый год, таиланд, казахстан, вьетнам