https://ria.ru/20221027/puteshestviya-1826971431.html
Названы самые популярные у россиян страны для новогодних каникул
Названы самые популярные у россиян страны для новогодних каникул - РИА Новости, 27.10.2022
Названы самые популярные у россиян страны для новогодних каникул
Названы самые востребованные страны для новогодних каникул, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T06:29
2022-10-27T06:29
2022-10-27T06:32
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туризм
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новый год
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Названы самые востребованные страны для новогодних каникул, сообщает OneTwoTrip.Лидер списка — Таиланд, доля бронирований туда на зимние каникулы достигает 15 процентов. На втором месте — Вьетнам, куда планируют отправиться 11 процентов туристов. Замыкает тройку лидеров Казахстан, побывать в котором намерен каждый десятый путешественник.В пятерку самых востребованных маршрутов вошли также Турция и Узбекистан, куда полетят от шести до восьми процентов самостоятельных туристов. Интерес к Индонезии проявляют 5,5 процента пользователей, ОАЭ и Израиль — по четыре процента. В Сербию и Армению планируют отправиться по три процента клиентов сервиса, на Шри-Ланку и Сейшелы — по два процента.Годом ранее в аналогичный период в число самых популярных направлений на новогодние каникулы входили Турция, Армения, Молдавия, Венгрия, Грузия, Азербайджан, ОАЭ, Сербия, Чехия и Мальдивы.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей на период с 31 декабря текущего года по 8 января 2023-го.Оказалось, что за год доля приобретенных туров за границу выросла втрое, до 26 процентов. В последние месяцы многие страны упрощают правила въезда или вовсе снимают коронавирусные ограничения. Это дает возможность россиянам заблаговременно планировать поездки, и турпоток на новогодние праздники за границу постепенно увеличивается.
https://ria.ru/20221026/puteshestviya-1826183213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, оаэ, сербия, турция, новый год, таиланд, казахстан, вьетнам
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, ОАЭ, Сербия, Турция, Новый год, Таиланд, Казахстан, Вьетнам
06:29 27.10.2022 (обновлено: 06:32 27.10.2022)
Названы самые популярные у россиян страны для новогодних каникул
OneTwoTrip: самой популярной страной для поездки на новогодние каникулы стал Таиланд