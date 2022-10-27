https://ria.ru/20221027/migranty-1827375380.html

В Петербурге арестовали депутата по делу о легализации мигрантов

В Петербурге арестовали депутата по делу о легализации мигрантов - РИА Новости, 27.10.2022

В Петербурге арестовали депутата по делу о легализации мигрантов

Муниципальный депутат города Колпино в Санкт-Петербурге Виктор Данишевский арестован вместе с еще несколькими фигурантами по подозрению в легализации не менее... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T22:15

2022-10-27T22:15

2022-10-27T22:15

происшествия

жилье

санкт-петербург

колпино

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Муниципальный депутат города Колпино в Санкт-Петербурге Виктор Данишевский арестован вместе с еще несколькими фигурантами по подозрению в легализации не менее 100 тысяч мигрантов в Санкт-Петербурге, сообщила объединенная пресс-служба судов города.Как сообщал накануне городской главк СК РФ, муниципальный депутат в Санкт-Петербурге подозревается в организации преступного сообщества для незаконного учета мигрантов, который охватил не менее 100 тысяч иностранных граждан. Подозреваемые и их соучастники, которым вменили создание преступного сообщества, были установлены в рамках расследования уголовного дела об организации незаконной миграции. Следственное управление информировало о задержании троих мужчин и трех женщин. Организатор преступного сообщества при попытке скрыться от следствия был задержан на территории Рязанской области."Следствие полагает, что Данишевский, являясь депутатом шестого созыва муниципального совета внутригородского муниципального образования "город Колпино", а также президентом федерации смешанных единоборств Ленинградской области… на территории… Санкт-Петербурга создал и осуществлял руководство ОПГ (преступной организацией), в состав которого вошли (7 человек)", - уточняет судебная пресс-служба.Это сообщество обеспечивало "массовую постановку иностранных граждан на учет по месту пребывания в нежилых помещениях в целях получения его участниками финансовой выгоды в виде извлечения преступного дохода", добавляют в пресс-службе судов Петербурга.Муниципальный депутат был задержан во вторник, обвинение ему не предъявлялось."Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Данишевскому (меру пресечения в виде заключения под - ред.) стражу по 28 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.Согласно материалам пресс-службы судов, также на данный момент арестованы фигуранты дела о незаконной миграции Аскер Коков, Людмила Андреева, Музаффар Шарипов, Офелия Халаджян и Артем Хайруллин. Им также пока не предъявлялось обвинение.

https://ria.ru/20221026/migranty-1826987853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жилье, санкт-петербург, колпино, россия, следственный комитет россии (ск рф)