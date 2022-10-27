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В Петербурге арестовали депутата по делу о легализации мигрантов - РИА Новости, 27.10.2022
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В Петербурге арестовали депутата по делу о легализации мигрантов
В Петербурге арестовали депутата по делу о легализации мигрантов - РИА Новости, 27.10.2022
В Петербурге арестовали депутата по делу о легализации мигрантов
Муниципальный депутат города Колпино в Санкт-Петербурге Виктор Данишевский арестован вместе с еще несколькими фигурантами по подозрению в легализации не менее... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T22:15
2022-10-27T22:15
происшествия
жилье
санкт-петербург
колпино
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Муниципальный депутат города Колпино в Санкт-Петербурге Виктор Данишевский арестован вместе с еще несколькими фигурантами по подозрению в легализации не менее 100 тысяч мигрантов в Санкт-Петербурге, сообщила объединенная пресс-служба судов города.Как сообщал накануне городской главк СК РФ, муниципальный депутат в Санкт-Петербурге подозревается в организации преступного сообщества для незаконного учета мигрантов, который охватил не менее 100 тысяч иностранных граждан. Подозреваемые и их соучастники, которым вменили создание преступного сообщества, были установлены в рамках расследования уголовного дела об организации незаконной миграции. Следственное управление информировало о задержании троих мужчин и трех женщин. Организатор преступного сообщества при попытке скрыться от следствия был задержан на территории Рязанской области."Следствие полагает, что Данишевский, являясь депутатом шестого созыва муниципального совета внутригородского муниципального образования "город Колпино", а также президентом федерации смешанных единоборств Ленинградской области… на территории… Санкт-Петербурга создал и осуществлял руководство ОПГ (преступной организацией), в состав которого вошли (7 человек)", - уточняет судебная пресс-служба.Это сообщество обеспечивало "массовую постановку иностранных граждан на учет по месту пребывания в нежилых помещениях в целях получения его участниками финансовой выгоды в виде извлечения преступного дохода", добавляют в пресс-службе судов Петербурга.Муниципальный депутат был задержан во вторник, обвинение ему не предъявлялось."Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Данишевскому (меру пресечения в виде заключения под - ред.) стражу по 28 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.Согласно материалам пресс-службы судов, также на данный момент арестованы фигуранты дела о незаконной миграции Аскер Коков, Людмила Андреева, Музаффар Шарипов, Офелия Халаджян и Артем Хайруллин. Им также пока не предъявлялось обвинение.
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происшествия, жилье, санкт-петербург, колпино, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Санкт-Петербург, Колпино, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
22:15 27.10.2022
 
В Петербурге арестовали депутата по делу о легализации мигрантов

В Петербурге арестовали депутата Данишевского по делу о легализации ста тысяч мигрантов

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкСотрудник полиции выстраивает в очередь мигрантов у здания УФМС в Санкт-Петербурге
Сотрудник полиции выстраивает в очередь мигрантов у здания УФМС в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Сотрудник полиции выстраивает в очередь мигрантов у здания УФМС в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Муниципальный депутат города Колпино в Санкт-Петербурге Виктор Данишевский арестован вместе с еще несколькими фигурантами по подозрению в легализации не менее 100 тысяч мигрантов в Санкт-Петербурге, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Как сообщал накануне городской главк СК РФ, муниципальный депутат в Санкт-Петербурге подозревается в организации преступного сообщества для незаконного учета мигрантов, который охватил не менее 100 тысяч иностранных граждан. Подозреваемые и их соучастники, которым вменили создание преступного сообщества, были установлены в рамках расследования уголовного дела об организации незаконной миграции. Следственное управление информировало о задержании троих мужчин и трех женщин. Организатор преступного сообщества при попытке скрыться от следствия был задержан на территории Рязанской области.
"Следствие полагает, что Данишевский, являясь депутатом шестого созыва муниципального совета внутригородского муниципального образования "город Колпино", а также президентом федерации смешанных единоборств Ленинградской области… на территории… Санкт-Петербурга создал и осуществлял руководство ОПГ (преступной организацией), в состав которого вошли (7 человек)", - уточняет судебная пресс-служба.
Это сообщество обеспечивало "массовую постановку иностранных граждан на учет по месту пребывания в нежилых помещениях в целях получения его участниками финансовой выгоды в виде извлечения преступного дохода", добавляют в пресс-службе судов Петербурга.
Муниципальный депутат был задержан во вторник, обвинение ему не предъявлялось.
"Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Данишевскому (меру пресечения в виде заключения под - ред.) стражу по 28 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.
Согласно материалам пресс-службы судов, также на данный момент арестованы фигуранты дела о незаконной миграции Аскер Коков, Людмила Андреева, Музаффар Шарипов, Офелия Халаджян и Артем Хайруллин. Им также пока не предъявлялось обвинение.
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