https://ria.ru/20221027/mazur-1827079606.html
В Томской области рассказали о разовых выплатах добровольцам-участникам СВО
В Томской области рассказали о разовых выплатах добровольцам-участникам СВО - РИА Новости, 27.10.2022
В Томской области рассказали о разовых выплатах добровольцам-участникам СВО
Губернатор Томской области Владимир Мазур расширил перечень получателей единовременной выплаты в 100 тысяч рублей, теперь ее получат и все добровольцы,... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T06:58
2022-10-27T06:58
2022-10-27T06:58
томская область
владимир мазур
томская область
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
частичная мобилизация в россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788071782_0:188:2400:1538_1920x0_80_0_0_66d3fabc579c9792b08e297423b1ecba.jpg
ТОМСК, 27 окт – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур расширил перечень получателей единовременной выплаты в 100 тысяч рублей, теперь ее получат и все добровольцы, участвующие в специальной военной операции.В начале октября власти Томской области приняли решение о выплате резервистам, призванным в Вооруженные Силы России в рамках частичной мобилизации, единовременной суммы в 100 тысяч рублей. Также в регионе действуют другие меры поддержки мобилизованных."Пересмотрел предыдущее решение о выплатах военнослужащим. Расширяем перечень получателей единовременной денежной выплаты. Теперь 100 тысяч рублей полагается всем добровольцам – жителям Томской области, участвующим в специальной военной операции. Это будет справедливо", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Мазур поручил департаменту соцзащиты быстро подготовить соответствующий документ и приступить к выплатам.Глава региона пояснил, что по 100 тысяч рублей получат военнослужащие министерства обороны и Росгвардии, все добровольно заключившие контракт с 24 февраля 2022 года, участвующие или принимавшие участие в специальной военной операции.Многие регионы оказывают поддержку участникам спецоперации, в частности, большинство приняли решение о дополнительных выплатах к федеральному денежному довольствию мобилизованных.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Также военкоматы продолжают прием добровольцев.
https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820079551.html
https://ria.ru/20221003/tomsk-1821098856.html
томская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788071782_101:0:2234:1600_1920x0_80_0_0_19c830182def0798eaaec24ebd2c16f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир мазур, томская область, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), частичная мобилизация в россии, общество
Томская область, Владимир Мазур, Томская область, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Частичная мобилизация в России, Общество
В Томской области рассказали о разовых выплатах добровольцам-участникам СВО
Губернатор Томской области Мазур: сто тысяч рублей выплатят добровольцам-участникам СВО