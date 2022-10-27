https://ria.ru/20221027/mazur-1827079606.html

В Томской области рассказали о разовых выплатах добровольцам-участникам СВО

В Томской области рассказали о разовых выплатах добровольцам-участникам СВО - РИА Новости, 27.10.2022

В Томской области рассказали о разовых выплатах добровольцам-участникам СВО

Губернатор Томской области Владимир Мазур расширил перечень получателей единовременной выплаты в 100 тысяч рублей, теперь ее получат и все добровольцы,... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T06:58

2022-10-27T06:58

2022-10-27T06:58

томская область

владимир мазур

томская область

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

частичная мобилизация в россии

общество

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ТОМСК, 27 окт – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур расширил перечень получателей единовременной выплаты в 100 тысяч рублей, теперь ее получат и все добровольцы, участвующие в специальной военной операции.В начале октября власти Томской области приняли решение о выплате резервистам, призванным в Вооруженные Силы России в рамках частичной мобилизации, единовременной суммы в 100 тысяч рублей. Также в регионе действуют другие меры поддержки мобилизованных."Пересмотрел предыдущее решение о выплатах военнослужащим. Расширяем перечень получателей единовременной денежной выплаты. Теперь 100 тысяч рублей полагается всем добровольцам – жителям Томской области, участвующим в специальной военной операции. Это будет справедливо", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Мазур поручил департаменту соцзащиты быстро подготовить соответствующий документ и приступить к выплатам.Глава региона пояснил, что по 100 тысяч рублей получат военнослужащие министерства обороны и Росгвардии, все добровольно заключившие контракт с 24 февраля 2022 года, участвующие или принимавшие участие в специальной военной операции.Многие регионы оказывают поддержку участникам спецоперации, в частности, большинство приняли решение о дополнительных выплатах к федеральному денежному довольствию мобилизованных.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Также военкоматы продолжают прием добровольцев.

https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820079551.html

https://ria.ru/20221003/tomsk-1821098856.html

томская область

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владимир мазур, томская область, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), частичная мобилизация в россии, общество