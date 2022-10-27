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В Кремле прокомментировали слова Климова об уехавших из страны россиянах - РИА Новости, 27.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221027/klimov-1827167633.html
В Кремле прокомментировали слова Климова об уехавших из страны россиянах
В Кремле прокомментировали слова Климова об уехавших из страны россиянах - РИА Новости, 27.10.2022
В Кремле прокомментировали слова Климова об уехавших из страны россиянах
Мнение сенатора Андрея Климова о применении закона об иноагентах в отношении уехавших за границу россиян не отражает позицию Кремля, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T13:10
2022-10-27T15:36
специальная военная операция на украине
общество
россия
андрей климов
совет федерации рф
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Мнение сенатора Андрея Климова о применении закона об иноагентах в отношении уехавших за границу россиян не отражает позицию Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее сегодня председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что россияне, уехавшие из страны после начала специальной военной операции на Украине, могут при определенных условиях попасть под действие нового закона о лицах, находящихся под иностранным влиянием.Сенатор подчеркнул, что такие люди в будущем не должны работать в органах власти или преподавать. Он добавил, что отъезд за рубеж на лечение или по другим схожим причинам не попадает под действие закона.В середине июля Владимир Путин подписал закон о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием. Этот документ обобщил нормы законодательства об иноагентах. Документ вступит в силу 1 декабря. Закон уточнил такие понятия, как "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранный источник", "политический деятель" и определил, кого могут признать иноагентом.
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общество, россия, андрей климов, совет федерации рф, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Андрей Климов, Совет Федерации РФ, Дмитрий Песков
13:10 27.10.2022 (обновлено: 15:36 27.10.2022)
 
В Кремле прокомментировали слова Климова об уехавших из страны россиянах

Песков назвал слова об уехавших после начала спецоперации россиянах личным мнением Климова

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкВид на храм Христа Спасителя, Московский Кремль и Государственный исторический музей
Вид на храм Христа Спасителя, Московский Кремль и Государственный исторический музей - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Вид на храм Христа Спасителя, Московский Кремль и Государственный исторический музей. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Мнение сенатора Андрея Климова о применении закона об иноагентах в отношении уехавших за границу россиян не отражает позицию Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Неизвестно о каких-то трактовках этого закона с точки зрения правоприменения. Здесь никакой позиции на этот счет у нас нет. Это, по всей видимости, высказано частное мнение", — сказал он.

Ранее сегодня председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что россияне, уехавшие из страны после начала специальной военной операции на Украине, могут при определенных условиях попасть под действие нового закона о лицах, находящихся под иностранным влиянием.
Сенатор подчеркнул, что такие люди в будущем не должны работать в органах власти или преподавать. Он добавил, что отъезд за рубеж на лечение или по другим схожим причинам не попадает под действие закона.
В середине июля Владимир Путин подписал закон о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием. Этот документ обобщил нормы законодательства об иноагентах. Документ вступит в силу 1 декабря. Закон уточнил такие понятия, как "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранный источник", "политический деятель" и определил, кого могут признать иноагентом.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияАндрей КлимовСовет Федерации РФДмитрий Песков
 
 
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