https://ria.ru/20221027/klimov-1827167633.html

В Кремле прокомментировали слова Климова об уехавших из страны россиянах

В Кремле прокомментировали слова Климова об уехавших из страны россиянах - РИА Новости, 27.10.2022

В Кремле прокомментировали слова Климова об уехавших из страны россиянах

Мнение сенатора Андрея Климова о применении закона об иноагентах в отношении уехавших за границу россиян не отражает позицию Кремля, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T13:10

2022-10-27T13:10

2022-10-27T15:36

специальная военная операция на украине

общество

россия

андрей климов

совет федерации рф

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Мнение сенатора Андрея Климова о применении закона об иноагентах в отношении уехавших за границу россиян не отражает позицию Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее сегодня председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что россияне, уехавшие из страны после начала специальной военной операции на Украине, могут при определенных условиях попасть под действие нового закона о лицах, находящихся под иностранным влиянием.Сенатор подчеркнул, что такие люди в будущем не должны работать в органах власти или преподавать. Он добавил, что отъезд за рубеж на лечение или по другим схожим причинам не попадает под действие закона.В середине июля Владимир Путин подписал закон о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием. Этот документ обобщил нормы законодательства об иноагентах. Документ вступит в силу 1 декабря. Закон уточнил такие понятия, как "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранный источник", "политический деятель" и определил, кого могут признать иноагентом.

https://ria.ru/20220929/beguschie-1820187438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, андрей климов, совет федерации рф, дмитрий песков