Рейтинг@Mail.ru
Сенатор рассказал о последствиях для уехавших из России после 24 февраля - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221027/emigranty-1827162770.html
Сенатор рассказал о последствиях для уехавших из России после 24 февраля
Сенатор рассказал о последствиях для уехавших из России после 24 февраля - РИА Новости, 27.10.2022
Сенатор рассказал о последствиях для уехавших из России после 24 февраля
Российские эмигранты, уехавшие после начала специальной военной операции на Украине, подпадают под действие вступающего в силу с 1 декабря закона о лицах,... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T12:57
2022-10-27T13:38
специальная военная операция на украине
общество
россия
совет федерации рф
андрей климов
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795740541_0:14:3039:1723_1920x0_80_0_0_c89685dbf446e9ee4a544f3ad6ac14cc.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российские эмигранты, уехавшие после начала специальной военной операции на Украине, подпадают под действие вступающего в силу с 1 декабря закона о лицах, находящихся под иностранным влиянием, заявил председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.По его словам, таким людям не должны быть доверены в будущем должности в сфере госвласти или образовательной сфере."Если внимательно почитать закон о лицах, находящимися под иностранным влиянием, разве человек, который уехал за рубеж, не оказался под иностранным влиянием? Оказался. А если он собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает, значит, он совершил политический акт, то есть оказался под иностранным влиянием. Может ли он быть фигурантом этого закона? Запросто", - заявил сенатор на пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня". По словам Климова, таким людям нельзя претендовать на должности и заказы в сфере госвласти, а также преподавать в государственных вузах и школах.Что касается тех, кто уехал после получения повестки в военкомат в рамках частичной мобилизации, то, как утверждает сенатор, они подпадают под действие Уголовного кодекса РФ. "Гражданин получает повестку и вместо того, чтобы ехать в военкомат, берет рюкзачок и велосипед и едет совершенно в другую сторону. Это вообще преступление, которое предусматривается, в том числе, статьями Уголовного кодекса", - заявил он. При этом сенатор подчеркнул, что не на всех уехавших из России после 24 февраля может распространяться действие закона о лицах, находящихся под иностранным влиянием, в частности, это касается тех, кто выехал на лечение "или другие связанные с этим вещи". "Это, конечно, другие случаи", - сказал Климов.Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас объяснил в своем Telegram-канале, что уголовная ответственность за отказ от мобилизации по статье 328 УК РФ незаконна, она наступает лишь за отказ от срочной службы.
https://ria.ru/20221010/volodin-1822695650.html
https://ria.ru/20220929/beguschie-1820187438.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795740541_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_67d2e11fd5758baa71e02d522ae873ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, совет федерации рф, андрей климов, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Совет Федерации РФ, Андрей Климов, Частичная мобилизация в России
12:57 27.10.2022 (обновлено: 13:38 27.10.2022)
 
Сенатор рассказал о последствиях для уехавших из России после 24 февраля

Сенатор Климов считает, что уехавшие с 24 февраля подпадают под закон об иноагентах

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЧлен Совета Федерации Андрей Климов
Член Совета Федерации Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Член Совета Федерации Андрей Климов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российские эмигранты, уехавшие после начала специальной военной операции на Украине, подпадают под действие вступающего в силу с 1 декабря закона о лицах, находящихся под иностранным влиянием, заявил председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.
По его словам, таким людям не должны быть доверены в будущем должности в сфере госвласти или образовательной сфере.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 08:43
Володин высказался об отъезде россиян из страны
"Если внимательно почитать закон о лицах, находящимися под иностранным влиянием, разве человек, который уехал за рубеж, не оказался под иностранным влиянием? Оказался. А если он собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает, значит, он совершил политический акт, то есть оказался под иностранным влиянием. Может ли он быть фигурантом этого закона? Запросто", - заявил сенатор на пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня". По словам Климова, таким людям нельзя претендовать на должности и заказы в сфере госвласти, а также преподавать в государственных вузах и школах.
Что касается тех, кто уехал после получения повестки в военкомат в рамках частичной мобилизации, то, как утверждает сенатор, они подпадают под действие Уголовного кодекса РФ. "Гражданин получает повестку и вместо того, чтобы ехать в военкомат, берет рюкзачок и велосипед и едет совершенно в другую сторону. Это вообще преступление, которое предусматривается, в том числе, статьями Уголовного кодекса", - заявил он. При этом сенатор подчеркнул, что не на всех уехавших из России после 24 февраля может распространяться действие закона о лицах, находящихся под иностранным влиянием, в частности, это касается тех, кто выехал на лечение "или другие связанные с этим вещи". "Это, конечно, другие случаи", - сказал Климов.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас объяснил в своем Telegram-канале, что уголовная ответственность за отказ от мобилизации по статье 328 УК РФ незаконна, она наступает лишь за отказ от срочной службы.
Автомобили и люди на дороге в районе КПП Верхний Ларс на границе России и Грузии - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 08:00
Бегущие от своих: назад дороги нет
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияСовет Федерации РФАндрей КлимовЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала