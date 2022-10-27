https://ria.ru/20221027/emigranty-1827162770.html
Сенатор рассказал о последствиях для уехавших из России после 24 февраля
Сенатор рассказал о последствиях для уехавших из России после 24 февраля - РИА Новости, 27.10.2022
Сенатор рассказал о последствиях для уехавших из России после 24 февраля
Российские эмигранты, уехавшие после начала специальной военной операции на Украине, подпадают под действие вступающего в силу с 1 декабря закона о лицах,... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T12:57
2022-10-27T12:57
2022-10-27T13:38
специальная военная операция на украине
общество
россия
совет федерации рф
андрей климов
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российские эмигранты, уехавшие после начала специальной военной операции на Украине, подпадают под действие вступающего в силу с 1 декабря закона о лицах, находящихся под иностранным влиянием, заявил председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.По его словам, таким людям не должны быть доверены в будущем должности в сфере госвласти или образовательной сфере."Если внимательно почитать закон о лицах, находящимися под иностранным влиянием, разве человек, который уехал за рубеж, не оказался под иностранным влиянием? Оказался. А если он собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает, значит, он совершил политический акт, то есть оказался под иностранным влиянием. Может ли он быть фигурантом этого закона? Запросто", - заявил сенатор на пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня". По словам Климова, таким людям нельзя претендовать на должности и заказы в сфере госвласти, а также преподавать в государственных вузах и школах.Что касается тех, кто уехал после получения повестки в военкомат в рамках частичной мобилизации, то, как утверждает сенатор, они подпадают под действие Уголовного кодекса РФ. "Гражданин получает повестку и вместо того, чтобы ехать в военкомат, берет рюкзачок и велосипед и едет совершенно в другую сторону. Это вообще преступление, которое предусматривается, в том числе, статьями Уголовного кодекса", - заявил он. При этом сенатор подчеркнул, что не на всех уехавших из России после 24 февраля может распространяться действие закона о лицах, находящихся под иностранным влиянием, в частности, это касается тех, кто выехал на лечение "или другие связанные с этим вещи". "Это, конечно, другие случаи", - сказал Климов.Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас объяснил в своем Telegram-канале, что уголовная ответственность за отказ от мобилизации по статье 328 УК РФ незаконна, она наступает лишь за отказ от срочной службы.
https://ria.ru/20221010/volodin-1822695650.html
https://ria.ru/20220929/beguschie-1820187438.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, совет федерации рф, андрей климов, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Совет Федерации РФ, Андрей Климов, Частичная мобилизация в России
12:57 27.10.2022 (обновлено: 13:38 27.10.2022)
Сенатор рассказал о последствиях для уехавших из России после 24 февраля
Сенатор Климов считает, что уехавшие с 24 февраля подпадают под закон об иноагентах
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российские эмигранты, уехавшие после начала специальной военной операции на Украине, подпадают под действие вступающего в силу с 1 декабря закона о лицах, находящихся под иностранным влиянием, заявил председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.
По его словам, таким людям не должны быть доверены в будущем должности в сфере госвласти или образовательной сфере.
"Если внимательно почитать закон о лицах, находящимися под иностранным влиянием, разве человек, который уехал за рубеж, не оказался под иностранным влиянием? Оказался. А если он собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает, значит, он совершил политический акт, то есть оказался под иностранным влиянием. Может ли он быть фигурантом этого закона? Запросто", - заявил сенатор на пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня". По словам Климова, таким людям нельзя претендовать на должности и заказы в сфере госвласти, а также преподавать в государственных вузах и школах.
Что касается тех, кто уехал после получения повестки в военкомат в рамках частичной мобилизации, то, как утверждает сенатор, они подпадают под действие Уголовного кодекса РФ. "Гражданин получает повестку и вместо того, чтобы ехать в военкомат, берет рюкзачок и велосипед и едет совершенно в другую сторону. Это вообще преступление, которое предусматривается, в том числе, статьями Уголовного кодекса", - заявил он. При этом сенатор подчеркнул, что не на всех уехавших из России после 24 февраля может распространяться действие закона о лицах, находящихся под иностранным влиянием, в частности, это касается тех, кто выехал на лечение "или другие связанные с этим вещи". "Это, конечно, другие случаи", - сказал Климов.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас
объяснил в своем Telegram-канале, что уголовная ответственность за отказ от мобилизации по статье 328 УК РФ незаконна, она наступает лишь за отказ от срочной службы.