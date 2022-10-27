https://ria.ru/20221027/kitay-1827134855.html

В КНР считают, что партнерство AUKUS усугубляет гонку вооружений

В КНР считают, что партнерство AUKUS усугубляет гонку вооружений - РИА Новости, 27.10.2022

В КНР считают, что партнерство AUKUS усугубляет гонку вооружений

Китай считает, что партнерство AUKUS усугубляет региональную гонку вооружений, призывает США, Великобританию и Австралию выполнять свои обязательства по... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T11:49

2022-10-27T11:49

2022-10-27T11:50

в мире

рафаэль гросси

австралия

китай

великобритания

aukus

минобороны китая

магатэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_5f3eb7dcae257371fb182ef44e689666.jpg

ПЕКИН, 27 окт – РИА Новости. Китай считает, что партнерство AUKUS усугубляет региональную гонку вооружений, призывает США, Великобританию и Австралию выполнять свои обязательства по нераспространению ядерного оружия, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй."Трехстороннее партнерство в области безопасности и сотрудничество в сфере атомных подводных лодок между США, Великобританией и Австралией создают серьезные риски распространения ядерного оружия, усугубляют региональную гонку вооружений, подрывают региональный мир и стабильность, а также ставят под угрозу мир и безопасность во всем мире. Китай многократно и по разным каналам заявлял о том, что решительно выступает против", - заявил Тань Кэфэй.По его словам, Китай всегда считал, что любой региональный механизм должен соответствовать тенденциям времени о мире и развитии, способствовать укреплению взаимного доверия и сотрудничества между странами региона, и при этом не должен наносить ущерб интересам третьих сторон."Мы призываем США, Великобританию и Австралию отказаться от менталитета холодной войны и идей "игры с нулевой суммой", добросовестно выполнять свои обязательства по нераспространению ядерного оружия, отменить соответствующие ошибочные решения и делать больше того, что способствует региональному миру и стабильности", - указал он.Год назад США, Великобритании и Австралия объявили о создании трехстороннего партнерства в сфере обороны AUKUS, деятельность которого направлена на противодействие потенциальным угрозам безопасности Индо-Тихоокеанского региона. Однако в последнее время действия членов альянса свидетельствуют о стремлении к изменению военно-стратегической и политической расстановки сил в регионе. В конце июля сообщалось, что Великобритания направит флотилию атомных подводных лодок в Австралию в качестве сдерживания Китая. Отмечалось, что британские субмарины будут базироваться в Перте на западном побережье Австралии до 2040 года.Доклад, представленный в сентябре главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в отношении сотрудничества между США, Великобританией и Австралией в рамках их пакта по строительству атомных подводных лодок AUKUS не имеет надлежащей правовой основы, указали ранее в постоянном представительстве Китая при ООН в Вене. Как передает агентство "Синьхуа", китайские представители заявили, что в докладе "выборочно цитируются оправдательные заявления стран AUKUS", при этом "не учитываются основные опасения международного сообщества по поводу рисков распространения ядерного оружия, связанных с трехсторонней сделкой".

https://ria.ru/20221026/kitay-1826890024.html

https://ria.ru/20221020/tayvan-1825271214.html

https://ria.ru/20221026/tayvan-1826871409.html

австралия

китай

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, рафаэль гросси, австралия, китай, великобритания, aukus, минобороны китая, магатэ