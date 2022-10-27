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В КНР считают, что партнерство AUKUS усугубляет гонку вооружений - РИА Новости, 27.10.2022
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В КНР считают, что партнерство AUKUS усугубляет гонку вооружений
В КНР считают, что партнерство AUKUS усугубляет гонку вооружений - РИА Новости, 27.10.2022
В КНР считают, что партнерство AUKUS усугубляет гонку вооружений
Китай считает, что партнерство AUKUS усугубляет региональную гонку вооружений, призывает США, Великобританию и Австралию выполнять свои обязательства по... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T11:49
2022-10-27T11:50
в мире
рафаэль гросси
австралия
китай
великобритания
aukus
минобороны китая
магатэ
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ПЕКИН, 27 окт – РИА Новости. Китай считает, что партнерство AUKUS усугубляет региональную гонку вооружений, призывает США, Великобританию и Австралию выполнять свои обязательства по нераспространению ядерного оружия, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй."Трехстороннее партнерство в области безопасности и сотрудничество в сфере атомных подводных лодок между США, Великобританией и Австралией создают серьезные риски распространения ядерного оружия, усугубляют региональную гонку вооружений, подрывают региональный мир и стабильность, а также ставят под угрозу мир и безопасность во всем мире. Китай многократно и по разным каналам заявлял о том, что решительно выступает против", - заявил Тань Кэфэй.По его словам, Китай всегда считал, что любой региональный механизм должен соответствовать тенденциям времени о мире и развитии, способствовать укреплению взаимного доверия и сотрудничества между странами региона, и при этом не должен наносить ущерб интересам третьих сторон."Мы призываем США, Великобританию и Австралию отказаться от менталитета холодной войны и идей "игры с нулевой суммой", добросовестно выполнять свои обязательства по нераспространению ядерного оружия, отменить соответствующие ошибочные решения и делать больше того, что способствует региональному миру и стабильности", - указал он.Год назад США, Великобритании и Австралия объявили о создании трехстороннего партнерства в сфере обороны AUKUS, деятельность которого направлена на противодействие потенциальным угрозам безопасности Индо-Тихоокеанского региона. Однако в последнее время действия членов альянса свидетельствуют о стремлении к изменению военно-стратегической и политической расстановки сил в регионе. В конце июля сообщалось, что Великобритания направит флотилию атомных подводных лодок в Австралию в качестве сдерживания Китая. Отмечалось, что британские субмарины будут базироваться в Перте на западном побережье Австралии до 2040 года.Доклад, представленный в сентябре главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в отношении сотрудничества между США, Великобританией и Австралией в рамках их пакта по строительству атомных подводных лодок AUKUS не имеет надлежащей правовой основы, указали ранее в постоянном представительстве Китая при ООН в Вене. Как передает агентство "Синьхуа", китайские представители заявили, что в докладе "выборочно цитируются оправдательные заявления стран AUKUS", при этом "не учитываются основные опасения международного сообщества по поводу рисков распространения ядерного оружия, связанных с трехсторонней сделкой".
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в мире, рафаэль гросси, австралия, китай, великобритания, aukus, минобороны китая, магатэ
В мире, Рафаэль Гросси, Австралия, Китай, Великобритания, AUKUS, Минобороны Китая, МАГАТЭ
11:49 27.10.2022 (обновлено: 11:50 27.10.2022)
 
В КНР считают, что партнерство AUKUS усугубляет гонку вооружений

В Минобороны КНР заявили, что AUKUS усугубляет региональную гонку вооружений

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕКИН, 27 окт – РИА Новости. Китай считает, что партнерство AUKUS усугубляет региональную гонку вооружений, призывает США, Великобританию и Австралию выполнять свои обязательства по нераспространению ядерного оружия, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.
"Трехстороннее партнерство в области безопасности и сотрудничество в сфере атомных подводных лодок между США, Великобританией и Австралией создают серьезные риски распространения ядерного оружия, усугубляют региональную гонку вооружений, подрывают региональный мир и стабильность, а также ставят под угрозу мир и безопасность во всем мире. Китай многократно и по разным каналам заявлял о том, что решительно выступает против", - заявил Тань Кэфэй.
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По его словам, Китай всегда считал, что любой региональный механизм должен соответствовать тенденциям времени о мире и развитии, способствовать укреплению взаимного доверия и сотрудничества между странами региона, и при этом не должен наносить ущерб интересам третьих сторон.
"Мы призываем США, Великобританию и Австралию отказаться от менталитета холодной войны и идей "игры с нулевой суммой", добросовестно выполнять свои обязательства по нераспространению ядерного оружия, отменить соответствующие ошибочные решения и делать больше того, что способствует региональному миру и стабильности", - указал он.
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Год назад США, Великобритании и Австралия объявили о создании трехстороннего партнерства в сфере обороны AUKUS, деятельность которого направлена на противодействие потенциальным угрозам безопасности Индо-Тихоокеанского региона. Однако в последнее время действия членов альянса свидетельствуют о стремлении к изменению военно-стратегической и политической расстановки сил в регионе. В конце июля сообщалось, что Великобритания направит флотилию атомных подводных лодок в Австралию в качестве сдерживания Китая. Отмечалось, что британские субмарины будут базироваться в Перте на западном побережье Австралии до 2040 года.
Доклад, представленный в сентябре главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в отношении сотрудничества между США, Великобританией и Австралией в рамках их пакта по строительству атомных подводных лодок AUKUS не имеет надлежащей правовой основы, указали ранее в постоянном представительстве Китая при ООН в Вене. Как передает агентство "Синьхуа", китайские представители заявили, что в докладе "выборочно цитируются оправдательные заявления стран AUKUS", при этом "не учитываются основные опасения международного сообщества по поводу рисков распространения ядерного оружия, связанных с трехсторонней сделкой".
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В миреРафаэль ГроссиАвстралияКитайВеликобританияAUKUSМинобороны КитаяМАГАТЭ
 
 
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