https://ria.ru/20221027/keniya-1827222561.html

Премьер Испании во время выступления дважды перепутал Кению с Сенегалом

Премьер Испании во время выступления дважды перепутал Кению с Сенегалом - РИА Новости, 27.10.2022

Премьер Испании во время выступления дважды перепутал Кению с Сенегалом

Премьер-министр Испании Педро Санчес во время совместного заявления с президентом Кении Уильямом Руто дважды перепутал эту республику с Сенегалом, сообщила в... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T15:38

2022-10-27T15:38

2022-10-27T15:40

в мире

испания

кения

сенегал

педро санчес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818383351_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_951dfaccf5f95c31c062ba3fec75d9a4.jpg

МАДРИД, 27 окт - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес во время совместного заявления с президентом Кении Уильямом Руто дважды перепутал эту республику с Сенегалом, сообщила в четверг газета ABC."Я думаю, что Испания является потенциальным союзником во многих областях, в которых мы можем работать вместе с Сенегалом, чтобы противостоять будущим вызовам, от которых страдает наше общество", — ошибся Санчес в первый раз, пишет газета."Итак, большое спасибо, для меня большая честь быть одним из первых международных лидеров, посетивших Вас в качестве президента Сенегала", — вновь оговорился лидер Испании. Тут его был вынужден исправить президент Кении. "Ах, да, да, извините, извините... с Кенией", — исправился Санчес.Вчера председатель правительства Испании начал свое двухдневное турне, в ходе которого он должен совершить две остановки: в Кении и в Южной Африке. С целью укрепления двусторонних отношений с обеими странами Санчес впервые отправился на африканский континент.

https://ria.ru/20221018/kizige-1824724012.html

испания

кения

сенегал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, испания, кения, сенегал, педро санчес