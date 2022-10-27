https://ria.ru/20221027/keniya-1827222561.html
Премьер Испании во время выступления дважды перепутал Кению с Сенегалом
Премьер Испании во время выступления дважды перепутал Кению с Сенегалом - РИА Новости, 27.10.2022
Премьер Испании во время выступления дважды перепутал Кению с Сенегалом
Премьер-министр Испании Педро Санчес во время совместного заявления с президентом Кении Уильямом Руто дважды перепутал эту республику с Сенегалом, сообщила в... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T15:38
2022-10-27T15:38
2022-10-27T15:40
в мире
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кения
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педро санчес
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МАДРИД, 27 окт - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес во время совместного заявления с президентом Кении Уильямом Руто дважды перепутал эту республику с Сенегалом, сообщила в четверг газета ABC."Я думаю, что Испания является потенциальным союзником во многих областях, в которых мы можем работать вместе с Сенегалом, чтобы противостоять будущим вызовам, от которых страдает наше общество", — ошибся Санчес в первый раз, пишет газета."Итак, большое спасибо, для меня большая честь быть одним из первых международных лидеров, посетивших Вас в качестве президента Сенегала", — вновь оговорился лидер Испании. Тут его был вынужден исправить президент Кении. "Ах, да, да, извините, извините... с Кенией", — исправился Санчес.Вчера председатель правительства Испании начал свое двухдневное турне, в ходе которого он должен совершить две остановки: в Кении и в Южной Африке. С целью укрепления двусторонних отношений с обеими странами Санчес впервые отправился на африканский континент.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, кения, сенегал, педро санчес
В мире, Испания, Кения, Сенегал, Педро Санчес
15:38 27.10.2022 (обновлено: 15:40 27.10.2022)
Премьер Испании во время выступления дважды перепутал Кению с Сенегалом
Премьер Испании Санчес дважды перепутал Кению с Сенегалом во время выступления в Найроби
МАДРИД, 27 окт - РИА Новости.
Премьер-министр Испании Педро Санчес во время совместного заявления с президентом Кении Уильямом Руто дважды перепутал эту республику с Сенегалом, сообщила
в четверг газета ABC.
"Я думаю, что Испания является потенциальным союзником во многих областях, в которых мы можем работать вместе с Сенегалом, чтобы противостоять будущим вызовам, от которых страдает наше общество", — ошибся Санчес в первый раз, пишет газета.
"Итак, большое спасибо, для меня большая честь быть одним из первых международных лидеров, посетивших Вас в качестве президента Сенегала", — вновь оговорился лидер Испании. Тут его был вынужден исправить президент Кении. "Ах, да, да, извините, извините... с Кенией", — исправился Санчес.
Вчера председатель правительства Испании начал свое двухдневное турне, в ходе которого он должен совершить две остановки: в Кении и в Южной Африке. С целью укрепления двусторонних отношений с обеими странами Санчес впервые отправился на африканский континент.