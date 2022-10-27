Евросоюз поддержит Таджикистан с укреплением границы с Афганистаном
Глава Евросовета Мишель: ЕС поддержит Таджикистан в деле укрепления границы с Афганистаном
© РИА Новости / Хушнуд Рахматуллаев / Перейти в медиабанкТаджикские пограничники на таджикско-афганской границе
Таджикские пограничники на таджикско-афганской границе. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 27 окт – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что Евросоюз поддержит республику в деле укрепления границы с Афганистаном, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы таджикского государства.
В Астане в четверг проходит саммит "Центральная Азия - Европейский Союз". В нем помимо Мишеля и Рахмона принимают участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и глава узбекского государства Шавкат Мирзиёев.
"Обсудив с Эмомали Рахмоном в Астане вопросы безопасности в Центральной Азии, Мишель сказал, что Евросоюз поддержит Таджикистан в деле укрепления границ с Афганистаном", - сказал собеседник агентства.
Рахмон на встрече заявил, что ЕС занимает особое место во внешней политике Таджикистана. "Выразив удовлетворение уровнем развития сотрудничества, стороны обсудили перспективы отношений в направлении инвестиций, деятельности совместных компаний и оказания технической и финансовой помощи приоритетным социально-экономическим отраслям Таджикистана", - сообщил он.
По его словам, собеседники также обсудили вопросы финансовой поддержки для ликвидации последствий коронавируса. "(Кроме того) на встрече была отмечена необходимость налаживания сотрудничества в сферах промышленности, добычи полезных ископаемых, строительства инфраструктуры, сельского хозяйства, туризма, образования и здравоохранения", - сказал он.
Стороны рассмотрели вопросы укрепления партнерства с Евросоюзом в финансировании проектов "Зеленая экономика", "Цифровая экономика" и внедрении системы "Электронные торги" в Таджикистане.
Граница Таджикистана с Афганистаном имеет протяженность более 1,4 тысячи километров. Это самый большой показатель среди стран постсоветской Центральной Азии, из которых с Афганистаном граничат также Узбекистан и Туркмения. На протяжении почти 30 лет таджикиско-афганская граница представляет опасность из-за контрабанды наркотиков и вероятности прорыва боевиков международных террористических организаций, и Таджикистану требуется помощь в ее укреплении и охране.