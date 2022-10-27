Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге прошел Международный форум здоровья - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221027/forum-1827315503.html
В Петербурге прошел Международный форум здоровья
В Петербурге прошел Международный форум здоровья - РИА Новости, 27.10.2022
В Петербурге прошел Международный форум здоровья
Юбилейный Международный форум здоровья (ПМФЗ) прошел в Санкт-Петербурге с 25 по 27 октября. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T21:04
2022-10-27T21:04
туризм
санкт-петербург
брикс
шос
снг
россия
медицина
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827291434_0:186:1280:906_1920x0_80_0_0_4dcdb411775dfc5a0472c59181e4deaf.jpg
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Юбилейный Международный форум здоровья (ПМФЗ) прошел в Санкт-Петербурге с 25 по 27 октября.Ключевым событием стал первый Съезд экспертов медицинского и оздоровительного туризма стран-участниц БРИКС и ШОС. Там обсудили вопросы стратегического партнерства на международном уровне, а также отметили значимость отрасли для восстановления сферы путешествий и возможность создания профильной ассоциации.Организатором съезда выступил Комитет по развитию туризма Северной столицы при поддержке Санкт‑Петербургского агентства медицинского туризма.По словам экспертов, город обладает в этой сфере серьезным потенциалом. "Мы комплексно подошли к продвижению Петербурга на рынке медицинского и оздоровительного туризма: проводим инфотуры и воркшопы для представителей отрасли, знакомим с передовыми технологиями и методиками", — отметила заместитель председателя комитета Юлия Кузенская."Только в Курортном районе находится более 30 санаториев и других объектов, которые предлагают высококвалифицированные услуги по восстановлению организма", – рассказала Кузенская. Она добавила, что во время роуд-шоу, проводимых в странах СНГ, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, комитет также делает акцент на оздоровительных поездках. Участие в съезде приняли замдиректора Санкт‑Петербургского агентства медицинского туризма Ирина Салеева, почетный президент Северо-западного Окружного Научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России Яков Накатис, директор по развитию больницы имени Святого Георгия Ирина Соколова.В качестве спикеров также выступили руководители медицинский организаций, ассоциаций и туристических агентств Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России, Индии, Китая, Таджикистана, Сирии.Помимо Съезда, в программу форума вошли выставки, кинолектории, пресс-конференция "Военная медицина 21-ого века", оздоровительные практики для гостей и участников.Петербургский международный форум здоровья проходит уже в десятый раз. Впервые он был организован в 2013 году.
https://ria.ru/20220929/sanatorii-1820140558.html
https://ria.ru/20221027/spasenie-1827266176.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827291434_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_56a5f534aa668210ede4ca9673e08a5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, брикс, шос, снг, россия, медицина, новости - туризм, туризм, проблемы - туризм, форум
Туризм, Санкт-Петербург, БРИКС, ШОС, СНГ, Россия, Медицина, Новости - Туризм, Туризм, Проблемы - Туризм, Форум
21:04 27.10.2022
 
В Петербурге прошел Международный форум здоровья

Международный форум здоровья проходил в Петербурге с 25 по 27 октября

© РИА Новости / Анастасия МельниковаПетербургский международный форум здоровья
Петербургский международный форум здоровья - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Юбилейный Международный форум здоровья (ПМФЗ) прошел в Санкт-Петербурге с 25 по 27 октября.
Ключевым событием стал первый Съезд экспертов медицинского и оздоровительного туризма стран-участниц БРИКС и ШОС. Там обсудили вопросы стратегического партнерства на международном уровне, а также отметили значимость отрасли для восстановления сферы путешествий и возможность создания профильной ассоциации.
Организатором съезда выступил Комитет по развитию туризма Северной столицы при поддержке Санкт‑Петербургского агентства медицинского туризма.
© РИА Новости / Анастасия МельниковаПетербургский международный форум здоровья
Петербургский международный форум здоровья
1 из 2
Петербургский международный форум здоровья
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
© РИА Новости / Анастасия МельниковаПетербургский международный форум здоровья
Петербургский международный форум здоровья
2 из 2
Петербургский международный форум здоровья
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
1 из 2
Петербургский международный форум здоровья
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
2 из 2
Петербургский международный форум здоровья
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
По словам экспертов, город обладает в этой сфере серьезным потенциалом. "Мы комплексно подошли к продвижению Петербурга на рынке медицинского и оздоровительного туризма: проводим инфотуры и воркшопы для представителей отрасли, знакомим с передовыми технологиями и методиками", — отметила заместитель председателя комитета Юлия Кузенская.
"Только в Курортном районе находится более 30 санаториев и других объектов, которые предлагают высококвалифицированные услуги по восстановлению организма", – рассказала Кузенская.
Она добавила, что во время роуд-шоу, проводимых в странах СНГ, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, комитет также делает акцент на оздоровительных поездках.
Участие в съезде приняли замдиректора Санкт‑Петербургского агентства медицинского туризма Ирина Салеева, почетный президент Северо-западного Окружного Научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России Яков Накатис, директор по развитию больницы имени Святого Георгия Ирина Соколова.
MediSpa hotel MAYRVEDA
29 сентября, 08:00Туризм
Санаторий или спа-отель: как выбрать место для оздоровительного отдыха
В качестве спикеров также выступили руководители медицинский организаций, ассоциаций и туристических агентств Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России, Индии, Китая, Таджикистана, Сирии.
Помимо Съезда, в программу форума вошли выставки, кинолектории, пресс-конференция "Военная медицина 21-ого века", оздоровительные практики для гостей и участников.
Петербургский международный форум здоровья проходит уже в десятый раз. Впервые он был организован в 2013 году.
Ректор ТГМУ Борисович Шуматов, врач аллерголог-иммунолог Нелли Григорьевна Приходченко и студенты Тихоокеанского Медицинского Минздрава России - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
17:21Туризм
Ректор медицинского вуза и его студенты спасли пассажира на борту самолета
 
ТуризмСанкт-ПетербургБРИКСШОССНГРоссияМедицинаНовости - ТуризмТуризмПроблемы - ТуризмФорум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала