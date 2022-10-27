В Петербурге прошел Международный форум здоровья
Международный форум здоровья проходил в Петербурге с 25 по 27 октября
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Юбилейный Международный форум здоровья (ПМФЗ) прошел в Санкт-Петербурге с 25 по 27 октября.
Ключевым событием стал первый Съезд экспертов медицинского и оздоровительного туризма стран-участниц БРИКС и ШОС. Там обсудили вопросы стратегического партнерства на международном уровне, а также отметили значимость отрасли для восстановления сферы путешествий и возможность создания профильной ассоциации.
Организатором съезда выступил Комитет по развитию туризма Северной столицы при поддержке Санкт‑Петербургского агентства медицинского туризма.
По словам экспертов, город обладает в этой сфере серьезным потенциалом. "Мы комплексно подошли к продвижению Петербурга на рынке медицинского и оздоровительного туризма: проводим инфотуры и воркшопы для представителей отрасли, знакомим с передовыми технологиями и методиками", — отметила заместитель председателя комитета Юлия Кузенская.
"Только в Курортном районе находится более 30 санаториев и других объектов, которые предлагают высококвалифицированные услуги по восстановлению организма", – рассказала Кузенская.
Она добавила, что во время роуд-шоу, проводимых в странах СНГ, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, комитет также делает акцент на оздоровительных поездках.
В качестве спикеров также выступили руководители медицинский организаций, ассоциаций и туристических агентств Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России, Индии, Китая, Таджикистана, Сирии.
Помимо Съезда, в программу форума вошли выставки, кинолектории, пресс-конференция "Военная медицина 21-ого века", оздоровительные практики для гостей и участников.
Петербургский международный форум здоровья проходит уже в десятый раз. Впервые он был организован в 2013 году.