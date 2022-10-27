https://ria.ru/20221027/forum-1827315503.html

В Петербурге прошел Международный форум здоровья

В Петербурге прошел Международный форум здоровья - РИА Новости, 27.10.2022

В Петербурге прошел Международный форум здоровья

Юбилейный Международный форум здоровья (ПМФЗ) прошел в Санкт-Петербурге с 25 по 27 октября. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T21:04

2022-10-27T21:04

2022-10-27T21:04

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Юбилейный Международный форум здоровья (ПМФЗ) прошел в Санкт-Петербурге с 25 по 27 октября.Ключевым событием стал первый Съезд экспертов медицинского и оздоровительного туризма стран-участниц БРИКС и ШОС. Там обсудили вопросы стратегического партнерства на международном уровне, а также отметили значимость отрасли для восстановления сферы путешествий и возможность создания профильной ассоциации.Организатором съезда выступил Комитет по развитию туризма Северной столицы при поддержке Санкт‑Петербургского агентства медицинского туризма.По словам экспертов, город обладает в этой сфере серьезным потенциалом. "Мы комплексно подошли к продвижению Петербурга на рынке медицинского и оздоровительного туризма: проводим инфотуры и воркшопы для представителей отрасли, знакомим с передовыми технологиями и методиками", — отметила заместитель председателя комитета Юлия Кузенская."Только в Курортном районе находится более 30 санаториев и других объектов, которые предлагают высококвалифицированные услуги по восстановлению организма", – рассказала Кузенская. Она добавила, что во время роуд-шоу, проводимых в странах СНГ, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, комитет также делает акцент на оздоровительных поездках. Участие в съезде приняли замдиректора Санкт‑Петербургского агентства медицинского туризма Ирина Салеева, почетный президент Северо-западного Окружного Научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России Яков Накатис, директор по развитию больницы имени Святого Георгия Ирина Соколова.В качестве спикеров также выступили руководители медицинский организаций, ассоциаций и туристических агентств Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России, Индии, Китая, Таджикистана, Сирии.Помимо Съезда, в программу форума вошли выставки, кинолектории, пресс-конференция "Военная медицина 21-ого века", оздоровительные практики для гостей и участников.Петербургский международный форум здоровья проходит уже в десятый раз. Впервые он был организован в 2013 году.

https://ria.ru/20220929/sanatorii-1820140558.html

https://ria.ru/20221027/spasenie-1827266176.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

санкт-петербург, брикс, шос, снг, россия, медицина, новости - туризм, туризм, проблемы - туризм, форум