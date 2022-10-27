СПЧ находится в диалоге с властями России по вопросам частичной мобилизации
Глава СПЧ Фадеев: Совет находится в диалоге с властями по вопросам частичной мобилизации
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкСоветник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев . Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ находится в диалоге с правительством по вопросам частичной мобилизации, оно "прислушивается" к информации Совета, сообщил РИА Новости председатель СПЧ Валерий Фадеев.
Ранее СПЧ подготовил доклад по итогам мониторинга по проведению частичной мобилизации в России, в нем Совет предложил внести поправки в закон о мобилизации, уточняющие перечень получающих отсрочку лиц, порядок призыва и введение контроля за реализацией дополнительных льгот и гарантий мобилизованным. Документ был направлен в правительство России и профильные комитеты Государственной Думы и Совета Федерации.
"У нас нормальное взаимодействие с правительством, они прислушиваются к нашей информации, диалог есть", - сказал Фадеев.
По его словам, возникающие вопросы правительством решаются "быстро" и реакция идет "почти ежедневно".
"Наша задача не "наезжать" на правительство, а показывать эти проблемы. И мы видим, что правительство не уходит в сторону, хотя есть острые вопросы - например, по ценам на экипировку, есть претензии, конечно, и по медкомиссиям для мобилизованных", - добавил глава СПЧ.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".