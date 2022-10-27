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СПЧ находится в диалоге с властями России по вопросам частичной мобилизации

СПЧ находится в диалоге с властями России по вопросам частичной мобилизации - РИА Новости, 27.10.2022

СПЧ находится в диалоге с властями России по вопросам частичной мобилизации

Совет по правам человека при президенте РФ находится в диалоге с правительством по вопросам частичной мобилизации, оно "прислушивается" к информации Совета,... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:14

2022-10-27T17:14

2022-10-27T17:14

валерий фадеев

сергей шойгу

владимир путин

украина

россия

совет федерации рф

генеральная прокуратура рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ находится в диалоге с правительством по вопросам частичной мобилизации, оно "прислушивается" к информации Совета, сообщил РИА Новости председатель СПЧ Валерий Фадеев.Ранее СПЧ подготовил доклад по итогам мониторинга по проведению частичной мобилизации в России, в нем Совет предложил внести поправки в закон о мобилизации, уточняющие перечень получающих отсрочку лиц, порядок призыва и введение контроля за реализацией дополнительных льгот и гарантий мобилизованным. Документ был направлен в правительство России и профильные комитеты Государственной Думы и Совета Федерации."У нас нормальное взаимодействие с правительством, они прислушиваются к нашей информации, диалог есть", - сказал Фадеев.По его словам, возникающие вопросы правительством решаются "быстро" и реакция идет "почти ежедневно"."Наша задача не "наезжать" на правительство, а показывать эти проблемы. И мы видим, что правительство не уходит в сторону, хотя есть острые вопросы - например, по ценам на экипировку, есть претензии, конечно, и по медкомиссиям для мобилизованных", - добавил глава СПЧ.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".

https://ria.ru/20221025/mobilizatsiya-1826754687.html

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валерий фадеев, сергей шойгу, владимир путин, украина, россия, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф, частичная мобилизация в россии, общество