Рейтинг@Mail.ru
СПЧ находится в диалоге с властями России по вопросам частичной мобилизации - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221027/dialog-1827263923.html
СПЧ находится в диалоге с властями России по вопросам частичной мобилизации
СПЧ находится в диалоге с властями России по вопросам частичной мобилизации - РИА Новости, 27.10.2022
СПЧ находится в диалоге с властями России по вопросам частичной мобилизации
Совет по правам человека при президенте РФ находится в диалоге с правительством по вопросам частичной мобилизации, оно "прислушивается" к информации Совета,... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:14
2022-10-27T17:14
валерий фадеев
сергей шойгу
владимир путин
украина
россия
совет федерации рф
генеральная прокуратура рф
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748028327_0:104:3078:1836_1920x0_80_0_0_ddbc2d05ece675bed4a01ff482c3aa88.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ находится в диалоге с правительством по вопросам частичной мобилизации, оно "прислушивается" к информации Совета, сообщил РИА Новости председатель СПЧ Валерий Фадеев.Ранее СПЧ подготовил доклад по итогам мониторинга по проведению частичной мобилизации в России, в нем Совет предложил внести поправки в закон о мобилизации, уточняющие перечень получающих отсрочку лиц, порядок призыва и введение контроля за реализацией дополнительных льгот и гарантий мобилизованным. Документ был направлен в правительство России и профильные комитеты Государственной Думы и Совета Федерации."У нас нормальное взаимодействие с правительством, они прислушиваются к нашей информации, диалог есть", - сказал Фадеев.По его словам, возникающие вопросы правительством решаются "быстро" и реакция идет "почти ежедневно"."Наша задача не "наезжать" на правительство, а показывать эти проблемы. И мы видим, что правительство не уходит в сторону, хотя есть острые вопросы - например, по ценам на экипировку, есть претензии, конечно, и по медкомиссиям для мобилизованных", - добавил глава СПЧ.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".
https://ria.ru/20221025/mobilizatsiya-1826754687.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748028327_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_df4ba1df1d623e984aa7662b57996835.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
валерий фадеев, сергей шойгу, владимир путин, украина, россия, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф, частичная мобилизация в россии, общество
Валерий Фадеев, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Украина, Россия, Совет Федерации РФ, Генеральная прокуратура РФ, Частичная мобилизация в России, Общество
17:14 27.10.2022
 
СПЧ находится в диалоге с властями России по вопросам частичной мобилизации

Глава СПЧ Фадеев: Совет находится в диалоге с властями по вопросам частичной мобилизации

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкСоветник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ находится в диалоге с правительством по вопросам частичной мобилизации, оно "прислушивается" к информации Совета, сообщил РИА Новости председатель СПЧ Валерий Фадеев.
Ранее СПЧ подготовил доклад по итогам мониторинга по проведению частичной мобилизации в России, в нем Совет предложил внести поправки в закон о мобилизации, уточняющие перечень получающих отсрочку лиц, порядок призыва и введение контроля за реализацией дополнительных льгот и гарантий мобилизованным. Документ был направлен в правительство России и профильные комитеты Государственной Думы и Совета Федерации.
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 19:15
В ГД предложили не призывать по частичной мобилизации неслуживших россиян
"У нас нормальное взаимодействие с правительством, они прислушиваются к нашей информации, диалог есть", - сказал Фадеев.
По его словам, возникающие вопросы правительством решаются "быстро" и реакция идет "почти ежедневно".
"Наша задача не "наезжать" на правительство, а показывать эти проблемы. И мы видим, что правительство не уходит в сторону, хотя есть острые вопросы - например, по ценам на экипировку, есть претензии, конечно, и по медкомиссиям для мобилизованных", - добавил глава СПЧ.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".
 
Валерий ФадеевСергей ШойгуВладимир ПутинУкраинаРоссияСовет Федерации РФГенеральная прокуратура РФЧастичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала