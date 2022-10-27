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Богомолов прокомментировал публикации об обысках в его квартире - РИА Новости, 27.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221027/bogomolov-1827206624.html
Богомолов прокомментировал публикации об обысках в его квартире
Богомолов прокомментировал публикации об обысках в его квартире - РИА Новости, 27.10.2022
Богомолов прокомментировал публикации об обысках в его квартире
Режиссер и художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов прокомментировал публикации об инспекции его имущества. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T15:07
2022-10-27T20:19
культура
новости культуры
константин богомолов
ксения собчак
литва
ростех
москва
обыски
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Режиссер и художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов прокомментировал публикации об инспекции его имущества."Дураки. Я бы даже сказал: многозначительные дураки", — написал он в ответ на сообщение одного из Telegram-каналов о том, что его квартиру якобы обыскивают, а сам он по этой причине не выходит на связь.Режиссер выложил фотографию своего ноутбука с открытым на нем файлом с пьесой в подтверждение того, что у него не изъята техника.Это его первый пост после сообщений об отъезде за рубеж его супруги Ксении Собчак. Ранее глава департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис в эфире радио Žinių объявил, что телеведущая въехала в страну как гражданка Израиля. Из России она спешно уехала на фоне возбужденного, по данным RT, в ее отношении уголовного дела о вымогательстве. Сам Богомолов это дело не комментировал.Накануне источник рассказал РИА Новости, что Ксения была замечена при пересечении пешком пункта пропуска "Видзы" на границе Белоруссии и Литвы. В тот же день Тверской суд Москвы заключил в СИЗО двух близких к ней людей — ее коммерческого директора Кирилла Суханова и бывшего главреда светского журнала Tatler Ариана Романовского. Им вменяют вымогательство 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.Официальным подтверждением того, что уголовное дело возбуждено и в отношении Собчак, РИА Новости на данный момент не располагает. В ходе заседаний в суде ее имя не звучало.
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новости культуры, константин богомолов, ксения собчак, литва, ростех, москва, обыски
Культура, Новости культуры, Константин Богомолов, Ксения Собчак, Литва, Ростех, Москва, обыски
15:07 27.10.2022 (обновлено: 20:19 27.10.2022)
 
Богомолов прокомментировал публикации об обысках в его квартире

Худрук Театра на Бронной впервые высказался по поводу слухов про обыски его дома

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкРежиссер, художественный руководитель Московского драматического Театра на Малой Бронной Константин Богомолов
Режиссер, художественный руководитель Московского драматического Театра на Малой Бронной Константин Богомолов - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Режиссер и художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов прокомментировал публикации об инспекции его имущества.
"Дураки. Я бы даже сказал: многозначительные дураки", — написал он в ответ на сообщение одного из Telegram-каналов о том, что его квартиру якобы обыскивают, а сам он по этой причине не выходит на связь.
Режиссер выложил фотографию своего ноутбука с открытым на нем файлом с пьесой в подтверждение того, что у него не изъята техника.
Это его первый пост после сообщений об отъезде за рубеж его супруги Ксении Собчак. Ранее глава департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис в эфире радио Žinių объявил, что телеведущая въехала в страну как гражданка Израиля. Из России она спешно уехала на фоне возбужденного, по данным RT, в ее отношении уголовного дела о вымогательстве. Сам Богомолов это дело не комментировал.
Накануне источник рассказал РИА Новости, что Ксения была замечена при пересечении пешком пункта пропуска "Видзы" на границе Белоруссии и Литвы. В тот же день Тверской суд Москвы заключил в СИЗО двух близких к ней людей — ее коммерческого директора Кирилла Суханова и бывшего главреда светского журнала Tatler Ариана Романовского. Им вменяют вымогательство 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.
Официальным подтверждением того, что уголовное дело возбуждено и в отношении Собчак, РИА Новости на данный момент не располагает. В ходе заседаний в суде ее имя не звучало.
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
11:33Шоубиз
Захарова прокомментировала ситуацию вокруг Собчак
 
КультураНовости культурыКонстантин БогомоловКсения СобчакЛитваРостехМоскваобыски
 
 
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