15:07 27.10.2022 (обновлено: 20:19 27.10.2022)
Богомолов прокомментировал публикации об обысках в его квартире
Худрук Театра на Бронной впервые высказался по поводу слухов про обыски его дома
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкРежиссер, художественный руководитель Московского драматического Театра на Малой Бронной Константин Богомолов
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Режиссер и художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов прокомментировал публикации об инспекции его имущества.
"Дураки. Я бы даже сказал: многозначительные дураки", — написал он в ответ на сообщение одного из Telegram-каналов о том, что его квартиру якобы обыскивают, а сам он по этой причине не выходит на связь.
Режиссер выложил фотографию своего ноутбука с открытым на нем файлом с пьесой в подтверждение того, что у него не изъята техника.
Это его первый пост после сообщений об отъезде за рубеж его супруги Ксении Собчак. Ранее глава департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис в эфире радио Žinių объявил, что телеведущая въехала в страну как гражданка Израиля. Из России она спешно уехала на фоне возбужденного, по данным RT, в ее отношении уголовного дела о вымогательстве. Сам Богомолов это дело не комментировал.
Накануне источник рассказал РИА Новости, что Ксения была замечена при пересечении пешком пункта пропуска "Видзы" на границе Белоруссии и Литвы. В тот же день Тверской суд Москвы заключил в СИЗО двух близких к ней людей — ее коммерческого директора Кирилла Суханова и бывшего главреда светского журнала Tatler Ариана Романовского. Им вменяют вымогательство 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.
Официальным подтверждением того, что уголовное дело возбуждено и в отношении Собчак, РИА Новости на данный момент не располагает. В ходе заседаний в суде ее имя не звучало.