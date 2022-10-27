https://ria.ru/20221027/bogomolov-1827206624.html

Богомолов прокомментировал публикации об обысках в его квартире

Богомолов прокомментировал публикации об обысках в его квартире - РИА Новости, 27.10.2022

Богомолов прокомментировал публикации об обысках в его квартире

Режиссер и художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов прокомментировал публикации об инспекции его имущества. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T15:07

2022-10-27T15:07

2022-10-27T20:19

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Режиссер и художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов прокомментировал публикации об инспекции его имущества."Дураки. Я бы даже сказал: многозначительные дураки", — написал он в ответ на сообщение одного из Telegram-каналов о том, что его квартиру якобы обыскивают, а сам он по этой причине не выходит на связь.Режиссер выложил фотографию своего ноутбука с открытым на нем файлом с пьесой в подтверждение того, что у него не изъята техника.Это его первый пост после сообщений об отъезде за рубеж его супруги Ксении Собчак. Ранее глава департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис в эфире радио Žinių объявил, что телеведущая въехала в страну как гражданка Израиля. Из России она спешно уехала на фоне возбужденного, по данным RT, в ее отношении уголовного дела о вымогательстве. Сам Богомолов это дело не комментировал.Накануне источник рассказал РИА Новости, что Ксения была замечена при пересечении пешком пункта пропуска "Видзы" на границе Белоруссии и Литвы. В тот же день Тверской суд Москвы заключил в СИЗО двух близких к ней людей — ее коммерческого директора Кирилла Суханова и бывшего главреда светского журнала Tatler Ариана Романовского. Им вменяют вымогательство 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.Официальным подтверждением того, что уголовное дело возбуждено и в отношении Собчак, РИА Новости на данный момент не располагает. В ходе заседаний в суде ее имя не звучало.

https://ria.ru/20221027/sobchak-1827128053.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, константин богомолов, ксения собчак, литва, ростех, москва, обыски