https://ria.ru/20221027/sobchak-1827121394.html

Посольство Израиля отказалось комментировать сообщения о гражданстве Собчак

Посольство Израиля отказалось комментировать сообщения о гражданстве Собчак - РИА Новости, 27.10.2022

Посольство Израиля отказалось комментировать сообщения о гражданстве Собчак

Посольство Израиля в России не стало комментировать сообщения об израильском гражданстве блогера Ксении Собчак. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T11:16

2022-10-27T11:16

2022-10-27T11:16

ксения собчак

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Посольство Израиля в России не стало комментировать сообщения об израильском гражданстве блогера Ксении Собчак.Как рассказал ранее РИА Новости источник, пожелавший остаться неназванным, Собчак была замечена при пересечении пешком пункта пропуска Видзы на границе Белоруссии и Литвы. Глава департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил в четверг, что Собчак находится в стране как гражданка Израиля. Яунишкис добавил, что у Литвы нет конкретных разведданных, которые указывали бы на то, что Собчак представляет угрозу Литве."Не комментируем", - сказали РИА Новости в израильской дипмиссии в Москве.В начале апреля издание Haaretz со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Собчак вместе с сыном получили гражданство Израиля. По данным издания, она имеет право получение гражданства согласно израильскому закону о возвращении, в связи с тем, что ее дед по материнской линии - еврей по национальности. Сын Собчак также имеет еврейские корни по своему отцу - актёру Максиму Виторгану, уточняет издание. Сама Собчак тогда прокомментировала эти сообщения, опубликовав видео из Подмосковья и заявив, что "место жительства не меняла".Тверской суд Москвы в среду арестовал до конца года коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Кроме того, ранее в среду телеканал RT сообщил, что подозреваемой по делу о вымогательстве стала и сама Собчак. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости на данный момент не располагает. В ходе заседаний в суде также не звучало ее имени.В начале октября МВД России объявило о задержании за вымогательство владельцев сети Telegram-каналов, администраторы которых публиковали фейки о бизнесменах и "высокопоставленных лицах" и требовали деньги за ее удаление.

https://ria.ru/20221026/sud-1827039509.html

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Кирилл Волков

ксения собчак, в мире, израиль, россия