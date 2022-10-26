https://ria.ru/20221026/tatler-1827053357.html
Суд в Москве арестовал экс-главреда журнала Tatler
Суд в Москве арестовал экс-главреда журнала Tatler - РИА Новости, 26.10.2022
Суд в Москве арестовал экс-главреда журнала Tatler
Тверской суд Москвы арестовал бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T21:58
2022-10-26T21:58
2022-10-26T22:08
москва
ростех
происшествия
ксения собчак
сергей чемезов
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Таким образом, Романовский (по паспорту – Кузьмин) отправится в СИЗО как минимум до 24 декабря. Ранее в среду судом был арестован коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов, ему предъявлено аналогичное обвинение.Ариан Романовский числится главным администратором Telegram-канала "Тушите свет".По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за непубликацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет". Андрей Балдухаев, который также проходит по делу потерпевшим, передал Суханову 800 тысяч рублей в качестве первого транша в одном из ресторанов в центре Москвы.Романовский заявил в суде, что "всю жизнь занимается журналистикой и посчитал возможным разместить пост о дне рождения, но в этом ничего такого нет, люди часто ходят на дни рождения". Он не уточнил, о чьем дне рождения идет речь, но добавил, что никаких финансовых отношений у него не было, он также просил суд не отправлять его в СИЗО, так как он единственный, кто помогает финансово его матери.Дело расследует ГСУ ГУМВД России по Москве. Суханову предъявлено обвинение по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.Кроме того, ранее в среду телеканал RT сообщил, что подозреваемой по делу о вымогательстве стала и сама Собчак. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости на данный момент не располагает. В ходе заседаний в суде также не звучало ее имени.В начале октября МВД России объявило о задержании за вымогательство владельцев сети Telegram-каналов, администраторы которых публиковали фейки о бизнесменах и "высокопоставленных лицах" и требовали деньги за ее удаление.По данным информированного источника РИА Новости, речь идет о Telegram-каналах "Закулисный шептун", "Сибирский говорун", "Как-то вот так", "Политбюро 3.0" и "Волга brief". Другой собеседник агентства объяснил, что нынешние задержания - это "продолжение той большой истории"."Oсторожно Media" объединяет сеть каналов Собчак в Telegram, VK, YouTube, Twitter и TikTok.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, ростех, происшествия, ксения собчак, сергей чемезов, youtube, twitter, tiktok
Москва, Ростех, Происшествия, Ксения Собчак, Сергей Чемезов, YouTube, Twitter, TikTok
21:58 26.10.2022 (обновлено: 22:08 26.10.2022)
Суд в Москве арестовал экс-главреда журнала Tatler
Суд арестовал экс-главреда журнала Tatler Романовского по делу о вымогательстве у Чемезова
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя избрать в отношении Кузьмина Ариана Александровича меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласил решение судья Анатолий Беляков.
Таким образом, Романовский (по паспорту – Кузьмин) отправится в СИЗО как минимум до 24 декабря. Ранее в среду судом был арестован коммерческий директор Ксении Собчак
Кирилл Суханов, ему предъявлено аналогичное обвинение.
Ариан Романовский числится главным администратором Telegram-канала "Тушите свет".
По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за непубликацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет". Андрей Балдухаев, который также проходит по делу потерпевшим, передал Суханову 800 тысяч рублей в качестве первого транша в одном из ресторанов в центре Москвы.
Романовский заявил в суде, что "всю жизнь занимается журналистикой и посчитал возможным разместить пост о дне рождения, но в этом ничего такого нет, люди часто ходят на дни рождения". Он не уточнил, о чьем дне рождения идет речь, но добавил, что никаких финансовых отношений у него не было, он также просил суд не отправлять его в СИЗО, так как он единственный, кто помогает финансово его матери.
Дело расследует ГСУ ГУМВД России по Москве. Суханову предъявлено обвинение по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.
Кроме того, ранее в среду телеканал RT сообщил, что подозреваемой по делу о вымогательстве стала и сама Собчак. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости на данный момент не располагает. В ходе заседаний в суде также не звучало ее имени.
В начале октября МВД России объявило о задержании за вымогательство владельцев сети Telegram-каналов, администраторы которых публиковали фейки о бизнесменах и "высокопоставленных лицах" и требовали деньги за ее удаление.
По данным информированного источника РИА Новости, речь идет о Telegram-каналах "Закулисный шептун", "Сибирский говорун", "Как-то вот так", "Политбюро 3.0" и "Волга brief". Другой собеседник агентства объяснил, что нынешние задержания - это "продолжение той большой истории".
"Oсторожно Media" объединяет сеть каналов Собчак в Telegram, VK, YouTube
, Twitter
и TikTok
.