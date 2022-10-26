https://ria.ru/20221026/tatler-1827053357.html

Суд в Москве арестовал экс-главреда журнала Tatler

Суд в Москве арестовал экс-главреда журнала Tatler - РИА Новости, 26.10.2022

Суд в Москве арестовал экс-главреда журнала Tatler

Тверской суд Москвы арестовал бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T21:58

2022-10-26T21:58

2022-10-26T22:08

москва

ростех

происшествия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Таким образом, Романовский (по паспорту – Кузьмин) отправится в СИЗО как минимум до 24 декабря. Ранее в среду судом был арестован коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов, ему предъявлено аналогичное обвинение.Ариан Романовский числится главным администратором Telegram-канала "Тушите свет".По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за непубликацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет". Андрей Балдухаев, который также проходит по делу потерпевшим, передал Суханову 800 тысяч рублей в качестве первого транша в одном из ресторанов в центре Москвы.Романовский заявил в суде, что "всю жизнь занимается журналистикой и посчитал возможным разместить пост о дне рождения, но в этом ничего такого нет, люди часто ходят на дни рождения". Он не уточнил, о чьем дне рождения идет речь, но добавил, что никаких финансовых отношений у него не было, он также просил суд не отправлять его в СИЗО, так как он единственный, кто помогает финансово его матери.Дело расследует ГСУ ГУМВД России по Москве. Суханову предъявлено обвинение по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.Кроме того, ранее в среду телеканал RT сообщил, что подозреваемой по делу о вымогательстве стала и сама Собчак. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости на данный момент не располагает. В ходе заседаний в суде также не звучало ее имени.В начале октября МВД России объявило о задержании за вымогательство владельцев сети Telegram-каналов, администраторы которых публиковали фейки о бизнесменах и "высокопоставленных лицах" и требовали деньги за ее удаление.По данным информированного источника РИА Новости, речь идет о Telegram-каналах "Закулисный шептун", "Сибирский говорун", "Как-то вот так", "Политбюро 3.0" и "Волга brief". Другой собеседник агентства объяснил, что нынешние задержания - это "продолжение той большой истории"."Oсторожно Media" объединяет сеть каналов Собчак в Telegram, VK, YouTube, Twitter и TikTok.

https://ria.ru/20221026/sobchak-1826917918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

москва, ростех, происшествия, ксения собчак, сергей чемезов, youtube, twitter, tiktok