Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве арестовал экс-главреда журнала Tatler - РИА Новости, 26.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221026/tatler-1827053357.html
Суд в Москве арестовал экс-главреда журнала Tatler
Суд в Москве арестовал экс-главреда журнала Tatler - РИА Новости, 26.10.2022
Суд в Москве арестовал экс-главреда журнала Tatler
Тверской суд Москвы арестовал бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T21:58
2022-10-26T22:08
москва
ростех
происшествия
ксения собчак
сергей чемезов
youtube
twitter
tiktok
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Таким образом, Романовский (по паспорту – Кузьмин) отправится в СИЗО как минимум до 24 декабря. Ранее в среду судом был арестован коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов, ему предъявлено аналогичное обвинение.Ариан Романовский числится главным администратором Telegram-канала "Тушите свет".По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за непубликацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет". Андрей Балдухаев, который также проходит по делу потерпевшим, передал Суханову 800 тысяч рублей в качестве первого транша в одном из ресторанов в центре Москвы.Романовский заявил в суде, что "всю жизнь занимается журналистикой и посчитал возможным разместить пост о дне рождения, но в этом ничего такого нет, люди часто ходят на дни рождения". Он не уточнил, о чьем дне рождения идет речь, но добавил, что никаких финансовых отношений у него не было, он также просил суд не отправлять его в СИЗО, так как он единственный, кто помогает финансово его матери.Дело расследует ГСУ ГУМВД России по Москве. Суханову предъявлено обвинение по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.Кроме того, ранее в среду телеканал RT сообщил, что подозреваемой по делу о вымогательстве стала и сама Собчак. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости на данный момент не располагает. В ходе заседаний в суде также не звучало ее имени.В начале октября МВД России объявило о задержании за вымогательство владельцев сети Telegram-каналов, администраторы которых публиковали фейки о бизнесменах и "высокопоставленных лицах" и требовали деньги за ее удаление.По данным информированного источника РИА Новости, речь идет о Telegram-каналах "Закулисный шептун", "Сибирский говорун", "Как-то вот так", "Политбюро 3.0" и "Волга brief". Другой собеседник агентства объяснил, что нынешние задержания - это "продолжение той большой истории"."Oсторожно Media" объединяет сеть каналов Собчак в Telegram, VK, YouTube, Twitter и TikTok.
https://ria.ru/20221026/sobchak-1826917918.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e9af5db47718cd3edbd3f6ebc4d2992.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, ростех, происшествия, ксения собчак, сергей чемезов, youtube, twitter, tiktok
Москва, Ростех, Происшествия, Ксения Собчак, Сергей Чемезов, YouTube, Twitter, TikTok
21:58 26.10.2022 (обновлено: 22:08 26.10.2022)
 
Суд в Москве арестовал экс-главреда журнала Tatler

Суд арестовал экс-главреда журнала Tatler Романовского по делу о вымогательстве у Чемезова

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в медиабанк
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя избрать в отношении Кузьмина Ариана Александровича меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласил решение судья Анатолий Беляков.
Таким образом, Романовский (по паспорту – Кузьмин) отправится в СИЗО как минимум до 24 декабря. Ранее в среду судом был арестован коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов, ему предъявлено аналогичное обвинение.
Ариан Романовский числится главным администратором Telegram-канала "Тушите свет".
По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за непубликацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет". Андрей Балдухаев, который также проходит по делу потерпевшим, передал Суханову 800 тысяч рублей в качестве первого транша в одном из ресторанов в центре Москвы.
Романовский заявил в суде, что "всю жизнь занимается журналистикой и посчитал возможным разместить пост о дне рождения, но в этом ничего такого нет, люди часто ходят на дни рождения". Он не уточнил, о чьем дне рождения идет речь, но добавил, что никаких финансовых отношений у него не было, он также просил суд не отправлять его в СИЗО, так как он единственный, кто помогает финансово его матери.
Дело расследует ГСУ ГУМВД России по Москве. Суханову предъявлено обвинение по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.
Кроме того, ранее в среду телеканал RT сообщил, что подозреваемой по делу о вымогательстве стала и сама Собчак. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости на данный момент не располагает. В ходе заседаний в суде также не звучало ее имени.
В начале октября МВД России объявило о задержании за вымогательство владельцев сети Telegram-каналов, администраторы которых публиковали фейки о бизнесменах и "высокопоставленных лицах" и требовали деньги за ее удаление.
По данным информированного источника РИА Новости, речь идет о Telegram-каналах "Закулисный шептун", "Сибирский говорун", "Как-то вот так", "Политбюро 3.0" и "Волга brief". Другой собеседник агентства объяснил, что нынешние задержания - это "продолжение той большой истории".
"Oсторожно Media" объединяет сеть каналов Собчак в Telegram, VK, YouTube, Twitter и TikTok.
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
14:09Шоубиз
Источник сообщил об отъезде Собчак из России
 
МоскваРостехПроисшествияКсения СобчакСергей ЧемезовYouTubeTwitterTikTok
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала