https://ria.ru/20221027/blagoustroystvo-1827159823.html

Более ста общественных территорий Ленобласти благоустроят в 2023 году

Более ста общественных территорий Ленобласти благоустроят в 2023 году - РИА Новости, 27.10.2022

Более ста общественных территорий Ленобласти благоустроят в 2023 году

Более ста общественных территорий, выбранных жителями Ленинградской области, будут благоустроены в 2023 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда",... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T12:50

2022-10-27T12:50

2022-10-27T12:50

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт — РИА Новости. Более ста общественных территорий, выбранных жителями Ленинградской области, будут благоустроены в 2023 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, губернатор Александр Дрозденко подписал постановление о распределении средств муниципальным образованиям по госпрограмме "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области". Будут благоустроены парки и скверы, бульвары и аллеи, набережные и площади, многофункциональные спортивные и детские пространства."Всего в перечне – 106 общественных территорий в 105 муниципальных образованиях. Работы пройдут в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Каждую территорию одобрили местные жители. Они прошли несколько этапов: обратились в администрацию своего поселения, поучаствовали в проектных сессиях, а в городах с населением свыше 10 тысяч выбрали дизайн-проект благоустройства на портале Минстроя", – отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.Общая сумма предусмотренных в бюджете средств на благоустройство общественных пространств в Ленинградской области в 2023 году – порядка 1,2 миллиарда рублей: 367 миллионов рублей выделяется из федерального бюджета, 802 миллиона рублей – из регионального."В 2022 году в Ленинградской области по этой программе благоустраиваются 77 общественных пространств, практически везде работы уже завершены", — отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220420/lenoblast-1784549056.html

ленинградская область

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Алёна Пава

ленинградская область, александр дрозденко, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), общество