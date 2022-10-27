https://ria.ru/20221027/ataka-1827201136.html

Сенат Польши подвергся DoS-атаке после антироссийской резолюции

Сенат Польши подвергся DoS-атаке после антироссийской резолюции - РИА Новости, 27.10.2022

Сенат Польши подвергся DoS-атаке после антироссийской резолюции

Серверы сената Польши подверглись хаккерской атаке после антироссийской резолюции, сообщил журналистам спикер этой палаты парламента Томаш Гродский. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T14:42

2022-10-27T14:42

2022-10-27T14:42

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томаш гродский

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ВАРШАВА, 27 окт – РИА Новости. Серверы сената Польши подверглись хаккерской атаке после антироссийской резолюции, сообщил журналистам спикер этой палаты парламента Томаш Гродский."В течение 40 минут идет сильная хакерская атака на наши серверы", - сказал Гродский. Он пояснил, что IT-специалисты сената выяснили, что речь идет о DoS-атаке, которая заключается в одновременном подключении большого числа пользователей к определенным серверам, что практически блокирует их работу.Польская радиостанция RMF FM сразу же заподозрила, что в происходящем виноваты якобы российские хакеры. "Как неофициально выяснил журналист RMF FM, большинство подключений происходит из-за нашей восточной границы", - говорится в сообщении данного СМИ.В свою очередь спикер сената заявил, что не знает, кто виноват в DoS-атаке. "Я не знаю, является ли это последствием нашей вчерашней резолюции о признании властей Российской Федерации террористическим режимом или это просто совпадение", - сказал он.В среду сенат Польши принял резолюцию о признании властей России "террористическим режимом". Ранее подобную резолюцию одобрила ПАСЕ.В российском МИД отмечали, что ассамблея придерживается крайне агрессивной линии по отношению к России.Резолюция Сената Польши не улучшит российско-польские отношения, и без того находящиеся на предельно низком уровне, заявил позже РИА Новости экс-посол РФ в ЕС, зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов. Последствия принятой сенатом Польши резолюции последуют обязательно, и они будут болезненными, заявил ранее РИА Новости сенатор Сергей Цеков.

https://ria.ru/20221026/zaschita-1826888412.html

https://ria.ru/20221027/peskov-1827163551.html

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в мире, томаш гродский, польша, россия, евросоюз