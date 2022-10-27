https://ria.ru/20221027/aeroflot-1827370812.html

"Аэрофлот" в зимнем расписании будет летать в 16 стран

"Аэрофлот" в зимнем расписании будет летать в 16 стран - РИА Новости, 27.10.2022

"Аэрофлот" в зимнем расписании будет летать в 16 стран

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в зимнем расписании будет летать в 16 стран, говорится в релизе перевозчика. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T21:42

2022-10-27T21:42

2022-10-27T21:42

россия

санкт-петербург

самара

аэрофлот

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снг

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в зимнем расписании будет летать в 16 стран, говорится в релизе перевозчика.Так, "Аэрофлот" расширяет программу прямых перелётов из пунктов РФ к популярным отечественным курортным городам. В зимнем расписании будет реализована новая программа полётов из Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Перми, Екатеринбурга и Уфы в Минеральные Воды.Также будут продолжены прямые рейсы из этих же шести регионов в Сочи: с октября — из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, с декабря — из Самары, Казани, Уфы и Перми. В общей сложности "Аэрофлот" будет летать из аэропорта "Шереметьево" в 39 пунктов России."Международная сеть "Аэрофлота" в наступающем сезоне пополнится ежедневными рейсами из Москвы в Бангкок и Пхукет (Таиланд). С 2 ноября авиакомпания планирует возобновить регулярные полёты в штат Гоа (Индия). Кроме того, в новом сезонном расписании "Аэрофлот" продолжит возобновлённые в этом году прямые регулярные рейсы из аэропорта "Шереметьево": в ОАЭ (Дубай), Египет (Шарм-эль-Шейх и Хургада), на Шри-Ланку (Коломбо), на Сейшелы (Маэ), на Мальдивы (Мале), в Китай (Пекин, Гуанчжоу), в Индию (Дели), Иран (Тегеран) и в Турцию (Стамбул, Анталья)", - говорится в сообщении.Также будут продолжены собственные полёты авиакомпании в страны СНГ: Белоруссия (Минск), Киргизия (Бишкек и Ош), Узбекистан (Ташкент, Ургенч, Самарканд и Бухара), Армения (Ереван) и Азербайджан (Баку).

https://ria.ru/20221027/aeroflot-1827154357.html

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самара

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Евгения Нефедова

россия, санкт-петербург, самара, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), снг, новости компаний - экономика