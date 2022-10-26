https://ria.ru/20221026/yazyk-1826848085.html
В Совфеде обратили внимание на обилие иностранных слов в русском языке
В Совфеде обратили внимание на обилие иностранных слов в русском языке - РИА Новости, 26.10.2022
В Совфеде обратили внимание на обилие иностранных слов в русском языке
Жители юго-востока и востока Украины отстаивают свое право говорить на русском языке, при этом в нашей стране активно используются иностранные синонимы, заявил... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T11:18
2022-10-26T11:18
2022-10-26T11:23
общество
андрей климов
россия
украина
новороссия
совет федерации рф
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Жители юго-востока и востока Украины отстаивают свое право говорить на русском языке, при этом в нашей стране активно используются иностранные синонимы, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."На прошлой неделе мне довелось выступить перед молодежью в одном из уральских вузов на тему тотальной гибридной войны Запада против России. Организаторы предложили сделать это в их новом "Центре КОВОРКИНГА". Пришлось поинтересоваться, знают ли хозяева мероприятия, что на Руси совместная работа издревле называлась "соработничеством". Именно так в переводе на английский звучит пресловутый CO-WORKING", - сказал сенатор на заседании комиссии.По его словам, для кого "соработничество" звучит слишком архаично, можно предложить термин "сотрудничество". "Чем плохо - "Центр СОТРУДНИЧЕСТВА"? Происходило всё это в здании общежития. Теперь подобные места зачем-то называют CO-LIVINGами", - уточнил он.Выслушав данный филологический экскурс, один из соорганизаторов нехотя признался, что "инородный для русского уха "КОВОРКИНГ" был навязан им сверху, как - прошу внимания - одно из условий целевого финансирования указанной молодежной площадки", подчеркнул Климов."Отсюда простой, но важный вопрос: в то время как среди ключевых причин, заставивших жителей Новороссии вступить в смертельную схватку с неонацистами-русофобами, было право говорить по-русски, в самой России до сих пор не изжито прямое и искусственное засорение родной речи всякими "КОВОРКИНГАМИ", "КОЛИВИНГАМИ" и прочими "МАРКЕТПЛЕЙСАМИ", - сказал парламентарий.Климов также привел пример, что увидел по региональному ТВ интервью с некой особой, "которая пытается бодро декламировать как бы патриотическую речёвку". "Но на фоне произносимых особой слов и в прямой противовес им в центре кадра выпирает её модная бейсболка с кричащим символом Нью-Йорка - буквами N и Y, а также вышитый на рукаве куртки флаг США весьма приличных размеров. Тот самый флаг, под которым генералы Пентагона и агенты ЦРУ наводят натовское оружие на наших с вами сограждан в зоне СВО", - сказал политик."Лично я не могу себе вообразить отечественных героев, победивших германский нацизм, дающих интервью с нашивками 3-го Рейха на рукавах", - добавил он.По словам законодателя, цель заседания комиссии - попытаться сформулировать конкретные рекомендации для органов госвласти, всего российского общества, которые не позволили бы недругам России и глобального Русского мира уничтожить отечественные духовные устои, обесчеловечить граждан России, лишить нас нашей Родины.
https://ria.ru/20220606/slovar-1793499173.html
https://ria.ru/20220928/kovorking-1820194821.html
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общество, андрей климов, россия, украина, новороссия, совет федерации рф
Общество, Андрей Климов, Россия, Украина, Новороссия, Совет Федерации РФ
11:18 26.10.2022 (обновлено: 11:23 26.10.2022)
В Совфеде обратили внимание на обилие иностранных слов в русском языке
Член Совфеда Климов: в России активно используются иностранные синонимы, засоряющие речь
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Жители юго-востока и востока Украины отстаивают свое право говорить на русском языке, при этом в нашей стране активно используются иностранные синонимы, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"На прошлой неделе мне довелось выступить перед молодежью в одном из уральских вузов на тему тотальной гибридной войны Запада против России. Организаторы предложили сделать это в их новом "Центре КОВОРКИНГА". Пришлось поинтересоваться, знают ли хозяева мероприятия, что на Руси совместная работа издревле называлась "соработничеством". Именно так в переводе на английский звучит пресловутый CO-WORKING", - сказал сенатор на заседании комиссии.
По его словам, для кого "соработничество" звучит слишком архаично, можно предложить термин "сотрудничество". "Чем плохо - "Центр СОТРУДНИЧЕСТВА"? Происходило всё это в здании общежития. Теперь подобные места зачем-то называют CO-LIVINGами", - уточнил он.
Выслушав данный филологический экскурс, один из соорганизаторов нехотя признался, что "инородный для русского уха "КОВОРКИНГ" был навязан им сверху, как - прошу внимания - одно из условий целевого финансирования указанной молодежной площадки", подчеркнул Климов.
"Отсюда простой, но важный вопрос: в то время как среди ключевых причин, заставивших жителей Новороссии вступить в смертельную схватку с неонацистами-русофобами, было право говорить по-русски, в самой России до сих пор не изжито прямое и искусственное засорение родной речи всякими "КОВОРКИНГАМИ", "КОЛИВИНГАМИ" и прочими "МАРКЕТПЛЕЙСАМИ", - сказал парламентарий.
Климов также привел пример, что увидел по региональному ТВ интервью с некой особой, "которая пытается бодро декламировать как бы патриотическую речёвку". "Но на фоне произносимых особой слов и в прямой противовес им в центре кадра выпирает её модная бейсболка с кричащим символом Нью-Йорка - буквами N и Y, а также вышитый на рукаве куртки флаг США весьма приличных размеров. Тот самый флаг, под которым генералы Пентагона и агенты ЦРУ наводят натовское оружие на наших с вами сограждан в зоне СВО", - сказал политик.
"Лично я не могу себе вообразить отечественных героев, победивших германский нацизм, дающих интервью с нашивками 3-го Рейха на рукавах", - добавил он.
По словам законодателя, цель заседания комиссии - попытаться сформулировать конкретные рекомендации для органов госвласти, всего российского общества, которые не позволили бы недругам России и глобального Русского мира уничтожить отечественные духовные устои, обесчеловечить граждан России, лишить нас нашей Родины.