https://ria.ru/20221026/yazyk-1826848085.html

В Совфеде обратили внимание на обилие иностранных слов в русском языке

В Совфеде обратили внимание на обилие иностранных слов в русском языке - РИА Новости, 26.10.2022

В Совфеде обратили внимание на обилие иностранных слов в русском языке

Жители юго-востока и востока Украины отстаивают свое право говорить на русском языке, при этом в нашей стране активно используются иностранные синонимы, заявил... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T11:18

2022-10-26T11:18

2022-10-26T11:23

общество

андрей климов

россия

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новороссия

совет федерации рф

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Жители юго-востока и востока Украины отстаивают свое право говорить на русском языке, при этом в нашей стране активно используются иностранные синонимы, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."На прошлой неделе мне довелось выступить перед молодежью в одном из уральских вузов на тему тотальной гибридной войны Запада против России. Организаторы предложили сделать это в их новом "Центре КОВОРКИНГА". Пришлось поинтересоваться, знают ли хозяева мероприятия, что на Руси совместная работа издревле называлась "соработничеством". Именно так в переводе на английский звучит пресловутый CO-WORKING", - сказал сенатор на заседании комиссии.По его словам, для кого "соработничество" звучит слишком архаично, можно предложить термин "сотрудничество". "Чем плохо - "Центр СОТРУДНИЧЕСТВА"? Происходило всё это в здании общежития. Теперь подобные места зачем-то называют CO-LIVINGами", - уточнил он.Выслушав данный филологический экскурс, один из соорганизаторов нехотя признался, что "инородный для русского уха "КОВОРКИНГ" был навязан им сверху, как - прошу внимания - одно из условий целевого финансирования указанной молодежной площадки", подчеркнул Климов."Отсюда простой, но важный вопрос: в то время как среди ключевых причин, заставивших жителей Новороссии вступить в смертельную схватку с неонацистами-русофобами, было право говорить по-русски, в самой России до сих пор не изжито прямое и искусственное засорение родной речи всякими "КОВОРКИНГАМИ", "КОЛИВИНГАМИ" и прочими "МАРКЕТПЛЕЙСАМИ", - сказал парламентарий.Климов также привел пример, что увидел по региональному ТВ интервью с некой особой, "которая пытается бодро декламировать как бы патриотическую речёвку". "Но на фоне произносимых особой слов и в прямой противовес им в центре кадра выпирает её модная бейсболка с кричащим символом Нью-Йорка - буквами N и Y, а также вышитый на рукаве куртки флаг США весьма приличных размеров. Тот самый флаг, под которым генералы Пентагона и агенты ЦРУ наводят натовское оружие на наших с вами сограждан в зоне СВО", - сказал политик."Лично я не могу себе вообразить отечественных героев, победивших германский нацизм, дающих интервью с нашивками 3-го Рейха на рукавах", - добавил он.По словам законодателя, цель заседания комиссии - попытаться сформулировать конкретные рекомендации для органов госвласти, всего российского общества, которые не позволили бы недругам России и глобального Русского мира уничтожить отечественные духовные устои, обесчеловечить граждан России, лишить нас нашей Родины.

https://ria.ru/20220606/slovar-1793499173.html

https://ria.ru/20220928/kovorking-1820194821.html

https://ria.ru/20221021/oon-1825806913.html

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общество, андрей климов, россия, украина, новороссия, совет федерации рф