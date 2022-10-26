https://ria.ru/20221026/stipendiya-1827026233.html
Стипендия в России в новом учебном году может составить 1967 рублей
Стипендия в России в новом учебном году может составить 1967 рублей - РИА Новости, 26.10.2022
Стипендия в России в новом учебном году может составить 1967 рублей
Академическая стипендия студентов в новом учебном году может составить 1967 рублей, студентов среднего профессионального образования - 713 рублей,... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T19:00
2022-10-26T19:00
2022-10-26T19:00
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Академическая стипендия студентов в новом учебном году может составить 1967 рублей, студентов среднего профессионального образования - 713 рублей, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов."Государственная академическая стипендия студентам, обучающимся по образовательным программам: среднего профессионального образования (программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена) - 713 рублей в месяц; высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) - 1967 рублей в месяц", - говорится в документе.Государственная социальная стипендия студентов СПО может составить 1073 рублей, а студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры - 2953 рублей в месяц. Аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (за исключением государственной стипендии аспирантам, обучающимся по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров по направлениям подготовки, определенным Минобрнауки России) ведомство предлагает выплачивать 3873 рублей."Государственная стипендия аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по образовательным программам высшего образования: по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям подготовки, определенным Минобрнауки России - 9 296 рублей; по программам ординатуры - 9 866 рублей; по программам ассистентуры-стажировки - 3 873 рублей", - добавляется в документе."Проектом постановления предлагается утвердить с 1 сентября 2023 г. актуальные нормативы в связи с одобрением Правительством Российской Федерации проекта федерального закона "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", в том числе с учетом изменения уровня инфляции с 1 сентября 2023 г.", - говорится в пояснительной записке к проекту.
https://ria.ru/20221026/mrot-1826996339.html
https://ria.ru/20221026/proekt-1827006701.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, россия, образование, образование - общество
Общество, Россия, Образование, Образование - Общество
Стипендия в России в новом учебном году может составить 1967 рублей
Академическая стипендия для студентов в новом учебном году может составить 1967 рублей
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.
Академическая стипендия студентов в новом учебном году может составить 1967 рублей, студентов среднего профессионального образования - 713 рублей, соответствующий проект
опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
"Государственная академическая стипендия студентам, обучающимся по образовательным программам: среднего профессионального образования (программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена) - 713 рублей в месяц; высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) - 1967 рублей в месяц", - говорится в документе.
Государственная социальная стипендия студентов СПО может составить 1073 рублей, а студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры - 2953 рублей в месяц. Аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (за исключением государственной стипендии аспирантам, обучающимся по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров по направлениям подготовки, определенным Минобрнауки России) ведомство предлагает выплачивать 3873 рублей.
"Государственная стипендия аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по образовательным программам высшего образования: по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям подготовки, определенным Минобрнауки России - 9 296 рублей; по программам ординатуры - 9 866 рублей; по программам ассистентуры-стажировки - 3 873 рублей", - добавляется в документе.
"Проектом постановления предлагается утвердить с 1 сентября 2023 г. актуальные нормативы в связи с одобрением Правительством Российской Федерации проекта федерального закона "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", в том числе с учетом изменения уровня инфляции с 1 сентября 2023 г.", - говорится в пояснительной записке к проекту.