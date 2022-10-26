https://ria.ru/20221026/stipendiya-1827026233.html

Стипендия в России в новом учебном году может составить 1967 рублей

Стипендия в России в новом учебном году может составить 1967 рублей - РИА Новости, 26.10.2022

Стипендия в России в новом учебном году может составить 1967 рублей

Академическая стипендия студентов в новом учебном году может составить 1967 рублей, студентов среднего профессионального образования - 713 рублей,... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T19:00

2022-10-26T19:00

2022-10-26T19:00

общество

россия

образование

образование - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596482063_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_48cf3d945067478b43b5fbf38719d8ea.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Академическая стипендия студентов в новом учебном году может составить 1967 рублей, студентов среднего профессионального образования - 713 рублей, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов."Государственная академическая стипендия студентам, обучающимся по образовательным программам: среднего профессионального образования (программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена) - 713 рублей в месяц; высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) - 1967 рублей в месяц", - говорится в документе.Государственная социальная стипендия студентов СПО может составить 1073 рублей, а студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры - 2953 рублей в месяц. Аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (за исключением государственной стипендии аспирантам, обучающимся по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров по направлениям подготовки, определенным Минобрнауки России) ведомство предлагает выплачивать 3873 рублей."Государственная стипендия аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по образовательным программам высшего образования: по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям подготовки, определенным Минобрнауки России - 9 296 рублей; по программам ординатуры - 9 866 рублей; по программам ассистентуры-стажировки - 3 873 рублей", - добавляется в документе."Проектом постановления предлагается утвердить с 1 сентября 2023 г. актуальные нормативы в связи с одобрением Правительством Российской Федерации проекта федерального закона "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", в том числе с учетом изменения уровня инфляции с 1 сентября 2023 г.", - говорится в пояснительной записке к проекту.

https://ria.ru/20221026/mrot-1826996339.html

https://ria.ru/20221026/proekt-1827006701.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, образование, образование - общество