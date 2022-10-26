https://ria.ru/20221026/rezolyutsiya-1827014125.html

В Совфеде прокомментировали резолюцию Польши о "террористическом режиме"

В Совфеде прокомментировали резолюцию Польши о "террористическом режиме" - РИА Новости, 26.10.2022

В Совфеде прокомментировали резолюцию Польши о "террористическом режиме"

Резолюция Сената Польши, в контрой власти РФ признаются "террористическим режимом", не улучшит российско-польские отношения, и без того находящиеся на предельно РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T18:17

2022-10-26T18:17

2022-10-26T18:17

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Резолюция Сената Польши, в контрой власти РФ признаются "террористическим режимом", не улучшит российско-польские отношения, и без того находящиеся на предельно низком уровне, заявил РИА Новости экс-посол РФ в ЕС, зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.Сенат (верхняя палата парламента Польши) принял в среду резолюцию о признании властей России "террористическим режимом". За принятие резолюции, обсуждение которого транслировалось на сайте сената, голосовали все присутствующие в зале сенаторы."Понятно, что это не улучшит российско-польские отношения, которые, к сожалению, и без того находятся на критически низком уровне", - сказал Чижов.По его словам, государства, где террористический режим стал государственной политикой, известны России, наиболее наглядным примером такой страны является Украина."А попытки переложить с больной головы на здоровую - это не изобретение Польши. Поэтому можно только посочувствовать людям, у которых осознание реальности уступает подобным эмоциональным взбросам", - добавил сенатор.Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека регулярно рассылает за рубеж подборки материалов о преступлениях украинских военных и нацбатальонов против гражданского населения: письма направлялись в международные организации, диппредставительства, напрямую политикам, дипломатам, журналистам и общественникам.Ранее директор департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин, комментируя обвинения украинского посла в Таджикистане Валерия Евдокимова в адрес России в устрашении населения Украины, отметил, что "почему-то у него (посла Украины – ред.) не нашлось слов сочувствия, и он не пустил слезу по гражданскому населению Донецкой и Луганской областей, который киевский режим методично истребляет в течение последних восьми лет". По его словам, "Киев использует террористические методы, не скрывая этого, - убийство Дарьи Дугиной, теракт на Крымском мосту, взятие заложников, выставляя население в качестве живого щита".Президент Владимир Путин заявлял, что взрывом на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Ранее Белый дом заявил, что администрация США приняла окончательное решение не придавать РФ статус страны-спонсора терроризма. В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация инициативы Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма приведет к жестким ответным действиям.

https://ria.ru/20221025/polsha-1826543316.html

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https://ria.ru/20221024/rossiya-1826270689.html

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