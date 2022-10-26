В Совфеде прокомментировали резолюцию Польши о "террористическом режиме"
Сенатор Чижов: резолюция Польши о "террористическом режиме" в России не улучшит отношения
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЭкс-посол России в ЕС, зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов
Экс-посол России в ЕС, зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Резолюция Сената Польши, в контрой власти РФ признаются "террористическим режимом", не улучшит российско-польские отношения, и без того находящиеся на предельно низком уровне, заявил РИА Новости экс-посол РФ в ЕС, зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.
Сенат (верхняя палата парламента Польши) принял в среду резолюцию о признании властей России "террористическим режимом". За принятие резолюции, обсуждение которого транслировалось на сайте сената, голосовали все присутствующие в зале сенаторы.
"Понятно, что это не улучшит российско-польские отношения, которые, к сожалению, и без того находятся на критически низком уровне", - сказал Чижов.
По его словам, государства, где террористический режим стал государственной политикой, известны России, наиболее наглядным примером такой страны является Украина.
"А попытки переложить с больной головы на здоровую - это не изобретение Польши. Поэтому можно только посочувствовать людям, у которых осознание реальности уступает подобным эмоциональным взбросам", - добавил сенатор.
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека регулярно рассылает за рубеж подборки материалов о преступлениях украинских военных и нацбатальонов против гражданского населения: письма направлялись в международные организации, диппредставительства, напрямую политикам, дипломатам, журналистам и общественникам.
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