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Семьям мобилизованных амурчан возместят плату за детсады, сообщили власти - РИА Новости, 26.10.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20221026/priamure-1826804709.html
Семьям мобилизованных амурчан возместят плату за детсады, сообщили власти
Семьям мобилизованных амурчан возместят плату за детсады, сообщили власти - РИА Новости, 26.10.2022
Семьям мобилизованных амурчан возместят плату за детсады, сообщили власти
Семьям участников специальной военной операции из Приамурья по поручению главы области Василия Орлова с ноября начнут полностью компенсировать плату за детские... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T07:01
2022-10-26T07:01
амурская область
общество
василий орлов (губернатор)
благовещенский район
амурская область
частичная мобилизация в россии
зея (город)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 окт - РИА Новости. Семьям участников специальной военной операции из Приамурья по поручению главы области Василия Орлова с ноября начнут полностью компенсировать плату за детские сады, сообщает региональное правительство.Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей."Бесплатное питание для детей мобилизованных амурчан организовано во всех районах области. С ноября семьям участников СВО будут возвращать деньги, оплаченные за детские сады, — размер компенсации составит 100 %. Новые меры поддержки в Амурской области введены по поручению губернатора Василия Орлова", - говорится в сообщении.Во всех районах области идет работа по составлению социальных паспортов семей мобилизованных. В Благовещенском районе и Зее эта работа завершена.Как рассказал и.о. главы Благовещенского района Денис Салтыков, благодаря социальным паспортам главы сельсоветов уже взяли на особый контроль семьи с тремя и двумя детьми, материальное положение которых вызывает опасения. Также специалисты формируют потребности семей в угле и дровах, овощах, одежде и детском питании.По информации министерства социальной защиты региона, постоянная помощь специалистов соцзащиты требуется в основном пожилым родителям мобилизованных. Среди них есть люди, которым нужен особый уход."Все обращения, которые поступают в центры помощи мобилизованным и их семьям, должны быть отработаны оперативно и в индивидуальном порядке. Дополнительно необходимо предусмотреть для семей возможность получения юридической помощи — как в виде консультаций, так и непосредственного сопровождения при составлении документов, общения с банками и других вопросов, которые могут вызвать у людей сложности", - приводятся слова Орлова.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.
https://ria.ru/20221020/mobilizatsiya-1825312608.html
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благовещенский район
амурская область
зея (город)
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общество, василий орлов (губернатор), благовещенский район, амурская область, частичная мобилизация в россии, зея (город)
Амурская область, Общество, Василий Орлов (губернатор), Благовещенский район, Амурская область, Частичная мобилизация в России, Зея (город)
07:01 26.10.2022
 
Семьям мобилизованных амурчан возместят плату за детсады, сообщили власти

Власти Приамурья: семьям мобилизованных с ноября будут компенсировать плату за детсады

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке
Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 окт - РИА Новости. Семьям участников специальной военной операции из Приамурья по поручению главы области Василия Орлова с ноября начнут полностью компенсировать плату за детские сады, сообщает региональное правительство.
Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.
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"Бесплатное питание для детей мобилизованных амурчан организовано во всех районах области. С ноября семьям участников СВО будут возвращать деньги, оплаченные за детские сады, — размер компенсации составит 100 %. Новые меры поддержки в Амурской области введены по поручению губернатора Василия Орлова", - говорится в сообщении.
Во всех районах области идет работа по составлению социальных паспортов семей мобилизованных. В Благовещенском районе и Зее эта работа завершена.
Как рассказал и.о. главы Благовещенского района Денис Салтыков, благодаря социальным паспортам главы сельсоветов уже взяли на особый контроль семьи с тремя и двумя детьми, материальное положение которых вызывает опасения. Также специалисты формируют потребности семей в угле и дровах, овощах, одежде и детском питании.
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По информации министерства социальной защиты региона, постоянная помощь специалистов соцзащиты требуется в основном пожилым родителям мобилизованных. Среди них есть люди, которым нужен особый уход.
"Все обращения, которые поступают в центры помощи мобилизованным и их семьям, должны быть отработаны оперативно и в индивидуальном порядке. Дополнительно необходимо предусмотреть для семей возможность получения юридической помощи — как в виде консультаций, так и непосредственного сопровождения при составлении документов, общения с банками и других вопросов, которые могут вызвать у людей сложности", - приводятся слова Орлова.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.
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Амурская областьОбществоВасилий Орлов (губернатор)Благовещенский районАмурская областьЧастичная мобилизация в РоссииЗея (город)
 
 
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