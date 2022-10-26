https://ria.ru/20221026/priamure-1826804709.html

Семьям мобилизованных амурчан возместят плату за детсады, сообщили власти

Семьям мобилизованных амурчан возместят плату за детсады, сообщили власти - РИА Новости, 26.10.2022

Семьям мобилизованных амурчан возместят плату за детсады, сообщили власти

Семьям участников специальной военной операции из Приамурья по поручению главы области Василия Орлова с ноября начнут полностью компенсировать плату за детские... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T07:01

2022-10-26T07:01

2022-10-26T07:01

амурская область

общество

василий орлов (губернатор)

благовещенский район

амурская область

частичная мобилизация в россии

зея (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820314065_0:20:3071:1747_1920x0_80_0_0_fa21d8ad6e429a6720adfc02aa179c48.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 окт - РИА Новости. Семьям участников специальной военной операции из Приамурья по поручению главы области Василия Орлова с ноября начнут полностью компенсировать плату за детские сады, сообщает региональное правительство.Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей."Бесплатное питание для детей мобилизованных амурчан организовано во всех районах области. С ноября семьям участников СВО будут возвращать деньги, оплаченные за детские сады, — размер компенсации составит 100 %. Новые меры поддержки в Амурской области введены по поручению губернатора Василия Орлова", - говорится в сообщении.Во всех районах области идет работа по составлению социальных паспортов семей мобилизованных. В Благовещенском районе и Зее эта работа завершена.Как рассказал и.о. главы Благовещенского района Денис Салтыков, благодаря социальным паспортам главы сельсоветов уже взяли на особый контроль семьи с тремя и двумя детьми, материальное положение которых вызывает опасения. Также специалисты формируют потребности семей в угле и дровах, овощах, одежде и детском питании.По информации министерства социальной защиты региона, постоянная помощь специалистов соцзащиты требуется в основном пожилым родителям мобилизованных. Среди них есть люди, которым нужен особый уход."Все обращения, которые поступают в центры помощи мобилизованным и их семьям, должны быть отработаны оперативно и в индивидуальном порядке. Дополнительно необходимо предусмотреть для семей возможность получения юридической помощи — как в виде консультаций, так и непосредственного сопровождения при составлении документов, общения с банками и других вопросов, которые могут вызвать у людей сложности", - приводятся слова Орлова.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.

https://ria.ru/20221020/mobilizatsiya-1825312608.html

https://ria.ru/20221019/priamure-1825035918.html

https://ria.ru/20221013/gosduma-1823567893.html

благовещенский район

амурская область

зея (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, василий орлов (губернатор), благовещенский район, амурская область, частичная мобилизация в россии, зея (город)