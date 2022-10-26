https://ria.ru/20221026/otsrochki-1826971615.html

Замминистра обороны опроверг разговор с депутатом Останиной об отсрочках

Замминистра обороны опроверг разговор с депутатом Останиной об отсрочках - РИА Новости, 26.10.2022

Замминистра обороны опроверг разговор с депутатом Останиной об отсрочках

Статс-секретарь – замминистра обороны РФ Николай Панков заявил журналистам, что не разговаривал с депутатом Госдумы Ниной Останиной "ни сегодня, ни вчера". РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T16:30

2022-10-26T16:30

2022-10-26T16:30

специальная военная операция на украине

общество

министерство обороны рф (минобороны рф)

николай панков

госдума рф

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Статс-секретарь – замминистра обороны РФ Николай Панков заявил журналистам, что не разговаривал с депутатом Госдумы Ниной Останиной "ни сегодня, ни вчера".Ранее в среду Останина объявила в своем Telegram-канале, что созвонилась с Панковым по поводу изменений в директиву Генштаба ВС РФ, касающихся освобождения от частичной мобилизации отцов двух детей, чьи жены находятся как минимум на 22-й неделе беременности."Никакого разговора с депутатом Государственной думы от фракции КПРФ Н. Останиной ни сегодня, ни вчера не было", - сказал Панков.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".

https://ria.ru/20221022/podderzhka-1825925005.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, министерство обороны рф (минобороны рф), николай панков, госдума рф, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии