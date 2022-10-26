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Замминистра обороны опроверг разговор с депутатом Останиной об отсрочках - РИА Новости, 26.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/otsrochki-1826971615.html
Замминистра обороны опроверг разговор с депутатом Останиной об отсрочках
Замминистра обороны опроверг разговор с депутатом Останиной об отсрочках - РИА Новости, 26.10.2022
Замминистра обороны опроверг разговор с депутатом Останиной об отсрочках
Статс-секретарь – замминистра обороны РФ Николай Панков заявил журналистам, что не разговаривал с депутатом Госдумы Ниной Останиной "ни сегодня, ни вчера". РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T16:30
2022-10-26T16:30
специальная военная операция на украине
общество
министерство обороны рф (минобороны рф)
николай панков
госдума рф
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Статс-секретарь – замминистра обороны РФ Николай Панков заявил журналистам, что не разговаривал с депутатом Госдумы Ниной Останиной "ни сегодня, ни вчера".Ранее в среду Останина объявила в своем Telegram-канале, что созвонилась с Панковым по поводу изменений в директиву Генштаба ВС РФ, касающихся освобождения от частичной мобилизации отцов двух детей, чьи жены находятся как минимум на 22-й неделе беременности."Никакого разговора с депутатом Государственной думы от фракции КПРФ Н. Останиной ни сегодня, ни вчера не было", - сказал Панков.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".
https://ria.ru/20221022/podderzhka-1825925005.html
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общество, министерство обороны рф (минобороны рф), николай панков, госдума рф, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Николай Панков, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
16:30 26.10.2022
 
Замминистра обороны опроверг разговор с депутатом Останиной об отсрочках

Замминистра обороны Панков заявил, что не говорил с депутатом Останиной об отсрочках

© РИА Новости / Алексей Ерешко / Перейти в медиабанкСтатс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков
Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Алексей Ерешко
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Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Статс-секретарь – замминистра обороны РФ Николай Панков заявил журналистам, что не разговаривал с депутатом Госдумы Ниной Останиной "ни сегодня, ни вчера".
Ранее в среду Останина объявила в своем Telegram-канале, что созвонилась с Панковым по поводу изменений в директиву Генштаба ВС РФ, касающихся освобождения от частичной мобилизации отцов двух детей, чьи жены находятся как минимум на 22-й неделе беременности.
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"Никакого разговора с депутатом Государственной думы от фракции КПРФ Н. Останиной ни сегодня, ни вчера не было", - сказал Панков.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.
После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Николай ПанковГосдума РФВооруженные силы РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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