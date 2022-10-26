https://ria.ru/20221026/odkb-1826961083.html

Пашинян пообещал инициировать встречу лидеров ОДКБ

Пашинян пообещал инициировать встречу лидеров ОДКБ - РИА Новости, 26.10.2022

Пашинян пообещал инициировать встречу лидеров ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что армянская сторона инициирует встречу лидеров ОДКБ по ситуации на армяно-азербайджанской границе, ожидая... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T15:58

2022-10-26T15:58

2022-10-26T18:06

в мире

одкб

никол пашинян

армения

азербайджан

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ЕРЕВАН, 26 окт – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что армянская сторона инициирует встречу лидеров ОДКБ по ситуации на армяно-азербайджанской границе, ожидая четкой оценки ситуации."Как вы знаете, мы обратились в ОДКБ, и на заседании Совета коллективной безопасности было принято решение, в результате которого в Армению прибыла группа, и на месте оценила ситуацию. И сейчас мы в ближайшее время инициируем внеочередное заседание Совета коллективной безопасности, чтобы обсудить этот доклад. Я надеюсь, что это заседание состоится по возможности скоро", - сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте. По его словам, армянская сторона - правительство и общество - ожидает от ОДКБ четкой политической оценки событий на армяно-азербайджанской границе и принятия дорожной карты по восстановлению территориальной целостности Армении.В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

https://ria.ru/20220914/politika-1816577199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, одкб, никол пашинян, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе