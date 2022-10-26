15:58 26.10.2022 (обновлено: 18:06 26.10.2022)
Пашинян пообещал инициировать встречу лидеров ОДКБ
Пашинян хочет инициировать саммит ОДКБ по ситуации на границе Армении и Азербайджана
© Sputnik / Асатур Есаянц
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 26 окт – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что армянская сторона инициирует встречу лидеров ОДКБ по ситуации на армяно-азербайджанской границе, ожидая четкой оценки ситуации.
"Как вы знаете, мы обратились в ОДКБ, и на заседании Совета коллективной безопасности было принято решение, в результате которого в Армению прибыла группа, и на месте оценила ситуацию. И сейчас мы в ближайшее время инициируем внеочередное заседание Совета коллективной безопасности, чтобы обсудить этот доклад. Я надеюсь, что это заседание состоится по возможности скоро", - сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте. По его словам, армянская сторона - правительство и общество - ожидает от ОДКБ четкой политической оценки событий на армяно-азербайджанской границе и принятия дорожной карты по восстановлению территориальной целостности Армении.
В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
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