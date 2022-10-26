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Пашинян пообещал инициировать встречу лидеров ОДКБ - РИА Новости, 26.10.2022
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Пашинян пообещал инициировать встречу лидеров ОДКБ
Пашинян пообещал инициировать встречу лидеров ОДКБ - РИА Новости, 26.10.2022
Пашинян пообещал инициировать встречу лидеров ОДКБ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что армянская сторона инициирует встречу лидеров ОДКБ по ситуации на армяно-азербайджанской границе, ожидая... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T15:58
2022-10-26T18:06
в мире
одкб
никол пашинян
армения
азербайджан
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН, 26 окт – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что армянская сторона инициирует встречу лидеров ОДКБ по ситуации на армяно-азербайджанской границе, ожидая четкой оценки ситуации."Как вы знаете, мы обратились в ОДКБ, и на заседании Совета коллективной безопасности было принято решение, в результате которого в Армению прибыла группа, и на месте оценила ситуацию. И сейчас мы в ближайшее время инициируем внеочередное заседание Совета коллективной безопасности, чтобы обсудить этот доклад. Я надеюсь, что это заседание состоится по возможности скоро", - сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте. По его словам, армянская сторона - правительство и общество - ожидает от ОДКБ четкой политической оценки событий на армяно-азербайджанской границе и принятия дорожной карты по восстановлению территориальной целостности Армении.В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
https://ria.ru/20220914/politika-1816577199.html
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в мире, одкб, никол пашинян, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, ОДКБ, Никол Пашинян, Армения, Азербайджан, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
15:58 26.10.2022 (обновлено: 18:06 26.10.2022)
 
Пашинян пообещал инициировать встречу лидеров ОДКБ

Пашинян хочет инициировать саммит ОДКБ по ситуации на границе Армении и Азербайджана

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 26 окт – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что армянская сторона инициирует встречу лидеров ОДКБ по ситуации на армяно-азербайджанской границе, ожидая четкой оценки ситуации.
"Как вы знаете, мы обратились в ОДКБ, и на заседании Совета коллективной безопасности было принято решение, в результате которого в Армению прибыла группа, и на месте оценила ситуацию. И сейчас мы в ближайшее время инициируем внеочередное заседание Совета коллективной безопасности, чтобы обсудить этот доклад. Я надеюсь, что это заседание состоится по возможности скоро", - сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте. По его словам, армянская сторона - правительство и общество - ожидает от ОДКБ четкой политической оценки событий на армяно-азербайджанской границе и принятия дорожной карты по восстановлению территориальной целостности Армении.
В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
Армянский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 08:00
"Решительный ответ". Чем конфликт между Ереваном и Баку угрожает России
 
В миреОДКБНикол ПашинянАрменияАзербайджанСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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