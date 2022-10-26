https://ria.ru/20221026/mask-1827048258.html

В США признали правоту Маска по поводу Украины

В США признали правоту Маска по поводу Украины - РИА Новости, 26.10.2022

В США признали правоту Маска по поводу Украины

Бывший сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк в своем выступлении для немецкого аналитического центра "Институт Шиллера" заявил, что переговоры являются ключевым... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T21:14

2022-10-26T21:14

2022-10-26T22:39

в мире

технологии

илон маск

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Бывший сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк в своем выступлении для немецкого аналитического центра "Институт Шиллера" заявил, что переговоры являются ключевым способом урегулирования кризиса на Украине, как это было предложено Илоном Маском."Илон Маск, один из самых богатых людей на Земле, опубликовал в Twitter замечательное предложение о начале мирных переговоров по Украине", — говорит спикер.Блэк особенно оценил роль Организации Объединенных Наций в плане Маска, так как, по его мнению, народ имел право на проведение референдума, чтобы решить, хочет ли он остаться на Украине или желает войти в состав России.Спикер отмечает, что Россия была готова на проведение референдума под эгидой ООН, однако "Украина на отрез отказалась поднимать данный вопрос о праве народа на самоопределение, не желая учитывать мнение этнических русских, проживающих на этой территории".Ранее Маск писал, что сомневается в возможности победы Киева в случае полномасштабной войны, и призвал стороны к миру. Позднее американский предприниматель уточнил, что восточные регионы Украины, где русские составляют большинство, предпочитают Россию. В подтверждение своей позиции он опубликовал карту результатов выборов 2012 года в республике. На ней можно увидеть, что на востоке страны подавляющее большинство граждан проголосовали за Партию регионов, которую Маск называет пророссийской.В Киеве его план по урегулированию конфликта встретили резкой критикой. Так, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал призывающих к миру западных политиков и бизнесменов "полезными идиотами", а бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник нецензурно обругал Маска и назвал электромобили Tesla "хламом", пообещав полный бойкот его продукции со стороны соотечественников.

https://ria.ru/20221026/tayvan-1826992404.html

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в мире, технологии, илон маск, ричард блэк, владимир зеленский, украина, россия, киев, twitter, оон, tesla motors