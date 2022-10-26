https://ria.ru/20221026/karty-1826858881.html

В АТОР рассказали, куда поехать за картами зарубежных банков

В АТОР рассказали, куда поехать за картами зарубежных банков - РИА Новости, 26.10.2022

В АТОР рассказали, куда поехать за картами зарубежных банков

Туроператоры рассказали, куда отправиться за иностранной картой и в какую сумму обойдется такая поездка, сообщает АТОР. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T17:38

2022-10-26T17:38

2022-10-26T17:41

туризм

туризм

турция

узбекистан

visa, inc.

mastercard, inc.

ассоциация туроператоров россии (атор)

армения

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Туроператоры рассказали, куда отправиться за иностранной картой и в какую сумму обойдется такая поездка, сообщает АТОР.По мнению специалистов, по мере стабилизации цен на перелеты спрос на карточные туры может снова оживиться в ближайшие недели благодаря интересу со стороны зимовщиков.В сравнении с весной предложение по карточным турам также сократилось. Так, у многих туроператоров выпал Узбекистан, где основным партнером выступал Kapitalbank. Там с 12 сентября нерезиденты могут открыть счет только при нахождении на территории страны непрерывно более 15 дней перед обращением. Сейчас лидером в сегменте карточных туров стала Армения. Цены сопоставимые. В среднем поездка за картой обойдется от 50-55 тысяч рублей на двоих (без учета стоимости авиаперелета). Также представлены карточные туры в Казахстан, Киргизию и Белоруссию. Стоимость – от 30-35 тысяч рублей на двоих без дороги.Допустимы варианты за пределы СНГ: так, у "Русского Экспресса" и PAC Group есть такие путевки в Турцию (от 100 тысяч рублей на двоих).Есть варианты поездки и в Сербию. Но в этом случае, как предупреждают в "Русском Экспрессе", надо запастись временем: на оформление банковской карты в Белграде уйдет примерно три недели.Этой осенью у российских туристов появились новые причины для оформления за рубежом банковских карт Visa и Mastercard, так как в Турции и других странах перестали работать с российской платежной системой "Мир".По наблюдению специалистов "ВЕДИ ГРУПП", спрос на карточные туры увеличился примерно на 20 процентов. "Клиенты привыкли расплачиваться "пластиком" в отелях или на шопинге. Путешествовать с наличными не всегда удобно", — поясняют эксперты.В компании добавляют, что иностранные Visa и Mastercard также нужны россиянам для бизнеса, или, например, для оплаты других расходов за рубежом, связанных с работой, обучением или лечением. Кроме того, наличие зарубежной карты становится необходимым условием для получения визы в некоторые страны ЕС.Эксперты добавляют к этим причинам расширение географии прямых рейсов в зарубежные страны, где пока не принимают "Мир". "Туристы хотят получить работающие по всему миру банковские карты, чтобы свободно распоряжаться своими денежными средствами в любой стране", — подчеркивают в PAC Group.Правда, по оценкам операторов, осенняя "волна" спроса на "карточные туры" оказалась гораздо слабее той, что наблюдалась на старте запуска такого нишевого продукта весной 2022 года.

https://ria.ru/20221025/kartymir-1826607269.html

https://ria.ru/20221020/serbiya-1825024587.html

турция

узбекистан

армения

белоруссия

сербия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, турция, узбекистан, visa, inc., mastercard, inc., ассоциация туроператоров россии (атор), армения, белоруссия, сербия, куда можно лететь, новости - туризм