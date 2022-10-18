https://ria.ru/20221018/viza-1824977506.html

Источник рассказал о необходимых документах на визу в Германию для россиян

Источник рассказал о необходимых документах на визу в Германию для россиян - РИА Новости, 18.10.2022

Источник рассказал о необходимых документах на визу в Германию для россиян

Туристы из России при подаче документов на шенгенскую визу для поездки в Германию могут предоставить справку из банков третьих стран, которые при этом действуют РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T20:24

2022-10-18T20:24

2022-10-18T20:24

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БЕРЛИН, 18 окт - РИА Новости. Туристы из России при подаче документов на шенгенскую визу для поездки в Германию могут предоставить справку из банков третьих стран, которые при этом действуют в государствах ЕС, сообщил РИА Новости источник в МИД ФРГ.Ранее на портале сервисно-визового центра VisaMetric появилась информация, что российским туристам при подаче на шенгенскую визу в Германию надо предоставить дополнительную выписку из банка, действующего на территории Евросоюза, и страховку, оформленную в ЕС.Как пояснил собеседник агентства, новые правила введены в связи с приостановкой действия соглашения ЕС об упрощении визового режима с Россией. По его словам, комиссия ЕС выпустила руководство для визовых служб всех стран Шенгенского соглашения по единообразной обработке заявлений от россиян на получение шенгенских виз."В нем говорится, что в качестве подтверждения финансирования (поездки) для получения туристических виз должны быть представлены подтверждения от банков, которые действуют в странах ЕС. Сюда также могут входить банки из третьих стран", - отметил источник.По его словам, необходимо подтвердить, что у российских туристов будет доступ к своим средствам во время пребывания в шенгенской зоне. При этом, по словам собеседника, для нетуристических поездок финансирование может быть подтверждено и другим способом - например, с помощью соответствующих справок от приглашающей стороны, если речь идет о визите как цели поездки."Наши визовые отделы выполняют эти требования комиссии ЕС с конца сентября", - пояснил собеседник агентства.

https://ria.ru/20221018/gretsiya-1824896002.html

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евросоюз, мид германии, германия, россия, туризм, новости - туризм