https://ria.ru/20221025/ursula-1826591282.html

В Сети фон дер Ляйен назвали "военным преступником" из-за поддержки Украины

В Сети фон дер Ляйен назвали "военным преступником" из-за поддержки Украины - РИА Новости, 25.10.2022

В Сети фон дер Ляйен назвали "военным преступником" из-за поддержки Украины

Пользователи Twitter негативно оценили публикацию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о проведении конференции Recovery of Ukraine, направленной на... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T12:38

2022-10-25T12:38

2022-10-25T13:12

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили публикацию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о проведении конференции Recovery of Ukraine, направленной на поддержку Украины."Нам (европейцам. — Прим. ред.) никогда не понять, на какие жертвы идут украинцы каждый день. Но мы можем быть рядом и обеспечивать их тем, в чем они нуждаются, — для быстрой реабилитации и реконструкции", — написала глава ЕК.В комментариях читатели раскритиковали это намерение."Дорогая Урсула. Спасибо тебе за энергетический кризис. Спасибо тебе за стагфляцию. Спасибо за экономическую рецессию. Заранее спасибо за третью мировую войну", — написал один из пользователей."Шольц должен объяснить немцам, кто из их "друзей и партнеров" взорвал Nord Stream", — отметил другой."Украина — единственная страна, которую вы знаете за пределами ЕС? Вы думаете, что люди Афганистана, Йемена, Ливии, Палестины или Сирии живут на другой планете?" — обвинил главу ЕС в лицемерии Ivo TONIUT."Мне нужно платить за энергию для моего дома и моей семьи, мне вы тоже поможете?" — спросил юзер."Ты — неизбранный коррумпированный военный преступник!" — обрушился на фон дер Ляйен stan013."Замечательно. Только, пожалуйста, без нереалистичных обещаний. Слишком часто такое случается", — с иронией подметил читатель."Ты должна делать, что скажет тебе большой брат", — пошутил еще один пользователь."Урсула, в отставку, ты посмешище!" — заключил Mannekenpeace.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221004/potok-1821518540.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221020/ursula-1825428757.html

https://ria.ru/20221019/putin-1825231427.html

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