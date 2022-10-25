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Трасс выступила с последним обращением в качестве премьера Британии - РИА Новости, 25.10.2022
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Трасс выступила с последним обращением в качестве премьера Британии
Трасс выступила с последним обращением в качестве премьера Британии - РИА Новости, 25.10.2022
Трасс выступила с последним обращением в качестве премьера Британии
Уходящая в отставку премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступила с последним обращением на посту лидера страны, поддержала свою экономическую политику,... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T13:03
2022-10-25T13:20
в мире
лиз трасс
великобритания
отставка трасс с поста премьера британии
риши сунак
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Уходящая в отставку премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступила с последним обращением на посту лидера страны, поддержала свою экономическую политику, которая повлекла её отставку после того, как правительство столкнулось со шквалом критики.Трасс начала свою речь, отметив, что для неё было честью руководить страной, в частности, в такие непростые времена после смерти королевы Елизаветы II. После этого Трасс заявила, что правительство действовало "срочно и решительно" для поддержки населения в период экономического кризиса. Она выразила уверенность, что Британия "не может позволить себе быть страной с низким ростом" экономики и в настоящий момент необходимо поступать " по-другому". По её словам, это также означает "снижение налогов", за которое она активно выступала на посту главы правительства.Уходящая в отставку премьер-министр также подчеркнула, что Британия должна продолжать поддерживать Украину и укреплять свою оборону. Трасс поблагодарила свою семью, команду, коллег в правительстве за поддержку и пожелала своему преемнику Риши Сунаку успехов, выразив уверенность, что Великобританию ожидает светлое будущее.В понедельник Сунак был избран главой правящей консервативной партии Великобритании, он также займет пост премьера страны. Сунак станет уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Трасс была премьером лишь 44 дня и также подала в отставку, столкнувшись с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.План был представлен в парламенте бывшим главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.
https://ria.ru/20221020/politika-1825164649.html
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в мире, лиз трасс, великобритания, отставка трасс с поста премьера британии, риши сунак
В мире, Лиз Трасс, Великобритания, Отставка Трасс с поста премьера Британии, Риши Сунак
13:03 25.10.2022 (обновлено: 13:20 25.10.2022)
 
Трасс выступила с последним обращением в качестве премьера Британии

Трасс в прощальной речи на посту премьера выступила в поддержку собственной политики

© AP Photo / Frank AugsteinЛиз Трасс перед выступлением у резиденции на Даунинг стрит, 10 в Лондоне. 25 октября 2022
Лиз Трасс перед выступлением у резиденции на Даунинг стрит, 10 в Лондоне. 25 октября 2022 - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Лиз Трасс перед выступлением у резиденции на Даунинг стрит, 10 в Лондоне. 25 октября 2022
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Уходящая в отставку премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступила с последним обращением на посту лидера страны, поддержала свою экономическую политику, которая повлекла её отставку после того, как правительство столкнулось со шквалом критики.
Трасс начала свою речь, отметив, что для неё было честью руководить страной, в частности, в такие непростые времена после смерти королевы Елизаветы II. После этого Трасс заявила, что правительство действовало "срочно и решительно" для поддержки населения в период экономического кризиса. Она выразила уверенность, что Британия "не может позволить себе быть страной с низким ростом" экономики и в настоящий момент необходимо поступать " по-другому". По её словам, это также означает "снижение налогов", за которое она активно выступала на посту главы правительства.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 08:00
Унижения Трасс. Великобритания теряет второго премьер-министра за год
Уходящая в отставку премьер-министр также подчеркнула, что Британия должна продолжать поддерживать Украину и укреплять свою оборону. Трасс поблагодарила свою семью, команду, коллег в правительстве за поддержку и пожелала своему преемнику Риши Сунаку успехов, выразив уверенность, что Великобританию ожидает светлое будущее.
В понедельник Сунак был избран главой правящей консервативной партии Великобритании, он также займет пост премьера страны. Сунак станет уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Трасс была премьером лишь 44 дня и также подала в отставку, столкнувшись с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.
План был представлен в парламенте бывшим главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и глава МИД Великобритании Элизабет Трасс во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
2 октября, 08:00
Запад столкнулся с антропологической катастрофой
 
В миреЛиз ТрассВеликобританияОтставка Трасс с поста премьера БританииРиши Сунак
 
 
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