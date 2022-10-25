https://ria.ru/20221025/sunak-1826630397.html

Макрон поздравил Сунака с назначением на пост премьера Великобритании

Макрон поздравил Сунака с назначением на пост премьера Великобритании - РИА Новости, 25.10.2022

Макрон поздравил Сунака с назначением на пост премьера Великобритании

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник поздравил нового главу правительства Великобритании Риши Сунака с назначением на должность. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T14:26

2022-10-25T14:26

2022-10-25T14:26

в мире

риши сунак

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 25 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник поздравил нового главу правительства Великобритании Риши Сунака с назначением на должность."Поздравляю Риши Сунака с тем, что он стал новым премьер-министром Великобритании. Вместе мы продолжим работать над вызовами современности, включая конфликт на Украине и его последствия для Европы и мира", - написал Макрон в Twitter.Ранее во вторник король Великобритании Карл III назначил Сунака премьер-министром и поручил ему сформировать правительство.Накануне Сунак был избран главой Консервативной партии Великобритании. Он стал единственным кандидатом, который выдвинул свою кандидатуру на этот пост, после того как лидер палаты общин Пенни Мордонт заявила, что снимает свою кандидатуру.Сунак стал первым премьером, который был назначен королем Карлом III, и уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня и также подала в отставку, столкнувшись с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер государственного долга.

https://ria.ru/20221025/sunak-1826605847.html

https://ria.ru/20221024/sunak-1826241944.html

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в мире, риши сунак, эммануэль макрон, великобритания, франция